ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ υπερασπίζεται τον Τζίμι Κίμελ μετά την επίθεση του Τραμπ

Τιμώμενος στο 51ο Chaplin Award Gala στη Νέα Υόρκη, ο Τζορτζ Κλούνεϊ καταδίκασε την πολιτική βία μετά την επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, αλλά υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ απέναντι στην απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί από το ABC.

The LiFO team
φωτογραφία: Thea Traff
0

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πήρε θέση υπέρ του Τζίμι Κίμελ, μετά την απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ να απολυθεί ο παρουσιαστής από το ABC και τη Disney για αστείο που έκανε σχετικά με τη Μελάνια Τραμπ.

Ο ηθοποιός μίλησε τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, στο 51ο Chaplin Award Gala του Film at Lincoln Center, όπου τιμήθηκε για τη διαδρομή του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η βραδιά, που ήταν αφιερωμένη στο έργο του, πήρε πολιτική διάσταση όταν ο Κλούνεϊ αναφέρθηκε στην επίθεση που είχε προηγηθεί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον.

«Δεν μπορώ να βρίσκομαι εδώ, μια νύχτα σαν κι αυτή, και να αγνοήσω όσα συμβαίνουν στον κόσμο», είπε από τη σκηνή, εμφανώς συγκινημένος. Ο Κλούνεϊ ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί «με όλα όσα εκπροσωπεί αυτή η κυβέρνηση», πρόσθεσε όμως ότι δεν υπάρχει κανένας χώρος για την πολιτική βία που σημειώθηκε δύο νύχτες νωρίτερα στην Ουάσινγκτον.

φωτογραφία: Getty images

Η αναφορά του έγινε μετά το περιστατικό στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, το οποίο διακόπηκε όταν ένοπλος φέρεται να προσπάθησε να περάσει προς την αίθουσα της εκδήλωσης

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Κλούνεϊ υπερασπίστηκε τον Τζίμι Κίμελ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του Τραμπ και της Μελάνια Τραμπ για σατιρικό σχόλιο που είχε κάνει λίγες ημέρες πριν. Ο παρουσιαστής είχε αστειευτεί στο Jimmy Kimmel Live! ότι η πρώτη κυρία έχει «τη λάμψη μιας χήρας εν αναμονή», σχόλιο που ο ίδιος περιέγραψε αργότερα ως αστείο για τη διαφορά ηλικίας του προεδρικού ζεύγους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το σχόλιο «κάλεσμα σε βία» και ζήτησε από τη Disney και το ABC να απολύσουν αμέσως τον Κίμελ. Η Μελάνια Τραμπ, από την πλευρά της, κατηγόρησε τον παρουσιαστή για «ρητορική μίσους και βίας» και κάλεσε το δίκτυο να «πάρει θέση».

Ο Κλούνεϊ απέρριψε αυτή την ερμηνεία. «Ο Τζίμι είναι κωμικός», είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στη σάτιρα και στην πραγματική υποκίνηση βίας. Για να δείξει αυτή τη λεπτή γραμμή, αναφέρθηκε και στη φράση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, η οποία είχε πει πριν από το δείπνο ότι θα υπάρξουν «πυρά» στην αίθουσα, εννοώντας προφανώς τα αστεία της βραδιάς.

«Δεν πιστεύω ότι εννοούσε πως πρέπει να πέσουν πυροβολισμοί», είπε ο Κλούνεϊ. «Τα αστεία είναι αστεία».

Ο ηθοποιός, ωστόσο, δεν υποβάθμισε το κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ. Προειδοποίησε ότι η πολιτική ρητορική έχει γίνει επικίνδυνα θερμή, ειδικά όταν όσοι διαφωνούν με μια κυβέρνηση ή ένα πολιτικό στρατόπεδο χαρακτηρίζονται «προδότες». Όπως είπε, τέτοιες λέξεις δεν είναι αθώες σε μια χώρα όπου η πολιτική αντιπαράθεση συνοδεύεται όλο και συχνότερα από απειλές και βία.

Στην ίδια ομιλία, ο Κλούνεϊ μίλησε για έναν αγώνα «απέναντι στο μίσος, τη διαφθορά, τη σκληρότητα και τη βία» και κάλεσε τους πολίτες, «αριστερά, δεξιά και στο κέντρο», να αναζητήσουν έναν τρόπο να επουλώσουν τις πληγές της χώρας.

Η στιγμή είχε ιδιαίτερο βάρος και λόγω της διαδρομής του ίδιου του Κλούνεϊ. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της δημόσιας εικόνας του με την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, από το Good Night, and Good Luck μέχρι την πρόσφατη θεατρική του μεταφορά στο Broadway, όπου υποδύθηκε τον Έντουαρντ Ρ. Μάροου.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ στο Good Night, and Good Luck στο Broadway, στον ρόλο του Έντουαρντ Ρ. Μάροου, τη φράση του οποίου επικαλέστηκε στην ομιλία του στο Chaplin Award Gala.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Κλούνεϊ επέστρεψε στον Μάροου, δανειζόμενος μία από τις πιο γνωστές φράσεις του: «Δεν θα βαδίσουμε φοβισμένοι ο ένας απέναντι στον άλλον».

Η παρέμβασή του ήρθε σε μια στιγμή που η late-night τηλεόραση στις ΗΠΑ βρίσκεται ξανά στο κέντρο της πολιτικής πίεσης. Ο Τζίμι Κίμελ είχε δει την εκπομπή του να αποσύρεται προσωρινά από το ABC λίγους μήνες νωρίτερα, μετά από άλλη αντιπαράθεση με το στρατόπεδο Τραμπ.

Τώρα, η νέα απαίτηση για την απόλυσή του ξανανοίγει τη συζήτηση για το πόσο εύκολα η πολιτική εξουσία μπορεί να στοχοποιεί έναν κωμικό επειδή σατιρίζει τον πρόεδρο, τη σύζυγό του και το στενό του περιβάλλον.

Με στοιχεία από Variety, Rolling Stone, The Hollywood Reporter

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

