Μεξικό: Ανακαλύφθηκαν βραχογραφίες που χρονολογούνται πάνω από 4.000 χρόνια πριν

Η ανακάλυψη θεωρείται ένα «ορόσημο» για την μεξικανική αρχαιολογία

The LiFO team
Φωτ. Gerardo Peña, Instituto Nacional de Antropología e Historia/The Art Newspaper
Ειδικοί από το Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH) του Μεξικού ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ότι κατέγραψαν 16 πετρογλυφικά και σπηλαιογραφίες που χρονολογούνται από την Προϊστορία και την Μεσοαμερικανική Μετακλασική περίοδο (900-1521 μ.Χ.), τα οποία βρίσκονται σε δύο βράχους κοντά στον ποταμό Τούλα και στο φράγμα Λα Ρεκένα, στην πολιτεία Ιντάλγκο.

Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων ανακαλύψεων αρχαιολογικών χώρων και αντικειμένων της Μεσοαμερικανικής και της αποικιακής εποχής, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών εργασιών διάσωσης που σχετίζονται με τον σχεδιασμό μιας νέας σιδηροδρομικής γραμμής επιβατών μήκους 232 χλμ. μεταξύ της Πόλης του Μεξικού και του Κερέταρο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, το INAH έκανε γνωστή την ανακάλυψη ενός 1.000 ετών βωμού σε κοντινή απόσταση, στον αρχαιολογικό χώρο της Τούλα Τσίκο.

Ο χώρος της πιο πρόσφατης ανακάλυψης βραχογραφιών είναι μία από τις τέσσερις ενεργές ανασκαφές κατά μήκος της διαδρομής του Κερέταρο, όπου η κατασκευή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2025, με την τρέχουσα πρόοδο να ανέρχεται σε περίπου 10% του συνολικού έργου. Τον Οκτώβριο του 2025, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ Πάρντο ανακοίνωσε μια αλλαγή στη διαδρομή του σιδηροδρόμου για τη διατήρηση αυτού του μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένης της αδυναμίας μεταφοράς των σχεδίου σε μουσείο.

Ο χώρος καταγράφηκε τη δεκαετία του 1970 στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού Προγράμματος της Τούλα, όταν βρέθηκε ένα ζωγραφισμένο στοιχείο που απεικόνιζε ένα ελάφι, και έκτοτε ονομάζεται «El Venado». Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος του INAH ανέφερε: «Η θέση του έργου τέχνης υποδηλώνει μυθοθρησκευτικό σκοπό, ίσως σχετικό με αστρονομικά ή ημερολογιακά φαινόμενα».

Οι μορφές που απεικονίζονται σε βράχους στο Μεξικό

Οι μορφές που βρέθηκαν σε αυτό που το INAH περιγράφει ως βραχοσκεπή είναι εντυπωσιακές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται μια μορφή που κρατάει κάτι που μοιάζει με ένα είδος ρόπαλου και έχει χαρακτηριστικά που θυμίζουν τον Τλάλοκ, τον αζτέκικο θεό της βροχής, των καταιγίδων και της γονιμότητας, ο οποίος συχνά συνδέεται με σπηλιές και πηγές.

Στο ίδιο βραχώδες καταφύγιο, το ινστιτούτο εντόπισε τη στυλιζαρισμένη εικόνα μιας ανθρωπόμορφης μορφής αποδοσμένης με κόκκινο χρώμα, καθώς και μια εικόνα που μοιάζει με φίδι ή αστραπή. Οι ζωγραφιές δημιουργήθηκαν με ορυκτά ή φυτικά χρωστικά, ενώ τα πετρογλυφικά δημιουργήθηκαν με τη χρήση του πουαντιγισμού. Σύμφωνα με το INAH, μερικά από τα έργα τέχνης είναι ηλικίας άνω των 4.000 ετών.

Οι αρχαιολόγοι της ομάδας διάσωσης αναφέρουν ότι οι ζωγραφιές βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Εκτιμούν ότι εκείνες προ-ισπανικής προέλευσης σχετίζονται πιθανώς με το τελικό στάδιο της Τούλα, μία περιοχή που άφησε πίσω της τεράστια ερείπια γεμάτα μνημεία και καλλιτεχνικούς θησαυρούς.

Μεταξύ των μορφών που βρέθηκαν κοντά στον ποταμό Τούλα περιλαμβάνονται η απεικόνιση ενός ελαφιού και μια μορφή με κυνόδοντες και κεραίες, παρόμοια με εκείνη του Τλάλοκ, με πόδια που μοιάζουν με πτηνά.

Εντοπίστηκε επίσης μια μορφή με ανθρωπόμορφο πρόσωπο και μαλλιά, με τέσσερα πόδια που μοιάζουν με αυτά ενός πουλιού ή με τις οπλές ενός αλόγου, η οποία πιθανώς χρονολογείται από την εποχή της επαφής με τους Ισπανούς. Αν και οι ζωγραφιές και τα πετρογλυφικά αναγνωρίστηκαν επίσημα μόλις πρόσφατα, σύμφωνα με το INHA, ήταν ήδη γνωστά στις τοπικές κοινότητες της περιοχής.

