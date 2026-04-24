Πέθανε ο Ντιν Ταβουλάρης σε ηλικία 93 ετών

Ο Ντιν Ταβουλάρης, βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Ο Νονός: Μέρος II» και στενός φίλος και συνεργάτης του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα, πέθανε την Τετάρτη στο Παρίσι, σε ηλικία 93 ετών.

Ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνογράφος και σχεδιαστής παραγωγής είχε επίσης υποψηφιότητες για Όσκαρ για το «Ο Νονός: Μέρος ΙΙΙ», «Αποκάλυψη τώρα» του Κόπολα, το «Tucker: The Man and His Dream», καθώς και για το «The Brink’s Job» του Γουίλιαμ Φρίντκιν.

Συνεργάστηκε επίσης με τον Κόπολα στα: «The Conversation», «One From the Heart», «Rumble Fish», «The Outsiders», «Peggy Sue Got Married», «Gardens of Stone», και στο τμήμα που σκηνοθέτησε ο Κόπολα στις ταινίες «New York Stories» και «Jack».

Ο Κόπολα δήλωσε: «Ο αγαπητός μου φίλος και συνεργάτης Ντιν Ταβουλάρης έφυγε από τη ζωή, μια βαθιά απώλεια. Δεν θα μπορούσα να απαριθμήσω τους πολλούς τρόπους με τους οποίους συνέβαλε θετικά στο έργο μου και στην προσωπική μου ζωή. Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας σπουδαίος φίλος, ένας σπουδαίος σκηνογράφος και ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ο Ταβουλάρης και ο Κόπολα ξεκίνησαν τη συνεργασία τους, που διήρκεσε δεκαετίες, με την ταινία «Ο Νονός».

Ο Πίτερ Κόουι, στο βιβλίο του «Coppola: A Biography», δήλωσε ότι η σκηνογραφία του Ταβουλάρη στο «Νονός ΙΙ» απεικονίζει «την αντίθεση μεταξύ της υπεροχής και της παρακμής της αυτοκρατορίας των Κορλεόνε».

«Πολύ συχνά με τον Ντιν», αναφέρει ο Κόπολα, «ακόμη και από νωρίς, όταν δεν ήξερα αν συμφωνούσα μαζί του, έμαθα ότι το ένστικτό του ήταν πολύ καλό και ότι αργότερα θα μου άρεσε πολύ η ιδέα του, ακόμη και αν δεν ήταν κάτι που μου άρεσε αμέσως».

Γεννημένος από Έλληνες μετανάστες στη Μασαχουσέτη αλλά μεγαλωμένος στο Λος Άντζελες, ο Ταβουλάρης πήρε μια πρώτη γεύση από τον κόσμο των στούντιο βοηθώντας τον πατέρα του στις παραδόσεις καφέ σε διάφορα στούντιο του Χόλιγουντ. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Otis Art Institute.

«Όταν ήμουν νέος», είπε, «παρακολουθούσα σχολή τέχνης, αλλά τότε δεν υπήρχαν σχολές κινηματογράφου. Πήγαινα σινεμά και χανόμουν μέσα τους. Τα σκηνικά μου έμεναν στη μνήμη, αλλά δεν συνειδητοποιούσα την καλλιτεχνική διεύθυνση και δεν είπα ποτέ στον εαυτό μου: "αυτό θέλω να κάνω"».

Η πρώτη του δουλειά στο Χόλιγουντ ήταν στη Disney, στην ταινία «Η Λαίδη και ο Αλήτης».

Το έργο του Ταβουλάρη αποτέλεσε θέμα γαλλικού ντοκιμαντέρ το 2003 με τίτλο «Dean Tavoularis, le magicien d’Hollywood». Το 2007 έλαβε βραβείο συνολικής προσφοράς από το Art Directors Guild.

Γνώρισε τη σύζυγό του, ηθοποιό Aurore Clément, στα γυρίσματα του «Αποκάλυψη τώρα». Μαζί απέκτησαν δύο κόρες.

Με πληροφορίες από Variety