Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»

Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.

Η Σαρλίζ Θερόν απαντά στον Τιμοτέ Σαλαμέ: «Σε 10 χρόνια η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά σου»
photο: Devin Oktar Yalkin
Η Σαρλίζ Θερόν δεν άφησε να περάσει έτσι η ατάκα του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα. Σε συνέντευξή της στους New York Times χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιό του, υπερασπιζόμενη ανοιχτά δύο μορφές τέχνης που, όπως είπε, χρειάζονται στήριξη και όχι ειρωνεία.

Η πιο κοφτερή φράση της ήρθε αμέσως μετά: «Σε 10 χρόνια, η AI θα μπορεί να κάνει τη δουλειά του Τιμοτέ, αλλά δεν θα μπορεί να αντικαταστήσει έναν άνθρωπο πάνω στη σκηνή που χορεύει ζωντανά». Η Θερόν συνέδεσε την τοποθέτησή της και με τη δική της εμπειρία από τον χορό, λέγοντας ότι οι χορευτές είναι «υπεράνθρωποι» και περιγράφοντας το σωματικό κόστος της εκπαίδευσης, από τις μολύνσεις στα πόδια μέχρι την πειθαρχία του να συνεχίζεις χωρίς διακοπή.

Η αφορμή ήταν τα σχόλια που είχε κάνει ο Σαλαμέ στο CNN x Variety Town Hall με τον Μάθιου ΜακΚόναχι στις 24 Φεβρουαρίου. Μιλώντας για το μέλλον του κινηματογράφου, είχε πει ότι δεν θα ήθελε να δουλεύει «στο μπαλέτο ή στην όπερα», σε τέχνες όπου είναι σαν να λες «κρατήστε το αυτό ζωντανό», παρότι «πια δεν νοιάζεται κανείς». Αμέσως μετά είχε προσθέσει, γελώντας, ότι «μόλις έχασα 14 σεντς σε τηλεθέαση».

Το σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις από ανθρώπους του χώρου, αλλά έφερε και ένα απρόσμενο αποτέλεσμα. Ο επικεφαλής του Royal Ballet and Opera, Αλεξ Μπιρντ, είπε ότι όλος ο θόρυβος γύρω από τη δήλωση του Σαλαμέ έδωσε άμεση ώθηση στο ενδιαφέρον και στις πωλήσεις εισιτηρίων του οργανισμού, με την καμπάνια τους στα social media να συγκεντρώνει εκατομμύρια interactions.

Ετσι, η παρέμβαση της Θερόν δεν λειτούργησε μόνο σαν μια ακόμη celebrity απάντηση. Επανέφερε με τον πιο καθαρό τρόπο μια συζήτηση που αφορά συνολικά την αξία της ζωντανής τέχνης σε μια εποχή όπου η τεχνολογία υπόσχεται να αναπαράγει τα πάντα, εκτός από την ανθρώπινη παρουσία πάνω στη σκηνή.

 

Με στοιχεία από New York Times, Entertainment Weekly, People

Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
Πολιτισμός / Τι αλλάζει όταν μια φωτογραφία για τη μητρότητα αφήνει τη μητέρα να μιλήσει;

Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.
Πολιτισμός / Μαρίνα Αμπράμοβιτς: πόσες φορές πρέπει να πεθάνει μια γυναίκα για να γίνει μύθος;

Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
Πολιτισμός / Γιατί ο Σάι Τουόμπλι μοιάζει σε άλλους με ιδιοφυΐα και σε άλλους με μουτζούρα;

Η νέα έκθεση The Gift of Drawing: Cy Twombly στο Menil Drawing Institute του Χιούστον, που παρουσιάζεται έως τις 9 Αυγούστου, βασίζεται σε μια μεγάλη δωρεά 121 έργων από το Cy Twombly Foundation και δείχνει 27 από αυτά, πολλά για πρώτη φορά.
Πολιτισμός / Επιστρέφει ο Μάικλ Τζάκσον στο σινεμά, αλλά ποιος Μάικλ επιστρέφει;

Η βιογραφική ταινία του Αντουάν Φουκουά για τον Μάικλ Τζάκσον, βγαίνει στους κινηματογράφους στις 24 Απριλίου ύστερα από πρεμιέρα στο Βερολίνο και μεγάλη προωθητική καμπάνια. Μαζί με το εμπορικό ενδιαφέρον, δυναμώνει και η συζήτηση για το αν πρόκειται για ένα πλήρες πορτρέτο του σταρ ή για μια προσεκτικά ελεγχόμενη εκδοχή της ζωής του.
Πολιτισμός / Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.
Πολιτισμός / Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
Πολιτισμός / Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
