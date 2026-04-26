Σε δημοπρασία «υπερυπολογιστής» του 17ου αιώνα που ανήκε στην ινδική βασιλική οικογένεια

Ο αστρολάβος εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει στη δημοπρασία το 1 εκατομμύριο λίρες

Φωτ. Sotheby's
Ένας εντυπωσιακός αστρολάβος από ορείχαλκο – ή ένας φορητός αστρονομικός υπολογιστής – του 17ου αιώνα, που κάποτε ανήκε στη βασιλική συλλογή της πόλης Τζαϊπούρ στη δυτική Ινδία, θα βγει σε δημοπρασία στο Sotheby's του Λονδίνου στις 29 Απριλίου.

Το αντικείμενο είναι «ίσως το μεγαλύτερο που υπάρχει» και δεν έχει εκτεθεί ποτέ στο παρελθόν, δήλωσε ο Μπένεντικτ Κάρτερ, επικεφαλής του τμήματος Ισλαμικής και Ινδικής Τέχνης της Sotheby's, στο BBC.

Γνωστό ως μέρος της βασιλικής συλλογής του Μαχαραγιά Σαουάι Μαν Σινγκ Β΄ του Τζαϊπούρ, μεταβιβάστηκε μετά το θάνατό του στη σύζυγό του, Μαχαρανί Γκαγιάτρι Ντέβι, μία από τις πιο λαμπερές γυναίκες της εποχής της. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ζωής της, μεταφέρθηκε σε ιδιωτική συλλογή.

Η ιστορία του «υπερυπολογιστή» του 17ου αιώνα

Οι αστρολάβοι είναι μεταλλικοί δίσκοι με πολυεπίπεδα, αλληλοσυνδεόμενα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνταν ιστορικά για να υπολογίζουν την ώρα, να χαρτογραφούν τα αστέρια, την κατεύθυνση της Μέκκας και την κίνηση του ουρανού.

«Είναι ουσιαστικά μια δισδιάστατη προβολή ενός τρισδιάστατου σύμπαντος. Τα συγκρίνω με τα σύγχρονα smartphone, επειδή μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα με αυτά», λέει η Δρ. Φεντερίκα Γκιγκάντε του Κέντρου Ιστορίας της Επιστήμης, της Ιατρικής και της Τεχνολογίας του Οξφόρδης.

«Μπορείς να υπολογίσεις την ώρα της δύσης και της ανατολής του ηλίου, το ύψος ενός κτιρίου, το βάθος ενός πηγαδιού, την απόσταση, και μάλιστα να τα χρησιμοποιήσεις για να προβλέψεις το μέλλον. Κάποτε χρησιμοποιούνταν για την κατάρτιση ωροσκοπίων».

Οι αστρολάβοι κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα τον 2ο αιώνα π.Χ. και διαδόθηκαν στον ισλαμικό κόσμο μέχρι τον 8ο αιώνα. Κατά τους επόμενους αιώνες, άνθισαν κέντρα κατασκευής σε ολόκληρο το Ιράκ, το Ιράν, τη Βόρεια Αφρική και αλλού.

Το συγκεκριμένο όργανο κατασκευάστηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στη Λαχόρη, στο σημερινό Πακιστάν, σε μια εποχή που η πόλη είχε καταστεί κορυφαίο κέντρο κατασκευής αστρολάβων στον κόσμο των Μογγόλων. Δημιουργήθηκε από δύο αδελφούς, τον Καΐμ Μουχάμαντ και τον Μουχάμαντ Μουκίμ, για έναν ευγενή των Μογγόλων.

Οι δύο αδελφοί ανήκαν στη λεγόμενη «Σχολή της Λαχόρης», ένα από τα πιο φημισμένα κέντρα κατασκευής αστρολάβων της εποχής. Η τέχνη αυτή διατηρήθηκε εντός μιας μόνο οικογένειας και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά.

Είναι γνωστό ότι μόνο δύο αστρολάβοι κατασκευάστηκαν από κοινού από τους αδελφούς. Ο άλλος, πολύ μικρότερος, φυλάσσεται σε μουσείο στο Ιράκ.

