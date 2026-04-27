Ο Πέδρο Πασκάλ λύγισε στη σκηνή: «Στο σινεμά πήγαινα πάντα με την οικογένειά μου»

Ο Πέδρο Πασκάλ δεν έκρυψε τη συγκίνησή του όταν ανέβηκε στη σκηνή του CCXP Mexico, στην Πόλη του Μεξικού, για το πάνελ της νέας ταινίας The Mandalorian and Grogu.

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε μαζί με τον σκηνοθέτη Τζον Φαβρό ως surprise guest στην εκδήλωση της Κυριακής, φορώντας φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Μεξικού για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Μιλώντας στο κοινό, ο Πασκάλ είπε πως η μετάβαση του Mandalorian από τη σειρά του Disney+ στη μεγάλη οθόνη έχει για τον ίδιο ιδιαίτερη σημασία.

«Πήγαινα τόσο πολύ στο σινεμά με την οικογένειά μου», είπε, εξηγώντας ότι μεγάλωσε βλέποντας τις ταινίες Star Wars στη μεγάλη οθόνη. Ο Πασκάλ πρόσθεσε πως, παρότι το The Mandalorian γεννήθηκε ως streaming εμπειρία στο Disney+, είχε πάντα μέσα του την επιθυμία να δει αυτόν τον κόσμο στο σινεμά.

Λίγο αργότερα μίλησε στα ισπανικά, εμφανώς συγκινημένος, και σταμάτησε για μερικά δευτερόλεπτα, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Το κοινό άρχισε να φωνάζει το όνομά του, ενώ εκείνος απάντησε ξανά στα ισπανικά και έστειλε ένα φιλί στους θεατές.

Το The Mandalorian and Grogu σηματοδοτεί την επιστροφή του Star Wars στις κινηματογραφικές αίθουσες, έπειτα από αρκετά χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη. Στην ταινία, ο Ντιν Τζάριν και ο Γκρόγκου βοηθούν τη New Republic, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης η Σιγκούρνι Γουίβερ και ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.

Ο Τζον Φαβρό είπε στο πάνελ ότι στόχος της ταινίας είναι να συστήσει τους χαρακτήρες και σε ένα νέο κοινό, χωρίς να χαθεί η σχέση που έχουν ήδη χτίσει οι παλιοί θεατές μαζί τους. Όπως εξήγησε, ο Γκρόγκου δεν είναι πια απλώς το πλάσμα που πρέπει να σωθεί, αλλά ένας μαθητευόμενος που αρχίζει να ανακαλύπτει τις δικές του δυνάμεις.

Το πάνελ ολοκληρώθηκε με την προβολή των πρώτων πλάνων της ταινία

Με στοιχεία από The Hollywood Reporter, StarWars.com

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πέδρο Πασκάλ στους δρόμους κατά του Τραμπ – Ποιοι διάσημοι συμμετείχαν στις πορείες