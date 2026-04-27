Το Michael έγινε παγκόσμια επιτυχία, αλλά η πιο δύσκολη ιστορία του έμεινε για το σίκουελ

Μετά το άνοιγμα των 217,4 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως, ο σκηνοθέτης του Michael, Αντουάν Φουκουά, μίλησε στο Deadline για τα επαναληπτικά γυρίσματα των 50 εκατ. δολαρίων, τις σκηνές γύρω από τις κατηγορίες εναντίον του Μάικλ Τζάκσον που τελικά δεν χρησιμοποιήθηκαν και το υλικό που υπάρχει ήδη για μια πιθανή συνέχεια.

φωτογραφία: Lionsgate
Το Michael άνοιξε δυναμικά στο παγκόσμιο box office, με 97 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και 217,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, δίνοντας στον Αντουάν Φουκουά (Antoine Fuqua) το μεγαλύτερο άνοιγμα της καριέρας του.

Πίσω, όμως, από την εμπορική επιτυχία της βιογραφικής ταινίας για τον Μάικλ Τζάκσον παραμένει η πιο δύσκολη ερώτηση: τι άφησε έξω η πρώτη ταινία και τι μπορεί να κρατήθηκε για μια πιθανή συνέχεια. Σε νέα συνέντευξή του στο Deadline, ο Φουκουά μίλησε για τα reshoots, τις αφηγηματικές επιλογές γύρω από τις πιο αμφιλεγόμενες πλευρές της ζωής του Τζάκσον και το υλικό που έχει ήδη γυριστεί για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής παραγωγής, η ταινία βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα: το αρχικό φινάλε περιλάμβανε τον Τζόρνταν Τσάντλερ (Jordan Chandler), όμως ένας παλαιότερος διακανονισμός προέβλεπε ότι η ιστορία του δεν θα δραματοποιούνταν. Το estate του Τζάκσον ανέλαβε το επιπλέον κόστος των reshoots, που έφτασε τα 50 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας το καθαρό κόστος παραγωγής της ταινίας στα 200 εκατ. δολάρια.

Ο Φουκουά περιέγραψε εκείνη τη στιγμή ως «χτύπημα στο στομάχι», λέγοντας ότι του θύμισε την εμπειρία του με το Emancipation, όταν παρέδιδε το director's cut της ταινίας και ξέσπασε η κρίση μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ στα Όσκαρ. «Ήταν μια δύσκολη μέρα», είπε για τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι το Michael έπρεπε να ξαναστηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι ο ίδιος, ο παραγωγός Γκράχαμ Κινγκ (Graham King) και ο σεναριογράφος Τζον Λόγκαν (John Logan) χρειάστηκε να ξανασκεφτούν τη δομή της ταινίας. Όπως είπε, κατέληξαν ότι η πρώτη ταινία έπρεπε να μείνει πιο κοντά στο ποιος ήταν ο Μάικλ Τζάκσον πριν από την πλήρη κατάρρευση της δημόσιας εικόνας του.

Ο Jaafar Jackson ως Michael Jackson και ο Antoine Fuqua στα γυρίσματα του Michael. Ο σκηνοθέτης μίλησε στο Deadline για τα reshoots, τις σκηνές που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και το υλικό που υπάρχει για πιθανό sequel.

«Η ταινία λέγεται Michael, οπότε έπρεπε να εστιάσουμε στον Μάικλ», είπε. Κατά τον Φουκουά, το ζητούμενο ήταν να θυμίσουν στο κοινό τη «μαγεία» του Τζάκσον, τη δύναμη της μουσικής του και την παρουσία του στη σκηνή, αλλά και τις ανασφάλειες και τα τραύματα που τον διαμόρφωσαν.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αν η ταινία ξεκινούσε κατευθείαν από τις κατηγορίες, μεγάλο μέρος του κοινού —ειδικά οι νεότερες γενιές που δεν γνωρίζουν πλήρως την ιστορία του Τζάκσον— δεν θα είχε το αναγκαίο πλαίσιο. «Η διαδρομή του ήταν τόσο ακραία», εξήγησε, σημειώνοντας ότι η ταινία έπρεπε πρώτα να δείξει τι τον διαμόρφωσε, από τη σχέση με τον πατέρα του, Τζο Τζάκσον, μέχρι την πίεση της φήμης.

