Ο Τομ Χανκς λέει ότι το Toy Story 5 έχει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές της σειράς

Το καστ του Toy Story 5 βρέθηκε στο Λονδίνο για την παρουσίαση της νέας ταινίας της Pixar, με τον Τομ Χανκς, τον Τιμ Άλεν, την Τζόαν Κιούζακ και τη Γκρέτα Λι να δίνουν μια πρώτη εικόνα για την επιστροφή του Γούντι, του Μπαζ Λάιτγιαρ και της Τζέσι.

Αυτή τη φορά, τα παιχνίδια βρίσκονται απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ γνώριμο στη σημερινή παιδική ηλικία: την οθόνη.

Η νέα ταινία, σε σκηνοθεσία Άντριου Στάντον, επιστρέφει στο δωμάτιο της οκτάχρονης Μπόνι, αλλά οι ισορροπίες έχουν αλλάξει. Η Μπόνι αποκτά την πρώτη της συσκευή και τα παιχνίδια, που σε όλη τη σειρά πάλευαν με τον φόβο της εγκατάλειψης, βρίσκονται τώρα μπροστά σε μια νέα μορφή απουσίας: ένα παιδί που είναι παρόν, αλλά κοιτάζει αλλού.

Στο λονδρέζικο event, ο Τομ Χανκς, που επιστρέφει ως η φωνή του Γούντι, είπε στο The Hollywood Reporter ότι το Toy Story 5 περιλαμβάνει μία από τις πιο σπαρακτικές σκηνές που έχει δει ποτέ στη σειρά. Η σκηνή, όπως την περιέγραψε, δείχνει τη μικρή ηρωίδα να πληγώνεται από όσα γράφουν άλλοι για εκείνη σε μηνύματα, χωρίς να καταλαβαίνει τι έκανε λάθος.

Για τον Χανκς, αυτή είναι μία από τις στιγμές όπου το Toy Story κάνει αυτό που ξέρει καλά από την πρώτη ταινία του 1995: βρίσκει έναν απλό, συγκινητικό τρόπο να μιλήσει για κάτι που το κοινό ήδη αναγνωρίζει στη ζωή του. Μόνο που αυτή τη φορά το άγχος δεν είναι το παιδί που μεγαλώνει και αφήνει πίσω του τα παιχνίδια. Είναι το παιδί που μεγαλώνει μέσα σε έναν κόσμο όπου η προσοχή του διεκδικείται διαρκώς από μια συσκευή.

Ο Τιμ Άλεν, που δανείζει ξανά τη φωνή του στον Μπαζ Λάιτγιαρ, είπε ότι τον εντυπωσίασε η απόφαση της Disney και της Pixar να κοιτάξουν τόσο άμεσα το θέμα της τεχνολογίας, παρότι και οι ίδιες είναι εταιρείες βαθιά δεμένες με αυτήν. Όπως σημείωσε, δεν μπορείς να αναγκάσεις τα παιδιά να παίξουν ξανά, μπορείς όμως να τους δείξεις ότι η σχέση με τα παιχνίδια, τη ζωή και τους φίλους τους μπορεί να είναι πιο ουσιαστική από τον χρόνο μπροστά σε μια συσκευή.

Η ταινία εισάγει και έναν νέο χαρακτήρα, τη Lily Pad, μια πράσινη ψηφιακή συσκευή στην οποία δανείζει τη φωνή της η Γκρέτα Λι. Η ίδια την περιέγραψε ως ένα νέο "παιχνίδι" με καλές προθέσεις, αλλά όχι πάντα σωστό τρόπο εφαρμογής. Η Lily Pad φαίνεται πως θα αναστατώσει το δωμάτιο της Μπόνι όχι επειδή είναι κακή με τον κλασικό τρόπο, αλλά επειδή αντιπροσωπεύει κάτι πολύ πιο καθημερινό και δύσκολο να νικηθεί.

Ο Άντριου Στάντον είπε ότι η ιδέα για το Toy Story 5 άρχισε να σχηματίζεται γύρω από τρία στοιχεία: τη Τζέσι, την παρουσία των συσκευών στη ζωή των παιδιών και την εικόνα πολλών Μπαζ Λάιτγιαρ μαζί. Ο Τιμ Άλεν άφησε να εννοηθεί ότι η ταινία αξιοποιεί πολύ περισσότερο τον Μπαζ, με πολλές διαφορετικές εκδοχές του χαρακτήρα.

Ο Τομ Χανκς αστειεύτηκε ότι, όταν είδε την πρώτη σκηνή με εκατοντάδες Μπαζ Λάιτγιαρ να εμφανίζονται από το νερό, σκέφτηκε αμέσως ότι ο Τιμ Άλεν θα το απολαύσει. Πρόσθεσε επίσης ότι οι ταινίες Toy Story εξακολουθούν να τον οδηγούν σε συναισθηματικά σημεία που δεν περιμένει, ακόμη και ύστερα από τόσα χρόνια ως Γούντι.

Το Toy Story υπήρξε από την αρχή μια σειρά για τον χρόνο. Τα παιδιά μεγαλώνουν, τα δωμάτια αλλάζουν, τα παιχνίδια περνούν από χέρι σε χέρι και κάθε νέα ταινία βρίσκει έναν διαφορετικό τρόπο να μιλήσει για τον αποχωρισμό. Στο Toy Story 5, αυτός ο αποχωρισμός φαίνεται να περνά μέσα από την οθόνη, ως αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά συνδέονται με τους άλλους, με τα παιχνίδια τους και με τον ίδιο τους τον εαυτό.

Ο Στάντον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν και άλλες ταινίες Toy Story στο μέλλον, λέγοντας ότι η σειρά μπορεί να συνεχίζει να βρίσκει υλικό όσο αφήνει τη ζωή να προχωρά. Κάθε νέα ηλικία και κάθε νέα αλλαγή στην καθημερινότητα μπορεί να φέρει μια διαφορετική ιστορία για τα παιχνίδια που μένουν πίσω, περιμένοντας να τα κοιτάξει ξανά κάποιος.

με στοιχεία από το Hollywood Reporter