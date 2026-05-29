ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Ο Τομ Χανκς και ο Τιμ Άλεν παρουσίασαν στο Λονδίνο το Toy Story 5, όπου η Pixar βάζει τον Γούντι, τον Μπαζ και τη Τζέσι απέναντι στον νέο μεγάλο αντίπαλο της παιδικής ηλικίας: τις οθόνες.

The LiFO team
The LiFO team
Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
0

Το καστ του Toy Story 5 βρέθηκε στο Λονδίνο για την παρουσίαση της νέας ταινίας της Pixar, με τον Τομ Χανκς, τον Τιμ Άλεν, την Τζόαν Κιούζακ και τη Γκρέτα Λι να δίνουν μια πρώτη εικόνα για την επιστροφή του Γούντι, του Μπαζ Λάιτγιαρ και της Τζέσι.

Αυτή τη φορά, τα παιχνίδια βρίσκονται απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ γνώριμο στη σημερινή παιδική ηλικία: την οθόνη.

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Άντριου Στάντον, επιστρέφει στο δωμάτιο της οκτάχρονης Μπόνι, αλλά οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Η Μπόνι αποκτά την πρώτη της συσκευή και τα παιχνίδια, που σε όλη τη σειρά πάλευαν με τον φόβο της εγκατάλειψης, βρίσκονται τώρα μπροστά σε μια νέα μορφή απουσίας: ένα παιδί που είναι παρόν, αλλά κοιτάζει αλλού.

Στο λονδρέζικο event, ο Τομ Χανκς, που επιστρέφει ως η φωνή του Γούντι, είπε στο The Hollywood Reporter ότι το Toy Story 5 περιλαμβάνει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές που έχει δει ποτέ στη σειρά. Η σκηνή, όπως την περιέγραψε, δείχνει τη μικρή ηρωίδα να πληγώνεται από όσα γράφουν άλλοι για εκείνη σε μηνύματα, χωρίς να καταλαβαίνει τι έκανε λάθος.

Για τον Χανκς, αυτή είναι μία από τις στιγμές όπου το Toy Story κάνει αυτό που ξέρει καλά από την πρώτη ταινία του 1995: βρίσκει έναν απλό, συγκινητικό τρόπο να μιλήσει για κάτι που το κοινό ήδη αναγνωρίζει στη ζωή του. Μόνο που αυτή τη φορά το άγχος δεν είναι το παιδί που μεγαλώνει και αφήνει πίσω του τα παιχνίδια. Είναι το παιδί που μεγαλώνει μέσα σε έναν κόσμο όπου η προσοχή του διεκδικείται διαρκώς από μια συσκευή.

Ο Τιμ Άλεν, που δανείζει ξανά τη φωνή του στον Μπαζ Λάιτγιαρ, είπε ότι τον εντυπωσίασε η απόφαση της Disney και της Pixar να κοιτάξουν τόσο άμεσα το θέμα της τεχνολογίας, παρότι και οι ίδιες είναι εταιρείες βαθιά δεμένες με αυτήν. Όπως σημείωσε, δεν μπορείς να αναγκάσεις τα παιδιά να παίξουν ξανά, μπορείς όμως να τους δείξεις ότι η σχέση με τα παιχνίδια, τη ζωή και τους φίλους τους μπορεί να είναι πιο ουσιαστική από τον χρόνο μπροστά σε μια συσκευή.

Η ταινία εισάγει και έναν νέο χαρακτήρα, τη Lily Pad, μια πράσινη ψηφιακή συσκευή στην οποία δανείζει τη φωνή της η Γκρέτα Λι. Η ίδια την περιέγραψε ως ένα νέο "παιχνίδι" με καλές προθέσεις, αλλά όχι πάντα σωστό τρόπο εφαρμογής. Η Lily Pad φαίνεται πως θα αναστατώσει το δωμάτιο της Μπόνι όχι επειδή είναι κακή με τον κλασικό τρόπο, αλλά επειδή αντιπροσωπεύει κάτι πολύ πιο καθημερινό και δύσκολο να νικηθεί.

