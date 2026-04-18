Η Μαντόνα εμφανίστηκε δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella και η ποπ είδε μια σπάνια στέψη

Η Μαντόνα έκανε εμφάνιση-έκπληξη στο δεύτερο headlining set της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο Coachella, το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου στο Indio. Οι δυο τους τραγούδησαν μαζί το “Vogue” και το “Like a Prayer”, ενώ αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι παρουσίασαν και ένα νέο, ακόμη ακυκλοφόρητο κομμάτι.

Η setlist της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο δεύτερο Σαββατοκύριακο του Coachella, εκεί όπου το Sabrinawood υποδέχτηκε και τη Μαντόνα.

Αυτό που έκανε τη στιγμή πιο ενδιαφέρουσα δεν ήταν μόνο το μέγεθος των δύο ονομάτων, αλλά ο τρόπος που έδεσαν. Η Μαντόνα δεν εμφανίστηκε εδώ ως η φιγούρα που μπαίνει σε ένα ποπ act και το κάνει αμέσως δικό της. Βγήκε ως μύθος που ξέρει πια πολύ καλά τι έχει ήδη ορίσει. Και η Σαμπρίνα, από την άλλη, δεν λειτούργησε σαν απλή μαθήτρια που υποδέχεται τη δασκάλα της, αλλά σαν μια νέα σταρ με ήδη διαμορφωμένο σύμπαν, με ύφος, κινηματογραφική αυτοσυνείδηση και αρκετή ευφυΐα ώστε να σταθεί δίπλα της.

Η ίδια η Μαντόνα έδωσε και το καθαρότερο πλαίσιο της εμφάνισης, όταν υπενθύμισε από σκηνής ότι πριν από είκοσι χρόνια είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Coachella, το 2006, παρουσιάζοντας τότε στην Αμερική υλικό από το “Confessions on a Dance Floor”.

Δεν ήταν απλώς μια νοσταλγική αναφορά. Ήταν ένας τρόπος να δέσει δημόσια τη χθεσινή της επιστροφή με το νέο της δισκογραφικό άνοιγμα, αφού στις 15 Απριλίου ανακοίνωσε επίσημα το “Confessions II”, το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από επτά χρόνια, ξανά με τον Stuart Price και με σαφή επιστροφή στη χορευτική, club-pop γραμμή που τη συνόδευσε σε μία από τις πιο επιδραστικές φάσεις της καριέρας της.

Εκεί ακριβώς το χθεσινό cameo αποκτά μεγαλύτερο συμβολισμό. Η Μαντόνα επιστρέφει στο Coachella την εβδομάδα που ανοίγει επίσημα ο νέος της κύκλος και το κάνει μέσα από την τραγουδίστρια που, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη της γενιάς της, μοιάζει να καταλαβαίνει πώς δουλεύει η μυθοπλαστική μηχανή της ποπ. Όχι ως μίμηση, ούτε ως αναβίωση. Αλλά ως γνώση ότι μια ποπ σταρ δεν αρκεί να έχει τραγούδια. Πρέπει να έχει βλέμμα, timing, στήσιμο, ρόλο, αναφορές και σκηνές που να μένουν.

Γι’ αυτό έχει σημασία και το υπόλοιπο σκηνικό της Κάρπεντερ στο φετινό Coachella. Την πρώτη εβδομάδα είχε φέρει τη Σούζαν Σαράντον. Τη δεύτερη, την Τζίνα Ντέιβις. Στο ίδιο δεύτερο σετ εμφανίστηκε και ο Τέρι Κρουζ. Ο κόσμος που στήνει στη σκηνή δεν πατά απλώς στο star cameo, αλλά σε μια γυαλιστερή, αμερικανική, σχεδόν κινηματογραφική ποπ αφήγηση, όπου η φήμη, το φύλο, η περφόρμανς και η εικόνα συναντιούνται με τρόπο καθόλου αθώο.

Η παρουσία της Ντέιβις, σε συνέχεια του “Thelma & Louise” νήματος που είχε ήδη ανοίξει η Σαράντον, δείχνει ότι η Κάρπεντερ δεν δανείζεται απλώς διάσημα πρόσωπα (σχεδόν άγνωστα στη γενιά της). Χτίζει τη δική της σκηνική μυθολογία με υλικά από γυναίκες που προηγήθηκαν και καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο η θηλυκότητα, η ελευθερία και το star power γράφτηκαν στην αμερικανική και δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα.

MADONNA AND SABRINA CARPENTER PERFORMING THEIR NEW COLLAB pic.twitter.com/8rfeGfeSTh — MIRIANA is on the dance floor🪩 (@piccolaminiera) April 18, 2026

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εμφάνιση της Μαντόνα διαβάζεται σχεδόν σαν μια ήσυχη στέψη. Όχι επειδή παραδίδει κυριολεκτικά ένα σκήπτρο, ούτε επειδή η Κάρπεντερ είναι ήδη στο ίδιο μέγεθος. Αλλά επειδή για πρώτη φορά εδώ η Μαντόνα δεν χρειάστηκε να ορίσει αυτή τη σκηνοθεσία της σκηνής. Αρκεί που μπήκε σε αυτήν.

Και ίσως αυτή να είναι η πιο καθαρή ένδειξη ότι έχει περάσει πια σε ένα άλλο στάδιο πέρα από του αδιαμφισβήτου μύθου: δεν είναι πια η ποπ Βασίλισσα της ποπ με το δηλητηριασμένο μήλο που περιμένει την κάθε νέα επίγονο στη γωνία αλλά το manual που εξακολουθεί να διαβάζει η ποπ κάθε φορά που θέλει να ξανασυστηθεί.

Με στοιχεία από Billboard, Los Angeles Times, AP, The Guardian