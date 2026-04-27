Πάπας Λέων: Συναντήθηκε με την πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπερι, Σάρα Μάλαλι

Ο πάπας Λέων και η αρχιεπίσκοπος Σάρα Μάλαλι συναντήθηκαν ιδιωτικά πριν καταλήξουν σε ένα παρεκκλήσι του 17ου αιώνα για να προσευχηθούν

The LiFO team
Φωτ. ΕΡΑ
Ο πάπας Λέων και η νέα αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι Σάρα Μάλαλι συναντήθηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα, σε μια συμβολική συνάντηση στη Ρώμη, κατά την οποία οι ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, που έχουν παραμείνει χωρισμένες εδώ και πολύ καιρό, αντάλλαξαν δώρα και προσευχήθηκαν μαζί.

Την Μάλαλι, την πρώτη γυναίκα που υπηρετεί ως πνευματική ηγέτιδα των 85 εκατομμυρίων Αγγλικανών παγκοσμίως, υποδέχθηκε ο πάπας, ο πρώτος Αμερικανός επικεφαλής των 1,4 δισεκατομμυρίων Καθολικών παγκοσμίως, στο επίσημο γραφείο του στο περίτεχνο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν ιδιωτικά πριν μεταβούν μαζί σε ένα παρεκκλήσι του 17ου αιώνα όπου απήγγειλαν προσευχές από κοινού.

Η συνάντηση του πάπα Λέοντα και της αρχιεπισκόπου Σάρα Μάλαλι

Σε επίσημες δηλώσεις, η Μάλαλι ευχαρίστησε τον πάπα Λέοντα για τον νέο, δυναμικό τρόπο ομιλίας του. Κατά τη διάρκεια περιοδείας σε τέσσερις χώρες της Αφρικής, ο πάπας καταδίκασε έντονα τον πόλεμο, προκαλώντας την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο κόσμος χρειαζόταν αυτό το μήνυμα αυτή τη στιγμή – σας ευχαριστώ», είπε. «Μας υπενθύμισε ότι, παρά τα βάσανα μας, οι άνθρωποι λαχταρούν τη ζωή σε όλη της την πληρότητα, και αμέτρητοι άνθρωποι εργάζονται κάθε μέρα για αυτό το όραμα του κοινού καλού».

Φωτ. ΕΡΑ

Ο Λέων είπε στη Μάλαλι ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην προσέγγιση της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, αλλά εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι «έχουν προκύψει νέα προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες», χωρίς να τα προσδιορίσει.

«Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτές τις συνεχείς προκλήσεις να μας εμποδίσουν να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή ευκαιρία για να κηρύξουμε μαζί τον Χριστό στον κόσμο», δήλωσε ο Πάπας.

Οι σχέσεις Καθολικής Εκκλησίας και Εκκλησίας της Αγγλίας

Η Μάλαλι, η οποία επισκέπτεται τη Ρώμη αυτή την εβδομάδα, ενθρονίστηκε ως αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπερι τον Μάρτιο, μια ιστορική αλλαγή που προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις από την παγκόσμια Αγγλικανική Κοινότητα, προκαλώντας αναστάτωση στις πιο συντηρητικές επαρχίες της Αφρικής και της Ασίας.

Περιέγραψε τη συνάντηση με τον πάπα ως «μια συνάντηση με μεγάλη 'ζεστασιά', μεγάλη ενθάρρυνση και ελπίδα».

Φωτ. ΕΡΑ

«Νομίζω ότι και οι δύο αναγνωρίζουμε ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είμαι γυναίκα, αυτή είναι μια σημαντική στιγμή, καθώς και οι δύο εκκλησίες μας βρίσκονται σε μια κοινή πορεία για την εμβάθυνση της φιλίας μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Η Εκκλησία της Αγγλίας αποσχίστηκε από την Καθολική Εκκλησία το 1534, αφού ο Πάπας Κλήμης Ζ΄ αρνήθηκε το αίτημα του βασιλιά Ερρίκου Η΄ για ακύρωση του γάμου του με την Αικατερίνη της Αραγωνίας.

Φωτ. ΕΡΑ

Οι δύο εκκλησίες βρισκόταν σε αντιπαράθεση για αιώνες, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πλησιάσει η μία την άλλη.

Οι διδασκαλίες τους συμπίπτουν σε πολλά σημαντικά ζητήματα, αν και η Καθολική Εκκλησία δεν χειροτονεί γυναίκες και γενικά δεν επιτρέπει στους ιερείς να παντρεύονται.

Μία μοναδική χειροτονία

Η Μάλαλι αναγνώρισε τη σημασία του να είναι η πρώτη γυναίκα αρχιεπίσκοπος.

«Δεν μπορώ να αγνοήσω το γεγονός ότι ο διορισμός μου ως γυναίκα είχε σημασία για τους ανθρώπους, και ότι αυτό μου άνοιξε την ευκαιρία να με ακούσουν, ίσως με διαφορετικό τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, υποσχέθηκε στις δηλώσεις της προς τον πάπα ότι θα παραμείνει ενωμένη μαζί του στην προσευχή:
«Λαμβάνουμε ο ένας από τον άλλον δώρα που δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνοι μας: βάθος στην προσευχή, θάρρος στη μαρτυρία, επιμονή στον πόνο και πίστη στην υπηρεσία».

Φωτ. ΕΡΑ

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο ανώτατος κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό τον Οκτώβριο.

Αυτός και ο Λέων προσευχήθηκαν μαζί στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού, η πρώτη τέτοια κοινή λατρεία από πάπα και Βρετανό μονάρχη από την εποχή του Ερρίκου Η΄.

Με πληροφορίες από Reuters