Ο συγκεκριμένος κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας του Ακά Αφζάλ, ενός ευγενή που διοικούσε τη Λαχόρη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Καταγόμενος από το Ισφαχάν του Ιράν, κατείχε διάφορες υψηλές θέσεις. Το τεράστιο μέγεθος και η πολυτέλεια του αντικειμένου αντανακλούν το κύρος του εντολέα.

Ο ιδιαίτερος αστρολάβος που βγαίνει σε δημοπρασία

«Ζυγίζει 8,2 κιλά, έχει διάμετρο σχεδόν 30 εκατοστά και ύψος περίπου 46 εκατοστά – σχεδόν τέσσερις φορές το μέγεθος ενός τυπικού αστρολάβου της Ινδίας του 17ου αιώνα», δήλωσε ο Κάρτερ.

Σύμφωνα με τον οίκο Sotheby's, το κομμάτι περιέχει 94 πόλεις χαραγμένες πάνω του, καθεμία σημειωμένη με τα αντίστοιχα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, μαζί με 38 δείκτες αστεριών που συνδέονται με περίτεχνα φυτικά διακοσμητικά μοτίβα. Διαθέτει επίσης πέντε πλάκες βαθμονομημένες με ακρίβεια.

Αυτό το επίπεδο λεπτομέρειας αντανακλά την εξαιρετική δεξιοτεχνία της Σχολής της Λαχόρης, η οποία εκείνη την εποχή βρισκόταν «στο αποκορύφωμά της», λέει ο Κάρτερ. Εδώ, η τεχνική ακρίβεια, η λειτουργικότητα και η καλλιτεχνική ομορφιά συνυπήρχαν με έναν τρόπο που το ξεχώριζε από παλαιότερους αστρολάβους που κατασκευάζονταν σε περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Το αντικείμενο αντανακλά επίσης την ευρύτερη επιστημονική τάση της αυλής των Μογγόλων, όπου οι ηγεμόνες και οι αυλικοί έδειχναν έντονο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην αστρονομία και την αστρολογία.

«Δεν είναι μόνο μεγάλο, όμορφο και βαρύ, αλλά είναι και τόσο απίστευτα ακριβές που θα σας δώσει τον ακριβή βαθμό υψομέτρου [ενός ουράνιου σώματος]», δήλωσε η Γκιγκάντε.

Πρόσθεσε ότι το μόνο όργανο με το οποίο μπορεί να συγκριθεί είναι πιθανώς ένα που κατασκευάστηκε για τον Αμπάς Β΄ της Περσίας.

Η Sotheby's αναφέρει ότι η άριστη κατάσταση του αντικειμένου και η βασιλική του προέλευση αναμένεται να προσελκύσουν έντονο ενδιαφέρον από μουσεία και συλλέκτες, με το αντικείμενο να βγαίνει στην αγορά με εκτιμώμενη αξία 1,5-2,5 εκατομμύρια λίρες.

Το τρέχον ρεκόρ κατέχει ένας οθωμανικός αστρολάβος, ο οποίος ήταν ένα πολύ μικρότερο αντικείμενο που πωλήθηκε το 2014 για λίγο λιγότερο από 1 εκατομμύριο λίρες.

Με πληροφορίες από BBC

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Πολιτισμός / Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατό της, η Bonhams ανακοινώνει τέσσερις δημοπρασίες με περισσότερα από 400 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Νταϊάν Κίτον, από ρούχα Ralph Lauren και Thom Browne μέχρι το αρχικό σενάριο του «Annie Hall»
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Πολιτισμός / Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Πολιτισμός / Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
THE LIFO TEAM
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Πολιτισμός / Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
THE LIFO TEAM
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Πολιτισμός / 70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Πολιτισμός / Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Πολιτισμός / Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
THE LIFO TEAM
Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Πολιτισμός / Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
THE LIFO TEAM
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Πολιτισμός / Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
THE LIFO TEAM
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Πολιτισμός / Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
THE LIFO TEAM
Turner Prize 2026: Μια βραχεία λίστα με έντονο πολιτικό φορτίο και γλυπτική ουσία.

Πολιτισμός / Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026, με τους Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου να διεκδικούν το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Η φετινή τετράδα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση και την περφόρμανς, με έργα που ανατέμνουν τη φυλή, την τάξη και την πολιτική ιστορία του πετρελαίου.
THE LIFO TEAM
 
 