Μία ανακάλυψη-«ορόσημο»

Σύμφωνα με τον Χοσέ-Μιγκέλ Πέρες Γκόμεθ, ειδικό στη λατινοαμερικανική βραχογραφία, η ανακάλυψη αυτή αποτελεί «ένα ορόσημο που θα μεταμορφώσει την μεξικανική αρχαιολογία και τις μελέτες της βραχογραφίας».

Τα ευρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, δηλώνει στην εφημερίδα The Art Newspaper, λόγω της «τεράστιας χρονολογικής τους έκτασης, καθώς τεκμηριώνουν την ανθρώπινη δραστηριότητα για πάνω από 4.000 χρόνια πριν, κατά τη διάρκεια της Μεσοαμερικανικής Μετακλασικής περιόδου και μέχρι τις αρχές της αποικιακής περιόδου. Παρέχοντας μια συνεχή καταγραφή της πολιτισμικής εξέλιξης», λέει, «ο αρχαιολογικός χώρος επιτρέπει στους ερευνητές να αναλύσουν τη μετάβαση των συμβολικών γλωσσών και των καλλιτεχνικών τεχνικών μέσα σε ένα ενιαίο γεωγραφικό πλαίσιο».

Ο Πέρες Γκόμεθ προσθέτει ότι η εικονογραφία του χώρου «υποδηλώνει βαθιά ριζωμένες πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ του κεντρικού Μεξικού και των πολιτισμών Mogollon του βορρά. Βρίσκεται κοντά στον ποταμό Τούλα, ο χώρος λειτουργεί ως λίθινο αρχείο της τελετουργικής ζωής και της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον. Αυτή η ανακάλυψη όχι μόνο εμπλουτίζει την κατανόησή μας για την περιφερειακή προ-ισπανική κληρονομιά, αλλά και ενισχύει το καθεστώς της κοιλάδας Τούλα ως κρίσιμου διαδρόμου για μακροπρόθεσμη πολιτισμική σύνθεση και πνευματική έκφραση».

Με πληροφορίες από Art Newspaper

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Πολιτισμός / Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Πολιτισμός / Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
THE LIFO TEAM
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Πολιτισμός / Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
THE LIFO TEAM
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Πολιτισμός / 70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Πολιτισμός / Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Πολιτισμός / Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM
Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Πολιτισμός / Η Αν Χάθαγουεϊ έπαιξε μια pop star και κατάλαβε ότι δεν θέλει να γίνει ποτέ μία

Στο Mother Mary, η Αν Χάθαγουεϊ υποδύεται μια μεγάλη pop star, με τραγούδια των FKA Twigs, Jack Antonoff και Charli xcx. Η εμπειρία, όπως είπε, τη βοήθησε να καταλάβει ότι η pop μουσική απαιτεί μια «αβίαστη δύναμη» και μια δημόσια έκθεση του εαυτού που δεν της ταιριάζει.
THE LIFO TEAM
Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Πολιτισμός / Ο Έλιοτ Πέιτζ δείχνει ότι και η φύση μπορεί να είναι queer― όχι μόνο οι άνθρωποι

Το Second Nature, με αφηγητή και συμπαραγωγό τον Έλιοτ Πέιτζ, εξερευνά ομόφυλες σχέσεις, αλλαγές φύλου και μητριαρχικές κοινωνίες σε περισσότερα από 1.500 είδη ζώων, αμφισβητώντας με επιστημονικά στοιχεία την ιδέα ότι η φύση υπήρξε αποκλειστικά straight.
THE LIFO TEAM
Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Πολιτισμός / Μετά το «Baby Reindeer», ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το σκοτεινό «Half Man»

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει με το «Half Man» σε έναν ρόλο που τον βγάζει εντελώς έξω από τη γνώριμη περσόνα του. Στις Κάννες μίλησε για την ανδρική βία, τη σωματική μεταμόρφωση και το γιατί η αυθεντικότητα είναι, για εκείνον, το μόνο αληθινό μυστικό μιας επιτυχίας.
THE LIFO TEAM
Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Πολιτισμός / Από τη «Χορτοφάγο» στο Light and Thread: γιατί η Χαν Κανγκ μιλά σήμερα για την τέχνη σαν ανάγκη επιβίωσης

Με αφορμή το Light and Thread, το πρώτο της nonfiction βιβλίο στα αγγλικά, η νομπελίστρια Χαν Κανγκ μιλά για τη βία, το πένθος, τη μνήμη και τη γραφή ως πράξη επιμονής. Και για το ελληνικό κοινό που έχει ήδη αγαπήσει τη «Χορτοφάγο» και το «Μάθημα ελληνικών», θυμίζει γιατί η λογοτεχνία της δεν παρηγορεί από τον κόσμο, αλλά σε εμποδίζει να νεκρωθείς μέσα του.
THE LIFO TEAM
 
 