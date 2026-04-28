Παγκράτι: Δικογραφία εις βάρος του 59χρονου που χτύπησε 22χρονη επειδή καθυστερούσε να παρκάρει

Ασύλληπτος παραμένει ο 59χρονος που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά 22χρονη οδηγό στο Παγκράτι, επειδή καθυστερούσε να παρκάρει.

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας εν μέσω διαπληκτισμού με την οδηγό - σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας - την χτύπησε και την έσπρωξε με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει κάτω και να σπάσει το πόδι της.

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο 59χρονος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Η ταυτοποίηση προέκυψε τόσο από τα στοιχεία της μοτοσικλέτας όσο και από την κατηγορηματική αναγνώρισή του από το ίδιο το θύμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις», η κ. Δημογλίδου ανέφερε πως οι αστυνομικές έρευνες επεκτάθηκαν τόσο στην κατοικία όσο και στον επαγγελματικό χώρο του 59χρονου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί.

Η διαδικασία του αυτοφώρου έχει πλέον ολοκληρωθεί, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη διαβιβάζεται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Από εκεί και πέρα αναμένεται η έναρξη της προβλεπόμενης προκαταρκτικής διαδικασίας, προκειμένου να κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η 22χρονη, αμέσως μετά το εξιτήριό της από το νοσοκομείο, υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστου και στη συνέχεια αναγνώρισε τον δράστη μέσα από φωτογραφικό υλικό που της υπέδειξαν οι αστυνομικοί. Όπως επιβεβαιώθηκε, ο 59χρονος είναι κάτοικος της ίδιας περιοχής και διαμένει σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ακόμη ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογο περιστατικό, επισημαίνοντας ωστόσο την ανησυχητική αύξηση περιστατικών βίας μεταξύ οδηγών στους δρόμους.

Παγκράτι: Το χρονικό της επίθεσης

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η 22χρονη καθυστερούσε να παρκάρει σε σημείο που, όπως φαίνεται, ο 59χρονος - οδηγός δικύκλου συνήθιζε να αφήνει τη μοτοσικλέτα του.

Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να μην παρκάρει, λέγοντάς της πως «δεν μπορεί να βγει». Η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον 59χρονο να εξυβρίζει τη 22χρονη και, στη συνέχεια, να της επιτίθεται σωματικά.

Όπως περιγράφουν μάρτυρες, ο δράστης την άρπαξε από τον λαιμό και τη χτυπούσε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η κοπέλα να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο πόδι και στο χέρι.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ουρλιαχτά που ακούγονταν για ώρα, ενώ αναφέρουν ότι η 22χρονη έφερε γρατσουνιές στον λαιμό και έντονη κοκκινίλα στο πόδι.

Μετά την επίθεση, ο 59χρονος φέρεται να πάρκαρε τη μοτοσικλέτα του και να κρύφτηκε σε κοντινή πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τον αναζήτησαν τόσο στην οικία όσο και στον χώρο εργασίας του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

