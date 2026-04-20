Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις, στη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.

Πάνος Μιχαήλ
στιγμιότυπο από τα παρασκήνια της συναυλίας
Για λίγα λεπτά στο Coachella, η ποπ κουλτούρα δεν έμοιασε απλώς να αποκτά ξανά κάτι από τον παλιό της πυρήνα, έμοιασε σαν να θυμάται το σώμα της. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, παιδί της αλγοριθμικής εποχής, έφερε στη σκηνή τη Μαντόνα, ίσως την τελευταία μεγάλη βασίλισσα αυτού που ορίζαμε παλιότερα ως monoculture, και οι δυο τους τραγούδησαν το “Vogue” και το “Like a Prayer” μπροστά σε ένα κοινό που καταλάβαινε πως εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπε μόνο ένα set, αλλά κάτι φτιαγμένο για να μείνει ως εικόνα.

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ πήρε αμέσως και μια σχεδόν τελετουργική διάσταση, όταν η Μαντόνα θύμισε ότι από την πρώτη δική της παρουσία στο Coachella, το 2006, είχαν περάσει είκοσι χρόνια.

Αν το δεις επιφανειακά, είναι ακόμη ένα μεγάλο pop moment. Αν το δεις όμως λίγο πιο προσεκτικά, είναι κάτι πιο ενδιαφέρον μέσα στην πολυδιασπασμένη ψηφιακή συνθήκη που ορίζει πια κάθε πεδίο της ζωής μας. Γιατί αυτό που κυκλοφόρησε αμέσως μετά δεν ήταν μόνο τα βίντεο της σκηνής ή οι επαγγελματικές φωτογραφίες των δύο σταρ. Ηταν και τα ατελείωτα reels ανθρώπων που κατέγραφαν τον εαυτό τους την ώρα που συνέβαινε το γεγονός, με φόντο τη Μαντόνα και τη Σαμπρίνα. Δεν βλέπαμε μόνο τη στιγμή. Βλέπαμε τη στιγμή αφού είχε ήδη περάσει μέσα από το πρόσωπο, το σώμα, την κραυγή, τη συγκίνηση και την αυτοσκηνοθεσία του θεατή.

φωτογραφία: Getty images

Εκεί ακριβώς έχω την αίσθηση πως αρχίζει η διαφορά από την εποχή των κοινών αναφορών. Σε ένα πρόσφατο κείμενό του, το Hollywood Reporter έλεγε ότι η selfie της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 ίσως ήταν η τελευταία μεγάλη εικόνα μιας κοινής ποπ γλώσσας που πια δεν υπάρχει. Η τελετή εκείνης της χρονιάς έφτασε τους 43,74 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ, η φωτογραφία έγινε το πιο πολυδιαμοιρασμένο tweet της εποχής της και, για λίγο, έμοιαζε σαν ο κόσμος να κοιτάζει το ίδιο κάδρο. Σήμερα τα Οσκαρ παραμένουν το μεγαλύτερο μη αθλητικό live event της αμερικανικής τηλεόρασης, αλλά η τηλεθέασή τους έχει πέσει πολύ χαμηλότερα, στα 17,9 εκατομμύρια φέτος, δείχνοντας πόσο έχει μικρύνει το πεδίο της κοινής θέασης.

Εκείνη η selfie ήταν η τελευταία μεγάλη εικόνα μιας κάθετης σχέσης ανάμεσα στον πομπό και τον δέκτη. Οι σταρ δημιουργούσαν ή για να είμαστε πιο ακριβείς σκηνοθετούσαν και ενορχήστρωναν το στιγμιότυπο, το κοινό το αναγνώριζε, το αναπαρήγαγε, το σχολίαζε. Η εικόνα ερχόταν από πάνω προς τα κάτω. Σήμερα, σε στιγμές σαν αυτή του Coachella, η ιεραρχία δεν εξαφανίζεται, αλλά αλλάζει μορφή. Η διασημότητα εξακολουθεί να μαγνητίζει το βλέμμα, μόνο που το γεγονός δεν ολοκληρώνεται πια στη σκηνή.

Ολοκληρώνεται όταν ο θεατής το καθρεφτίζει,το μεταβολίζει
και το ξανανεβάζει μέσα από τη δική του εικόνα.

Ισως γι’ αυτό η ένωση της Madonna με τη Sabrina Carpenter είχε τόσο ισχυρό συμβολικό φορτίο και λέει περισσότερα για την εποχή μας από ποτέ. Δεν ήταν απλώς μια πετυχημένη pop συνάντηση ανάμεσα σε δύο γενιές. Ηταν μια απόδειξη του τρόπου με τον οποίο έχει αλλάξει η ίδια η ποπ δημοσιότητα. Από τη μία, η Μαντόνα που ανήκει στην εποχή όπου η μαζική κουλτούρα είχε ακόμη ξεκάθαρους θεούς και ξεκάθαρα κανάλια διάχυσης της φήμης . Από την άλλη, μια σταρ που ξέρει να λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η φήμη δεν ζει μόνο στη σκηνή ή στην κάμερα, αλλά και στα χιλιάδες μικρά replay της στιγμής στα feeds των άλλων.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η εποχή των κοινών αναφορών επέστρεψε. Σημαίνει όμως κάτι ίσως πιο παράξενο: ότι η πολυδιασπασμένη εποχή μας μπορεί ακόμη να παράγει, έστω για λίγο, κάτι σαν κοινό παλμό. Οχι επειδή όλοι βλέπουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά επειδή χιλιάδες άνθρωποι περνούν το ίδιο πράγμα μέσα από τον εαυτό τους σχεδόν ταυτόχρονα. Το κοινό δεν βρίσκεται πια μόνο μπροστά στο γεγονός. Βρίσκεται και μέσα στην κυκλοφορία του.

Και ίσως εκεί να κρύβεται η νέα μορφή του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε πια. Οχι στην παλιά ενότητα μιας αίθουσας ή μιας τηλεοπτικής βραδιάς, αλλά σε ένα πιο γουορχολικό, πιο ναρκισσιστικό, πιο διασπασμένο αλλά και παράξενα συγχρονισμένο σύστημα αναμετάδοσης.


Αν η selfie της Ellen ήταν η τελευταία μεγάλη εικόνα μιας εποχής όπου όλοι κοιτούσαμε προς την ίδια κατεύθυνση, τα reels από το Coachella δείχνουν τι απομένει από τη κοινή εμπειρία όταν περάσει μέσα από το σώμα και το feed: όχι το παλιό πια βίωμα  της κοινής εμπειρίας, αλλά μια καινούργια, σχεδόν εύθραυστη μέσα στον ναρκισσισμό της, μεταγουορχολική ψηφιακή παλίρροια.

Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Μέσα -εμείς- πια στη σκηνή.

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
Η κυκλοφορία του «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy» στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν.
Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
Το Les Rayons et les Ombres του Ξαβιέ Τζιανολί, με τον Ζαν Ντιζαρντέν στον ρόλο του συνεργάτη των ναζί Ζαν Λυσαίρ, έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα γαλλικά φιλμ της χρονιάς. Μαζί με την εμπορική επιτυχία του, άνοιξε ξανά τη διαμάχη για το πώς ο κινηματογράφος δείχνει έναν συνεργάτη: ως ιστορικό τέρας ή ως άνθρωπο που βυθίζεται στην ενοχή.
Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
Στο New Genesis, το νέο φωτογραφικό βιβλίο του Αμπντουλαμίντ Κίρχερ που κυκλοφορεί από τη Loose Joints, η νεαρή μητέρα Σιέρα Κις δεν μένει απλώς μπροστά στον φακό, αλλά μπαίνει μέσα στο ίδιο το έργο με τη δική της φωνή. Το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ένα σκληρό πορτρέτο για την αστεγία, την εξάρτηση και την κακοποίηση στο, αλλά και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα photobooks της άνοιξης γύρω από το ποιος έχει τελικά το δικαίωμα να αφηγηθεί μια ζωή.
Στο Seven Deaths, τη νέα της εγκατάσταση στην Κοπεγχάγη, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς επιστρέφει στη Μαρία Κάλλας και σε επτά διάσημους θανάτους της όπερας. Μόνο που πίσω από την οπερατική μεγαλοπρέπεια κρύβεται ένα πιο άβολο ερώτημα: γιατί μας συγκινεί ακόμη τόσο πολύ η γυναικεία συντριβή;
Η νέα έκθεση The Gift of Drawing: Cy Twombly στο Menil Drawing Institute του Χιούστον, που παρουσιάζεται έως τις 9 Αυγούστου, βασίζεται σε μια μεγάλη δωρεά 121 έργων από το Cy Twombly Foundation και δείχνει 27 από αυτά, πολλά για πρώτη φορά.
