ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους

Οι επανεκδόσεις της πρώτης περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ, του «Dr. No», και του εξαιρετικού ψυχολογικού θρίλερ του Ρόμαν Πολάνσκι «The Tenant» ξεχωρίζουν εύκολα από το πρόγραμμα της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου.

Γιάννης Βασιλείου
Γιάννης Βασιλείου
Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους Facebook Twitter
Η πρώτη ταινία του αειθαλούς franchise έχει περισσότερη κατασκοπεία, λιγότερη δράση, περίσσευμα φινέτσας κι έναν πρωταγωνιστή πάνω στον οποίο ράφτηκε, θαρρείς, το κουστούμι του Τζέιμς Μποντ.
0

Με την αργία του Δεκαπενταύγουστου να βάζει ένα σχετικό φρένο στην ομοβροντία νέων κυκλοφοριών στους κινηματογράφους, δυο επανεκδόσεις ξεχωρίζουν εύκολα από τον προγραμματισμό.

Στο Tenant ο Ρόμαν Πολάνσκι κλείνει την άτυπη «apartment trilogy» του με ένα ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ για τον θάνατο της ιδιωτικότητας, τη σιωπηρή βία του κομφορμισμού και την αφοσίωση της ανθρωπότητας στην εξουδετέρωση του Ξένου και του (όποιου) Άλλου. Σπουδαίο σινεμά. 

Αν αναζητάτε κάτι πιο ευχάριστο, το Dr. No, η εκκίνηση των κινηματογραφικών περιπετειών του πράκτορα 007, είναι εκεί για να σας δώσει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Η πρώτη ταινία του αειθαλούς franchise έχει περισσότερη κατασκοπεία, λιγότερη δράση, περίσσευμα φινέτσας κι έναν πρωταγωνιστή πάνω στον οποίο ράφτηκε, θαρρείς, το κουστούμι του Τζέιμς Μποντ.

Kοσμοπολιτισμός, τρόμος και σκοτεινές αλληγορίες από αύριο στους κινηματογράφους Facebook Twitter
She Rides Shotgun

Από νέες κυκλοφορίες, ο Τάρον Έτζερτον πρωταγωνιστεί στο She rides shotgun, μια κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου best-seller, ενώ ένας τρομακτικά miscast Πιτ Ντέιβιντσον υποδύεται τον millennial που μπαίνει στο άντρο των baby boomers στο τραγελαφικό The Home, που σκηνοθέτησε ο δημιουργός του The Purge.

Τέλος, έχουμε και το Diamanti από την Ιταλία, με κάποιες υποψηφιότητες σε μικρές κατηγορίες των David di Donatello –τα ιταλικά Όσκαρ– αλλά και πάνω από 2,5 εκατομμύρια εισιτήρια στη χώρα παραγωγής του, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Έντεκα χρόνια από την ημέρα που ο Ρόμπιν Γουίλιαμς έβαλε τέλος στη ζωή του

Πολιτισμός / Ρόμπιν Γουίλιαμς: 11 χρόνια από την ημέρα που έβαλε τέλος στη ζωή του

Το «θαλάσσιο τέρας με τα 50 πλοκάμια», όπως χαρακτήρισε η σύζυγός του τη σπάνια μορφή άνοιας που τον βασάνιζε, και το τελευταίο τους βράδυ, λίγο πριν ο ηθοποιός βάλει τέλος στη ζωή του
LIFO NEWSROOM
Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Πέδρο Πασκάλ, Λίντσεϊ Λόχαν και Κριστιάν Κλαβιέ από αύριο στους κινηματογράφους

Το «Μaterialists» της Σελίν Σονγκ, με τον ευφάνταστο ελληνικό τίτλο «Ταιριάζουμε;», το sequel «Freakier Friday», η αναβίωση των περιπετειών της «Red Sonja» και ο χιτσκοκικός κοσμοπολιτισμός του «To Catch a Thief» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Πολιτισμός / Στο Σαράγεβο τιμάται ο Γουίλεμ Νταφόε για το σύνολο του έργου του στον κινηματογράφο

Το Ειδικό Βραβείο «Honorary Heart of Sarajevo» θα απονεμηθεί στον σπουδαίο ηθοποιό στο 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, όπου θα δώσει και masterclass για την τέχνη της υποκριτικής
LIFO NEWSROOM
Το Fondation Louis Vuitton υποδέχεται 270 έργα του Gerhard Richter σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση

Εικαστικά / Gerhard Richter: «Τώρα που δεν απέμειναν ιερείς ή φιλόσοφοι, οι καλλιτέχνες είναι οι σημαντικότεροι άνθρωποι στον κόσμο»

270 έργα ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή ζωγράφους θα εκτεθούν το φθινόπωρο στο Fondation Louis Vuitton σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Πολιτισμός / Εγκαινιάστηκε το αποκατεστημένο Αρχαιολογικό Μουσείο Λήμνου

Κατά την τελετή των εγκαινίων, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η απόδοση ενός μουσείου σε μια τοπική κοινωνία δεν είναι απλώς ένα χαρμόσυνο γεγονός. Είναι μια πράξη με την οποία τιμάται η μακρά ιστορική διαχρονία του τόπου»
LIFO NEWSROOM
 
 