Ο Άντριου Στάντον είπε ότι η ιδέα για το Toy Story 5 άρχισε να σχηματίζεται γύρω από τρία στοιχεία: τη Τζέσι, την παρουσία των συσκευών στη ζωή των παιδιών και την εικόνα πολλών Μπαζ Λάιτγιαρ μαζί. Ο Τιμ Άλεν άφησε να εννοηθεί ότι η ταινία αξιοποιεί πολύ περισσότερο τον Μπαζ, με πολλές διαφορετικές εκδοχές του χαρακτήρα.

Ο Τομ Χανκς αστειεύτηκε ότι, όταν είδε την πρώτη σκηνή με εκατοντάδες Μπαζ Λάιτγιαρ να εμφανίζονται από το νερό, σκέφτηκε αμέσως ότι ο Τιμ Άλεν θα το απολαύσει. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ταινίες Toy Story εξακολουθούν να τον οδηγούν σε συναισθηματικά σημεία που δεν περιμένει, ακόμη και ύστερα από τόσα χρόνια ως Γούντι.

Το Toy Story υπήρξε από την αρχή μια σειρά για τον χρόνο. Τα παιδιά μεγαλώνουν, τα δωμάτια αλλάζουν, τα παιχνίδια περνούν από χέρι σε χέρι και κάθε νέα ταινία βρίσκει έναν διαφορετικό τρόπο να μιλήσει για τον αποχωρισμό. Στο Toy Story 5, αυτός ο αποχωρισμός φαίνεται να περνά μέσα από την οθόνη, ως αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά συνδέονται με τους άλλους, με τα παιχνίδια τους και με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ο Στάντον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες ταινίες Toy Story στο μέλλον, λέγοντας ότι η σειρά μπορεί να συνεχίζει να βρίσκει υλικό όσο αφήνει τη ζωή να προχωρά. Κάθε νέα ηλικία και κάθε νέα αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να φέρει μια διαφορετική ιστορία για τα παιχνίδια που μένουν πίσω, περιμένοντας να τα κοιτάξει ξανά κάποιος.

με στοιχεία από το Hollywood Reporter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Πολιτισμός / Τζέικομπ Ελόρντι: Το νέο αγόρι της Chanel ξέρει ακριβώς πώς να κοιτάζει την κάμερα

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μπαίνει στο σύμπαν του Bleu de Chanel, σε μια νέα καμπάνια που σκηνοθετεί ο Αλφόνσο Κουαρόν και μοιάζει περισσότερο με μικρό κατασκοπικό φιλμ παρά με κλασική διαφήμιση αρώματος
THE LIFO TEAM
Όταν η τέχνη σταματά να κρύβει την αρρώστια

Πολιτισμός / Flare-Up: η έκθεση που φέρνει την ασθένεια και την αναπηρία στο κέντρο της εικόνας

Η έκθεση Flare-Up στο Goldsmiths CCA του Λονδίνου φέρνει κοντά έργα των Derek Jarman και Felix Gonzalez-Torres με μια νέα γενιά καλλιτεχνών και ξανασκέφτεται την ασθένεια, την αναπηρία και τη φροντίδα όχι ως περιθώριο, αλλά ως αισθητική, γλώσσα και πολιτική εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Πολιτισμός / Η Tracey Emin έζησε αρκετά για να δει τη ντροπή να αλλάζει πλευρά

Η μεγάλη αναδρομική Tracey Emin: A Second Life στην Tate Modern ξαναδιαβάζει τη γυναίκα του My Bed όχι ως σκάνδαλο των ’90s, αλλά ως καλλιτέχνιδα που έκανε τη σεξουαλική βία, την έκτρωση, την τάξη, την αρρώστια και τη ντροπή υλικό μιας ακραία ειλικρινούς τέχνης.
THE LIFO TEAM
Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Πολιτισμός / Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Πολιτισμός / Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
THE LIFO TEAM
Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια γύρω από τις εμφανίσεις της και είπε ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν με την ιδέα πως φταίνε τα ίδια αν οι άνδρες σεξουαλικοποιούν το σώμα τους.
THE LIFO TEAM
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Πολιτισμός / Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».
THE LIFO TEAM
 
 