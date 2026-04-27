ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο Πέδρο Πασκάλ λύγισε στη σκηνή: «Στο σινεμά πήγαινα πάντα με την οικογένειά μου»

Ο Πέδρο Πασκάλ συγκινήθηκε στο Μεξικό μιλώντας για τις παιδικές του αναμνήσεις από το σινεμά, λίγο πριν το The Mandalorian and Grogu μεταφέρει ξανά το Star Wars στη μεγάλη οθόνη.

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images
0

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ανέβηκε στη σκηνή του CCXP Mexico, στην Πόλη του Μεξικού, για το πάνελ της νέας ταινίας The Mandalorian and Grogu.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τον σκηνοθέτη Τζον Φαβρό ως surprise guest στην εκδήλωση της Κυριακής, φορώντας φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μιλώντας στο κοινό, ο Πασκάλ είπε πως η μετάβαση του Mandalorian από τη σειρά του Disney+ στη μεγάλη οθόνη έχει για τον ίδιο ιδιαίτερη σημασία.

«Πήγαινα τόσο πολύ στο σινεμά με την οικογένειά μου», είπε, εξηγώντας ότι μεγάλωσε βλέποντας τις ταινίες Star Wars στη μεγάλη οθόνη. Ο Πασκάλ πρόσθεσε πως, παρότι το The Mandalorian γεννήθηκε ως streaming εμπειρία στο Disney+, είχε πάντα μέσα του την επιθυμία να δει αυτόν τον κόσμο στο σινεμά.

Λίγο αργότερα μίλησε στα ισπανικά, εμφανώς συγκινημένος, και σταμάτησε για μερικά δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το κοινό άρχισε να φωνάζει το όνομά του, ενώ εκείνος απάντησε ξανά στα ισπανικά και έστειλε ένα φιλί στους θεατές.

Το The Mandalorian and Grogu σηματοδοτεί την επιστροφή του Star Wars στις κινηματογραφικές αίθουσες, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία, ο Ντιν Τζάριν και ο Γκρόγκου βοηθούν τη New Republic, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Σιγκούρνι Γουίβερ και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

Ο Τζον Φαβρό είπε στο πάνελ ότι στόχος της ταινίας είναι να συστήσει τους χαρακτήρες και σε ένα νέο κοινό, χωρίς να χαθεί η σχέση που έχουν ήδη χτίσει οι παλιοί θεατές μαζί τους. Όπως εξήγησε, ο Γκρόγκου δεν είναι πια απλώς το πλάσμα που πρέπει να σωθεί, αλλά ένας μαθητευόμενος που αρχίζει να ανακαλύπτει τις δικές του δυνάμεις.

Το πάνελ ολοκληρώθηκε με την προβολή των πρώτων πλάνων της ταινία

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, StarWars.com

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
THE LIFO TEAM
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
THE LIFO TEAM
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
THE LIFO TEAM
Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
THE LIFO TEAM
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
THE LIFO TEAM
 
 