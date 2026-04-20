Ο μάνατζερ της Μαντόνα δεν «είναι σίγουρος» εάν θα ξανακάνει περιοδεία

«Θα αφήσω την ίδια να μιλήσει για αυτά» είπε ο μάνατζέρ της

Φωτ. αρχείου: EPA, Getty Images
Επιφυλακτικός για το εάν η «βασίλισσα της ποπ», Μαντόνα (Madonna) θα ξανακάνει περιοδεία, εμφανίστηκε ο, επί χρόνια μάνατζέρ της, Guy Oseary.

«Δεν είμαι σίγουρος ακόμα», δήλωσε το Σάββατο, απαντώντας στο αν βρίσκεται στα σχέδια μια νέα περιοδεία.

Το ενδιαφέρον γύρω από την πιθανή επιστροφή της Μαντόνα στη σκηνή έχει ενταθεί μετά την ανακοίνωση του νέου της άλμπουμ, «Confessions on a Dance Floor: Part II», αλλά -και- την αιφνιδιαστική εμφάνισή της στο Coachella, όπου ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Μαντόνα: Τι είπε ο μάνατζέρ της για τη συνεργασία με την Κάρπεντερ

Ο Oseary αποκάλυψε ότι η συνεργασία αυτή ήταν ιδέα των δύο καλλιτεχνών. «Η Μαντόνα μού είπε ότι το συζήτησαν με τη Σαμπρίνα. Δεν ήταν δική μου ιδέα. Ήταν μια εξαιρετική ιδέα και στο επίκεντρό της ήταν η αγάπη», ανέφερε.

Η εμφάνιση είχε -σύμφωνα με το Variety- και ένα έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς συνέπεσε με τα 20 χρόνια από την πρώτη παρουσία της Μαντόνα στο φεστιβάλ το 2006. «Ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή βραδιά», είπε ο μάνατζέρ της.

Στη σκηνή, η 67χρονη τραγουδίστρια ερμήνευσε επιτυχίες όπως τα «Vogue» και «Like a Prayer», ενώ παρουσίασε και νέο υλικό από το επερχόμενο άλμπουμ. Μάλιστα, φόρεσε το ίδιο μωβ κορσέ και τις μπότες που είχε φορέσει και στην εμφάνισή της το 2006, δημιουργώντας έναν έντονο συμβολισμό επιστροφής.

Η ίδια μίλησε στο κοινό για τη σημασία της στιγμής: «Πριν από 20 χρόνια εμφανίστηκα εδώ για πρώτη φορά στην Αμερική με το “Confessions”. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει για μένα να επιστρέφω τώρα, είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος».

Όσο για τα υπόλοιπα σχέδιά της, όπως συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές, ο Oseary απέφυγε να δώσει απαντήσεις: «Θα αφήσω την ίδια να μιλήσει για αυτά».