Ο Φουκουά αναγνώρισε πάντως ότι η απουσία των κατηγοριών από την πρώτη ταινία απασχόλησε σοβαρά την ομάδα. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό βάρυνε τον ίδιο και το στούντιο, απάντησε ότι «σίγουρα» τους προβλημάτισε, επειδή έπρεπε να ξανασκεφτούν τα πάντα από την αρχή.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της συνέντευξης αφορά το πιθανό sequel. Ο Φουκουά επιβεβαίωσε ότι υπάρχει υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μια δεύτερη ταινία. Όταν ρωτήθηκε αν έχει ήδη γυρισμένο περίπου ένα τρίτο της συνέχειας, απάντησε: «Απολύτως». Ο σκηνοθέτης είπε επίσης ότι η παραγωγή είχε προχωρήσει αρκετά πέρα από το σημείο όπου τελειώνει η πρώτη ταινία. «Πήγαμε μέχρι τις κατηγορίες που συνδέονταν με τον Τζόρνταν και δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε. Πήγαμε και πιο πέρα από αυτό. Ίσως έναν ή δύο χρόνους μετά, όταν τα πράγματα άρχισαν να στρέφονται εναντίον του Μάικλ», ανέφερε.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το sequel έχει ανακοινωθεί επίσημα. Ο Fuqua είπε ότι θα ήθελε να το σκηνοθετήσει, αν προχωρήσει, αλλά σημείωσε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τον προγραμματισμό του. «Θα με σκότωνε αν το έκανε κάποιος άλλος», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη μίλησε και για τον Jaafar Jackson, ανιψιό του Michael Jackson, που πρωταγωνιστεί στην ταινία. Ο Fuqua είπε ότι αρχικά εντυπωσιάστηκε βλέποντας μια φωτογραφία του σε δοκιμαστικό και στη συνέχεια πείστηκε από την αφοσίωσή του. Περιέγραψε μάλιστα ένα δοκιμαστικό όπου έκανε στον Jaafar μια απρόβλεπτη ερώτηση, ενώ η κάμερα έγραφε, και εκείνος απάντησε σαν να ήταν ο Michael. «Ηταν σχεδόν πνευματικό», είπε, προσθέτοντας ότι μέλη του συνεργείου είχαν δάκρυα στα μάτια.

Ο Fuqua ανέφερε επίσης ότι είχε μιλήσει μία φορά τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Michael Jackson, όταν τον εξέταζαν ως πιθανό σκηνοθέτη για το βίντεο του Remember the Time. Η συνομιλία, όπως είπε, ήταν σύντομη. Ο Jackson του είπε ότι του άρεσε η δουλειά του και «ήθελε απλώς να έρθει σε επαφή».

Το Michael ανοίγει έτσι ένα μεγαλύτερο ερώτημα για τα μουσικά biopics και τη διαχείριση μιας τόσο δύσκολης κληρονομιάς. Η πρώτη ταινία φαίνεται να επέλεξε να ξαναχτίσει τον μύθο του Michael Jackson πριν μπει στο σκοτάδι που τον ακολούθησε. Το κοινό ανταποκρίθηκε μαζικά. Το αν μια πιθανή συνέχεια θα φτάσει πραγματικά στην πιο δύσκολη πλευρά της ιστορίας του, μένει να φανεί.

Με στοιχεία από Deadline.

«Michael»: Είδαμε την ταινία για τη ζωή του Michael Jackson

Οθόνες / «Michael»: Είδαμε την ταινία για τη ζωή του Michael Jackson

Με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της βιογραφίας του στο Βερολίνο, είδαμε πρώτοι πώς ο σούπερ σταρ βρήκε το κουράγιο να δραπετεύσει από τον πατέρα του και θυμηθήκαμε τη συναυλία που σύστησε τη σκηνική του ιδιοφυΐα σε όλον τον πλανήτη.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κόπηκε από τη βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον

Η Κατ Γκράχαμ είχε γυρίσει σκηνές ως Νταϊάνα Ρος στο Michael, όμως αποκάλυψε ότι ο ρόλος της δεν υπάρχει στο τελικό μοντάζ λόγω «νομικών παραμέτρων». Η απουσία της Ρος ανοίγει ακόμη μία συζήτηση γύρω από το τι χωρά και τι μένει έξω από τη νέα βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον.
THE LIFO TEAM

Ιωάννα Καρυστιάνη: «Ακουγόντουσαν συνεχώς βογγητά, ο πόνος ήταν πολλαπλάσιος, ήξερες ότι βασανίζονται και οι σύντροφοί σου»

Πολιτισμός / Ιωάννα Καρυστιάνη: «Ακούγονταν συνεχώς βογγητά, ήξερες ότι βασανίζονται και οι σύντροφοί σου - Αυτό δεν φεύγει ποτέ από μέσα σου»

Η σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας σε μια σπάνια μαρτυρία στο Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών, για την περίοδο της Δικτατορίας και των βασανιστηρίων στα κρατητήρια της ΕΑΤ-ΕΣΑ
THE LIFO TEAM
Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Πολιτισμός / Στην Πομπηία, ένας κόκκινος τοίχος ξαναφέρνει στο φως τα μυστήρια του Διονύσου

