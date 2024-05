Φεστιβάλ Καννών: Η Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε με φόρεμα που είχε τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης

H Κέιτ Μπλάνσετ έκλεψε και φέτος τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Καννών.

Την ώρα που είναι αρκετοί αυτοί που σχολιάζουν επικριτικά το γεγονός ότι αρκετά δημόσια πρόσωπα σιωπούν για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς, η βραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε στις Κάννες με φόρεμα στα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο 77ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και συγκεκριμένα στην προβολή της ταινίας «The Apprentice», η οποία αφηγείται την ιστορία του νεαρού Ντόναλντ Τραμπ, φορώντας ένα φόρεμα που είχε τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης

Το σύνολό της ήταν μαύρο στο μπροστινό μέρος και λευκό πίσω, ενώ η ουρά του κατέληγε σε μια πράσινη απόχρωση, που σε συνδυασμό με το κόκκινο χαλί, παρέπεμπε στη σημαία.

