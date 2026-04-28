Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμό στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Συναγερμός σήμανε στον Κεραμεικό μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε σε κτίριο του ΕΦΚΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν επεισόδιο με πυροβολισμό στο κτίριο του ΕΦΚΑ, με δράστη έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εισέβαλε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον χώρο, κρατώντας όπλο. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε ένας υπάλληλος.

Πληροφορίες από την αστυνομία, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια διέφυγε.

Από περιγραφές προκύπτει, ότι πρόκειται για ψηλό, αδύνατο, ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φορούσε καπαρντίνα και είχε το όπλο μέσα σε θήκη.

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία.