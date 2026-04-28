ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Κεραμεικός: Επεισόδιο με πυροβολισμό στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Τραυματίστηκε υπάλληλος και ο δράστης διέφυγε - Οι πληροφορίες αναφέρουν ηλικιωμένο με καπαρντίνα

ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΕΦΚΑ Facebook Twitter
Άνδρας άνοιξε πυρ αφού εισέβαλε στο κτίριο του ΕΦΚΑ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
0

Συναγερμός σήμανε στον Κεραμεικό μετά από πυροβολισμό που σημειώθηκε σε κτίριο του ΕΦΚΑ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν επεισόδιο με πυροβολισμό στο κτίριο του ΕΦΚΑ, με δράστη έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να εισέβαλε το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου στον χώρο, κρατώντας όπλο. Από τον πυροβολισμό τραυματίστηκε ένας υπάλληλος.

Πληροφορίες από την αστυνομία, τις οποίες επικαλείται η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι ο δράστης πυροβόλησε υπάλληλο στο πόδι με κυνηγετικό όπλο και στη συνέχεια διέφυγε.

Από περιγραφές προκύπτει, ότι πρόκειται για ψηλό, αδύνατο, ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φορούσε καπαρντίνα και είχε το όπλο μέσα σε θήκη.

Ο τραυματίας έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ενδέχεται να χρειαστεί νοσηλεία.

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

THE LIFO TEAM
 
 