Με πληροφορίες από Variety

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
Οκτώ αυθεντικές επιστολές που είχε στείλει ο Τζον Κιτς στη Φάνι Μπρον, τον μεγάλο έρωτα της σύντομης ζωής του, βρέθηκαν έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εξαφάνισης και επιστρέφουν στους κληρονόμους της οικογένειας Γουίτνεϊ. Δεν επιστρέφει μόνο ένα χαμένο λογοτεχνικό αρχείο, αλλά η φωνή ενός νεαρού άνδρα που έγραφε στη γυναίκα που αγαπούσε ενώ ήξερε πως ο χρόνος του ήταν λίγος.
Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε στο High Court του Λονδίνου την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της πρώην στιλίστριας της τραγουδίστριας, Ναόμι Πάρι, και της φίλης της, Κατριόνα Γκούρλεϊ, για την πώληση αντικειμένων που συνδέονταν με την κόρη του
Η κυκλοφορία του The Illuminated Man φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο μια νέα βιογραφική ανάγνωση του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ, αλλά και την ιστορία του Κρίστοφερ Πριστ, που πέθανε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο και συγκινητικό υβρίδιο: μισή μελέτη για τον Μπάλαρντ, μισό βιβλίο πένθους.
Μετά από 14 χρόνια ολοκληρώνει την αποστολή του, έχοντας συμβάλει στη δημιουργία ενός καινούργιου κοινού με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη. «Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον», δήλωσε ο ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
Από την οθωμανική ελίτ στην κορυφή του μοντερνισμού: Η έκθεση “Immersion” στο Λονδίνο ξανασυστήνει τη Φαχρελνισά Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι το έργο της παραμένει πιο ανήσυχο και εκθαμβωτικό από τη μυθιστορηματική ζωή της.
Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».
Η κυκλοφορία του «A Century of Hitchcock: The Man, the Myths, the Legacy» στις 9 Ιουνίου ξαναφέρνει στο προσκήνιο μία από τις πιο φορτισμένες συζητήσεις στην ιστορία του σινεμά: πώς χτίστηκε η σκοτεινή δημόσια εικόνα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και πόσο από αυτήν ανήκει στα γεγονότα, στις μαρτυρίες και στις βιογραφίες που ακολούθησαν.
Το Art Fund ανακοίνωσε τους πέντε φιναλίστ για το Museum of the Year 2026: τη National Gallery, το V&A East Storehouse, το Norwich Castle Museum & Art Gallery, το The Box στο Πλίμουθ και το Fitzwilliam Museum στο Κέιμπριτζ. Ο νικητής του βραβείου των 120.000 λιρών θα ανακοινωθεί στις 25 Ιουνίου στο Λονδίνο.
Το Les Rayons et les Ombres του Ξαβιέ Τζιανολί, με τον Ζαν Ντιζαρντέν στον ρόλο του συνεργάτη των ναζί Ζαν Λυσαίρ, έχει γίνει ένα από τα πιο συζητημένα γαλλικά φιλμ της χρονιάς. Μαζί με την εμπορική επιτυχία του, άνοιξε ξανά τη διαμάχη για το πώς ο κινηματογράφος δείχνει έναν συνεργάτη: ως ιστορικό τέρας ή ως άνθρωπο που βυθίζεται στην ενοχή.
Με αφορμή τη νέα της ταινία «Η πλουσιότερη γυναίκα του κόσμου», και ενώ ολοκληρώνει στη Μαδρίτη τις παραστάσεις της «Βερενίκης», η Ιζαμπέλ Ιπέρ μιλά για τον πλούτο, την εξουσία, την ελευθερία και το δικαίωμα μιας ηθοποιού να μη χαρίζεται ποτέ ολόκληρη.
Σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχει δώσει εδώ και καιρό, η Πενέλοπε Κρουζ μιλά για το τίμημα του να παίρνει θέση δημόσια, για τη σιωπή του Χόλιγουντ μπροστά στον πόνο των παιδιών και των αμάχων, για τον φόβο που νιώθει ακόμη στα γυρίσματα, αλλά και για το πολύ προσωπικό ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που ετοιμάζει εδώ και τριά χρόνια.
Σε συνέντευξή της στους New York Times η Σαρλίζ Θερόν χαρακτήρισε «πολύ απερίσκεπτο» το σχόλιο του Τιμοτέ Σαλαμέ για το μπαλέτο και την όπερα, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη ίσως μπορέσει κάποτε να αντικαταστήσει έναν ηθοποιό αλλά όχι έναν άνθρωπο που χορεύει ζωντανά πάνω στη σκηνή.
Με μια κοφτή και εξομολογητική συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου σήμερα, ο ζωντανός θρύλος του μουσικού θεάτρου, που ζει ξανά μιαν έκρηξη δημιουργικότητας, αποκαλύπτει τον όχι και τόσο μυστικό του εθισμό με το ποτό.
Έπειτα από 137 χρόνια εκτός συνόρων, το εμβληματικό «Πτηνό της Ζιμπάμπουε» επέστρεψε στη χώρα, σηματοδοτώντας μια ιστορική στιγμή επαναπατρισμού και κλείνοντας έναν κύκλο αποικιοκρατικής λεηλασίας που σημάδεψε την εθνική της ταυτότητα
