Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Η Μαντόνα επιστρέφει στο dancefloor με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό της. Λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella, οι δύο τραγουδίστριες ανακοίνωσαν επίσημα το «Bring Your Love», το ντουέτο που παρουσίασαν για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση έγινε με κοινή ανάρτηση στο Instagram, όπου η Μαντόνα και η Carpenter εμφανίζονται σε ασπρόμαυρη φωτογραφία πάνω σε έντονο κόκκινο φόντο, με τον τίτλο του τραγουδιού γραμμένο σε ροζ κεφαλαία. «We’ve got something to say about it», έγραψαν στη λεζάντα, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία για τις 30 Απριλίου.

Η Carpenter μοιράστηκε στη συνέχεια ένα μικρό απόσπασμα του τραγουδιού σε Instagram story. Στο teaser ακούγεται πρώτα η Μαντόνα να λέει «Bring it, Sabrina you’ve got something to say about it», πριν μπει η φωνή της νεότερης ποπ σταρ.

Το «Bring Your Love» παρουσιάστηκε νωρίτερα τον Απρίλιο, όταν η Μαντόνα εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην κεντρική εμφάνιση της Sabrina Carpenter στο Coachella. Οι δύο τους τραγούδησαν μαζί ένα mashup του «Juno» με το «Vogue», ερμήνευσαν το «Like a Prayer» και έδωσαν στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο τους τραγούδι.

Για τη Μαντόνα, η εμφάνιση είχε χαρακτήρα επιστροφής. Από τη σκηνή, θυμήθηκε ότι πριν από 20 χρόνια είχε εμφανιστεί στο Coachella, στο dance tent, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Αμερική υλικό από το Confessions on a Dance Floor. «Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος», είπε, σημειώνοντας ότι επέστρεφε με τις ίδιες μπότες και τον ίδιο κορσέ.

Το νέο τραγούδι έρχεται ενόψει του Confessions II, του επόμενου άλμπουμ της Μαντόνα, που λειτουργεί ως συνέχεια του Confessions on a Dance Floor του 2005. Το άλμπουμ αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε έναν ήχο πιο κοντά στη dance-pop περίοδο που υπήρξε από τις πιο επιδραστικές της καριέρας της.

Η επιλογή της Sabrina Carpenter δεν μοιάζει τυχαία. Μετά την εκτόξευσή της τα τελευταία χρόνια και τη θέση της ως headliner στο Coachella, η Carpenter βρίσκεται στο κέντρο της νέας ποπ γενιάς. Δίπλα στη Μαντόνα, η εμφάνισή της έμοιαζε λιγότερο με απλό guest moment και περισσότερο με σκηνική συνάντηση δύο διαφορετικών εποχών της ποπ.

Η Μαντόνα, πάντως, δεν περιορίστηκε στο Coachella. Σύμφωνα με το Variety, λίγες ημέρες αργότερα έκανε δεύτερη αιφνιδιαστική εμφάνιση στο The Abbey, το ιστορικό club του West Hollywood, όπου βρέθηκε και η Addison Rae. Η στιγμή έγινε viral όταν η Rae προσπαθούσε να ξεσηκώσει το κοινό και η Μαντόνα άπλωσε το χέρι για να πάρει πίσω το μικρόφωνό της.

Το «Bring Your Love» έρχεται σε μια στιγμή όπου η Μαντόνα ξαναχτίζει τη dance-pop περσόνα της με νέα πρόσωπα γύρω της. Από το Coachella μέχρι το West Hollywood, η επιστροφή της δεν πατά μόνο στη νοσταλγία του Confessions, αλλά και στη συνάντησή της με μια νεότερη ποπ σκηνή που εξακολουθεί να τη βλέπει ως βασίλισσα του παιχνιδιού.

Με στοιχεία από Billboard και Variety.