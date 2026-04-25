Βρετανία: Πανεπιστήμιο αναζητά τις οικογένειες ανήλικων ασθενών του 18ου αιώνα

Περίπου 4.000 παιδιά νοσηλεύτηκαν στο Νορθάμπτον από το 1744 έως και το 1801

Φωτ. Northampton General Hospital
Ένα πανεπιστήμιο της Βρετανίας καλεί τις οικογένειες να βοηθήσουν στην αποκάλυψη των ιστοριών παιδιών που νοσηλεύτηκαν σε νοσοκομείο κατά τον 18ο αιώνα.

Το Πανεπιστήμιο του Νόρθαμπτον (UoN) ηγείται ενός προγράμματος που αποσκοπεί να φέρει σε επαφή τις σημερινές οικογένειες με τα παιδιά που νοσηλεύτηκαν στο Northampton Infirmary —το σημερινό Γενικό Νοσοκομείο του Νόρθαμπτον— μεταξύ των ετών 1744 και 1801.

Τα αρχεία του νοσοκομείου δείχνουν ότι περίπου 4.000 παιδιά ηλικίας 13 ετών και κάτω νοσηλεύτηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Ο στόχος της έρευνας στη Βρετανία

Ο Φρεντ Ο'Ντελ, εθελοντής στο αρχείο του Γενικού Νοσοκομείου του Νόρθαμπτον, δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι αυτές οι πληροφορίες πρέπει να υπάρχουν κάπου, αλλά πρέπει να συνεργαστούμε με ιστορικούς, γενεαλόγους και την ευρύτερη αρχειακή κοινότητα».

Το έργο αποτελεί συνεργασία μεταξύ του αρχείου του Γενικού Νοσοκομείου του Νόρθαμπτον, του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ (UoN) και του Πανεπιστημίου του Τορόντο Μισισάουγκα στον Καναδά.

Οι ερευνητές δηλώνουν ότι επιθυμούν να αμφισβητήσουν την παραδοσιακή αντίληψη ότι τα παιδιά λάμβαναν ελάχιστη νοσοκομειακή περίθαλψη πριν από την ίδρυση εξειδικευμένων ιδρυμάτων — όπως το Great Ormond Street στο Λονδίνο το 1852.

Ωστόσο, μια ομάδα με επικεφαλής τον καθηγητή Γουίλιαμς πιστεύει ότι έχει ήδη αποδείξει ότι τα παιδιά, στην πραγματικότητα, εισάγονταν συχνά στα πρώιμα εθελοντικά νοσοκομεία.

Το παιδί που συνέβαλε στην έναρξη της έρευνας

«Χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια για να αποκαλύψουμε τις ιστορίες ζωής αυτών των πρώην παιδιών-ασθενών, μετά την έξοδο τους από το νοσοκομείο», δήλωσε ο καθηγητής Γουίλιαμς, ο οποίος είναι επισκέπτης καθηγητής παιδικής υγείας και ιατρικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Νόρθαμπτον.

«Θα ήταν υπέροχο να αρχίσουμε να συνδέουμε τις ιστορίες τους με τους σύγχρονους απογόνους τους».

Η ομάδα εμπνεύστηκε να ξεκινήσει το έργο μετά από επικοινωνία που δέχτηκε από έναν γενεαλόγο που ερευνούσε την οικογένεια της 12χρονης Σάρα Χάρις.

Η κοπέλα, από το Κέτερινγκ, θεωρείται ότι ήταν το πρώτο παιδί στην Αγγλία που υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό μέσω της άρθρωσης του ισχίου, όταν υποβλήθηκε στη χειρουργική επέμβαση στο Νόρθαμπτον το 1779.

Με πληροφορίες από BBC

Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Πολιτισμός / Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Πολιτισμός / Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
THE LIFO TEAM
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Πολιτισμός / Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
THE LIFO TEAM
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Πολιτισμός / 70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Πολιτισμός / Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Πολιτισμός / Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
THE LIFO TEAM
Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Πολιτισμός / Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
THE LIFO TEAM
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Πολιτισμός / Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
THE LIFO TEAM
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Πολιτισμός / Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
THE LIFO TEAM
Turner Prize 2026: Μια βραχεία λίστα με έντονο πολιτικό φορτίο και γλυπτική ουσία.

Πολιτισμός / Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026

Ανακοινώθηκε η βραχεία λίστα του Turner Prize 2026, με τους Σιμίον Μπάρκλεϊ, Κίρα Φρέιζε, Μαργκερίτ Ιμιό και Τανόα Σάσρακου να διεκδικούν το σημαντικότερο βρετανικό βραβείο σύγχρονης τέχνης. Η φετινή τετράδα δίνει έμφαση στην εγκατάσταση και την περφόρμανς, με έργα που ανατέμνουν τη φυλή, την τάξη και την πολιτική ιστορία του πετρελαίου.
THE LIFO TEAM
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΜΑΓΚΙ ΤΖΙΛΕΝΧΑΛ

Πολιτισμός / Φεστιβάλ Βενετίας 2026: Η Μάγκι Τζίλενχαλ ορίστηκε πρόεδρος της κριτικής επιτροπής

«Η Βενετία πάντα υποστήριζε τις ειλικρινείς, ξεχωριστές φωνές, και είναι τιμή μου να συμβάλλω στη συνέχιση αυτής της γενναίας και απαραίτητης παράδοσης», δήλωσε η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
 
 