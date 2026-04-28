Η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter κυκλοφορούν το ντουέτο τους μετά το Coachella

Με κοινή ανάρτηση στο Instagram, η Μαντόνα και η Sabrina Carpenter ανακοίνωσαν ότι το «Bring Your Love» θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella και ενόψει του νέου άλμπουμ της Μαντόνα, Confessions II.

φωτογραφία από το instagram της Madonna
Η Μαντόνα επιστρέφει στο dancefloor με τη Sabrina Carpenter στο πλευρό της. Λίγες ημέρες μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Coachella, οι δύο τραγουδίστριες ανακοίνωσαν επίσημα το «Bring Your Love», το ντουέτο που παρουσίασαν για πρώτη φορά στη σκηνή του φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση έγινε με κοινή ανάρτηση στο Instagram, όπου η Μαντόνα και η Carpenter εμφανίζονται σε ασπρόμαυρη φωτογραφία πάνω σε έντονο κόκκινο φόντο, με τον τίτλο του τραγουδιού γραμμένο σε ροζ κεφαλαία. «We’ve got something to say about it», έγραψαν στη λεζάντα, ανακοινώνοντας την κυκλοφορία για τις 30 Απριλίου.

Η Carpenter μοιράστηκε στη συνέχεια ένα μικρό απόσπασμα του τραγουδιού σε Instagram story. Στο teaser ακούγεται πρώτα η Μαντόνα να λέει «Bring it, Sabrina you’ve got something to say about it», πριν μπει η φωνή της νεότερης ποπ σταρ.

Το «Bring Your Love» παρουσιάστηκε νωρίτερα τον Απρίλιο, όταν η Μαντόνα εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην κεντρική εμφάνιση της Sabrina Carpenter στο Coachella. Οι δύο τους τραγούδησαν μαζί ένα mashup του «Juno» με το «Vogue», ερμήνευσαν το «Like a Prayer» και έδωσαν στο κοινό μια πρώτη γεύση από το νέο τους τραγούδι.

Για τη Μαντόνα, η εμφάνιση είχε χαρακτήρα επιστροφής. Από τη σκηνή, θυμήθηκε ότι πριν από 20 χρόνια είχε εμφανιστεί στο Coachella, στο dance tent, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Αμερική υλικό από το Confessions on a Dance Floor. «Είναι σαν να κλείνει ένας κύκλος», είπε, σημειώνοντας ότι επέστρεφε με τις ίδιες μπότες και τον ίδιο κορσέ.


Το νέο τραγούδι έρχεται ενόψει του Confessions II, του επόμενου άλμπουμ της Μαντόνα, που λειτουργεί ως συνέχεια του Confessions on a Dance Floor του 2005. Το άλμπουμ αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε έναν ήχο πιο κοντά στη dance-pop περίοδο που υπήρξε από τις πιο επιδραστικές της καριέρας της.

Η επιλογή της Sabrina Carpenter δεν μοιάζει τυχαία. Μετά την εκτόξευσή της τα τελευταία χρόνια και τη θέση της ως headliner στο Coachella, η Carpenter βρίσκεται στο κέντρο της νέας ποπ γενιάς. Δίπλα στη Μαντόνα, η εμφάνισή της έμοιαζε λιγότερο με απλό guest moment και περισσότερο με σκηνική συνάντηση δύο διαφορετικών εποχών της ποπ.

Η Μαντόνα, πάντως, δεν περιορίστηκε στο Coachella. Σύμφωνα με το Variety, λίγες ημέρες αργότερα έκανε δεύτερη αιφνιδιαστική εμφάνιση στο The Abbey, το ιστορικό club του West Hollywood, όπου βρέθηκε και η Addison Rae. Η στιγμή έγινε viral όταν η Rae προσπαθούσε να ξεσηκώσει το κοινό και η Μαντόνα άπλωσε το χέρι για να πάρει πίσω το μικρόφωνό της.

Το «Bring Your Love» έρχεται σε μια στιγμή όπου η Μαντόνα ξαναχτίζει τη dance-pop περσόνα της με νέα πρόσωπα γύρω της. Από το Coachella μέχρι το West Hollywood, η επιστροφή της δεν πατά μόνο στη νοσταλγία του Confessions, αλλά και στη συνάντησή της με μια νεότερη ποπ σκηνή που εξακολουθεί να τη βλέπει ως βασίλισσα του παιχνιδιού.

Με στοιχεία από Billboard και Variety.

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
Τιμώμενος στο 51ο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Κλούνεϊ καταδίκασε την πολιτική βία μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί από το ABC.
Η Αν Χάθαγουεϊ διαψεύδει ότι μοντέλα απολύθηκαν από το Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 λόγω σωματότυπου και εξηγεί γιατί ζήτησε από την παραγωγή μια πιο ανοιχτή εικόνα της μόδας. «Κανείς δεν έχασε τη δουλειά του. Στην πραγματικότητα, δημιουργήθηκαν περισσότερες δουλειές», είπε.
Λίγο πριν παραλάβει τον Αργυρό Λέοντα Θεάτρου της Μπιενάλε της Βενετίας, ο Μάριο Μπανούσι γίνεται θέμα στην El País και στη Libération. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο ελληνοαλβανός δημιουργός πέρασε από την Αθήνα στα μεγάλα ευρωπαϊκά θέατρα με ένα έργο χωρίς λόγια, φτιαγμένο από πένθος, μητέρες, μετανάστευση και οικογενειακή μνήμη.
Στο Palazzo Pisani Moretta, ο Ντρις βαν Νότεν εγκαινιάζει τη νέα του Fondazione με περισσότερα από 200 έργα μόδας, τέχνης, craft και design. Η έκθεση The Only True Protest Is Beauty δεν αντιμετωπίζει την ομορφιά ως φυγή από τον κόσμο, αλλά ως έναν τρόπο να μείνεις μέσα του χωρίς να παραδοθείς στην ασχήμια του.
Μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές εποχές, όπου η ανάγκη για έκφραση υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και αναδεικνύει την προσωπική διαδρομή μάθησης και δημιουργίας.
Μετά το άνοιγμα των 217,4 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ο σκηνοθέτης του Michael, Αντουάν Φουκουά, μίλησε στο Deadline για τα επαναληπτικά γυρίσματα των 50 εκατ. δολαρίων, τις σκηνές γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του Μάικλ Τζάκσον που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν και το υλικό που υπάρχει ήδη για μια πιθανή συνέχεια.
Η σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας σε μια σπάνια μαρτυρία στο Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περίοδο της Δικτατορίας και των βασανιστηρίων στα κρατητήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ
Ένας εντυπωσιακός κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών σε αίθουσα συμποσίων της Πομπηίας φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στο κρασί, την έκσταση, τη μύηση και την κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής πόλης.
Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
