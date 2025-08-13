Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Με την αργία του Δεκαπενταύγουστου να βάζει ένα σχετικό φρένο στην ομοβροντία νέων κυκλοφοριών στους κινηματογράφους, δυο επανεκδόσεις ξεχωρίζουν εύκολα από τον προγραμματισμό.

Στο Tenant ο Ρόμαν Πολάνσκι κλείνει την άτυπη «apartment trilogy» του με ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ για τον θάνατο της ιδιωτικότητας, τη σιωπηρή βία του κομφορμισμού και την αφοσίωση της ανθρωπότητας στην εξουδετέρωση του Ξένου και του (όποιου) Άλλου. Σπουδαίο σινεμά.

Αν αναζητάτε κάτι πιο ευχάριστο, το Dr. No, η εκκίνηση των κινηματογραφικών περιπετειών του πράκτορα 007, είναι εκεί για να σας δώσει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Η πρώτη ταινία του αειθαλούς franchise έχει περισσότερη κατασκοπεία, λιγότερη δράση, περίσσευμα φινέτσας κι έναν πρωταγωνιστή πάνω στον οποίο ράφτηκε, θαρρείς, το κουστούμι του Τζέιμς Μποντ.

Από νέες κυκλοφορίες, ο Τάρον Έτζερτον πρωταγωνιστεί στο She rides shotgun, μια κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου best-seller, ενώ ένας τρομακτικά miscast Πιτ Ντέιβιντσον υποδύεται τον millennial που μπαίνει στο άντρο των baby boomers στο τραγελαφικό The Home, που σκηνοθέτησε ο δημιουργός του The Purge.

Τέλος, έχουμε και το Diamanti από την Ιταλία, με κάποιες υποψηφιότητες σε μικρές κατηγορίες των David di Donatello –τα ιταλικά Όσκαρ– αλλά και πάνω από 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια στη χώρα παραγωγής του, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.