Ένας εντυπωσιακός κύκλος διονυσιακών τοιχογραφιών σε αίθουσα συμποσίων της Πομπηίας φωτίζει τη σχέση ανάμεσα στο κρασί, την έκσταση, τη μύηση και την κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής πόλης.
THE LIFO TEAM
Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Πολιτισμός / Το The Devil Wears Prada 2 κατηγορείται για στερεοτυπική απεικόνιση ασιατικού χαρακτήρα

Ένα clip 38 δευτερολέπτων που παρουσιάζει τη νέα βοηθό της Άντι Σακς, Jin Chao, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Χονγκ Κονγκ, με θεατές να κατηγορούν την ταινία ότι επιστρέφει σε παλιά στερεότυπα για Ασιάτες χαρακτήρες ως άχαρους, nerdy και υπερ-μορφωμένους.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των πολικών ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Πολιτισμός / Πέθανε ο Νταγκ Άλαν, ο θρυλικός κάμεραμαν των ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο

Ο Νταγκ Άλαν, ο Σκωτσέζος κάμεραμαν που γύρισε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες άγριας ζωής για τα ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Άτενμπορο, πέθανε στα 74 του ενώ έκανε πεζοπορία στο Νεπάλ. Είχε κινηματογραφήσει πιγκουίνους, πολικές αρκούδες, φώκιες και φάλαινες σε μερικά από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, κερδίζοντας οκτώ Emmy και πέντε BAFTA.
THE LIFO TEAM
Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το Graceland και το απαρτχάιντ

Πολιτισμός / Η Σίνθια Ερίβο θα γίνει Μίριαμ Μακέμπα σε μια ταινία για το απαρτχάιντ

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το Graceland του Πολ Σάιμον έφερε τη μουσική της Νότιας Αφρικής σε παγκόσμιο κοινό, αλλά άνοιξε και μια μεγάλη σύγκρουση γύρω από το πολιτιστικό μποϊκοτάζ του απαρτχάιντ. Το The Road Home επιστρέφει σε εκείνη τη στιγμή, μέσα από τη Μακέμπα, τον Χιου Μασακέλα και μια μουσική που έγινε πεδίο αντίστασης.
THE LIFO TEAM
70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Πολιτισμός / 70 ημέρες στο Οβέρ: Εκεί που ο Βαν Γκογκ χάθηκε μέσα στα σιταροχώραφα

Στο Auvers-sur-Oise, το χωριό έξω από το Παρίσι όπου ο Βαν Γκογκ πέρασε τις τελευταίες 70 ημέρες της ζωής του, ανοίγουν δύο εκθέσεις αφιερωμένες στον ζωγράφο και στο τοπίο που τον σημάδεψε. Δεν είναι απλώς ακόμη ένας φόρος τιμής, αλλά ένας τρόπος να ξαναδιαβαστεί ο τόπος μέσα από το βλέμμα που τον έκανε αθάνατο.
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Πολιτισμός / Γιατί όλοι τρέχουν ακόμα στα σκαλιά του Rocky;

Το αυθεντικό άγαλμα του Rocky μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στο Philadelphia Museum of Art, το μουσείο που κάποτε δεν ήξερε αν το ήθελε. Με έργα των Κιθ Χάρινγκ, Άντι Γουόρχολ, Κάρα Γουόκερ και Κάρι Μέι Γουίμς, η έκθεση Rising Up εξετάζει πώς ένα κινηματογραφικό αντικείμενο έγινε λαϊκό μνημείο μιας πόλης.
THE LIFO TEAM
Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Πολιτισμός / Ένα νέο μουσείο στην Πορτογαλία ανοίγει πρώτα για τους εργάτες που το έχτισαν

Το MuzeuThought and Contemporary Art DST ανοίγει στην Μπράγκα με έργα των Ναν Γκόλντιν, Άλεξ Κατς, Φραντσέσκο Κλεμέντε και Φραντς Βεστ. Πριν υποδεχτεί το κοινό, όμως, θα ανοίξει αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του DST Group, της κατασκευαστικής εταιρείας που βρίσκεται πίσω από τη συλλογή και το κτίριο.
THE LIFO TEAM
Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Πολιτισμός / Το Claude μπαίνει στα πιο κλειστά πάρτι των Καννών: Ο «βοηθός» που έγινε συνδαιτυμόνας

Ο Ντάριο Αμοντέι, CEO της Anthropic, θα συνδιοργανώσει με τον Γκρέιντον Κάρτερ και τον Μπράιαν Λορντ της CAA ένα από τα πιο περιζήτητα πάρτι του Φεστιβάλ Καννών. Η είδηση έρχεται την ώρα που το Χόλιγουντ εξακολουθεί να κοιτάζει την τεχνητή νοημοσύνη με δέος και καχυποψία.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
