Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά κομμάτια που φόρεσε όταν ανέβηκε στη σκηνή του Coachella ως καλεσμένη στη συναυλία της Σαμπρίνα Κάρπεντερ και τώρα προσφέρει αμοιβή για την ασφαλή επιστροφή τους.

Σε μήνυμά της ανέφερε ότι αγνοούνται το τζάκετ, ο κορσές, το φόρεμα και τα υπόλοιπα ρούχα του συνόλου, μαζί με άλλα αντικείμενα από την ίδια εποχή. Οπως έγραψε, δεν πρόκειται απλώς για ρούχα, αλλά για κομμάτια της προσωπικής της ιστορίας.

Δεν χάθηκε ένα οποιοδήποτε σκηνικό κοστούμι, αλλά ένα look που η ίδια είχε συνδέσει με την επιστροφή της στο Coachella. Πάνω στη σκηνή είπε ότι φορούσε τα ίδια βασικά κομμάτια με την πρώτη της εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2006, ανάμεσά τους τον ίδιο κορσέ και το ίδιο τζάκετ Gucci.

Ετσι, η εμφάνισή της δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ δεν λειτούργησε μόνο ως surprise moment, αλλά και ως μικρή αναπαράσταση της ίδιας της ποπ διαδρομής της.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η υπόθεση δεν παρουσιάζεται επισήμως ως επιβεβαιωμένη κλοπή. Σύμφωνα με το NBC Los Angeles, που επικαλείται την αστυνομία του Ιντιο, δύο τσάντες με ρούχα και κοσμήματα είχαν θεαθεί τελευταία φορά πάνω σε μικρό όχημα μεταφοράς και εξετάζεται το ενδεχόμενο να έπεσαν κατά τη διαδρομή προς το λεωφορείο.

Η Μαντόνα πλαισίωσε το μήνυμά της για τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella με αυτή τη σύνθεση εικόνων από το look της βραδιάς.

Η απώλεια αυτή έρχεται τη στιγμή που η Μαντόνα ξανανοίγει και επίσημα τον κύκλο του Confessions II, το οποίο έχει ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου. Ετσι, η ιστορία με τα χαμένα ρούχα δεν μοιάζει μόνο με ένα παρασκηνιακό ατύχημα, αλλά με ένα μικρό ποπ επεισόδιο γύρω από αντικείμενα που κουβαλούν είκοσι χρόνια εικόνας, μνήμης και μύθου.

Με στοιχεία από το site της Madonna, NBC Los Angeles, People