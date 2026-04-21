«Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Αφαιρέθηκε σκηνή με τη Σίντνεϊ Σουίνι πριν την κυκλοφορία

Η Σίντνεϊ Σουίνι δεν θα εμφανιστεί τελικά στο «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», καθώς σκηνή στην οποία συμμετείχε αφαιρέθηκε από την τελική εκδοχή της ταινίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Entertainment Weekly.

Η ηθοποιός είχε γυρίσει μια σύντομη εμφάνιση που προοριζόταν για την αρχή της ταινίας, όμως, όπως αναφέρεται, η σκηνή κόπηκε για λόγους δομής, καθώς «δεν λειτουργούσε» στο σύνολο της αφήγησης. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιος έλαβε την τελική απόφαση, ενώ ούτε η Disney ούτε η ίδια η Σουίνι έχουν σχολιάσει το θέμα.

Η σκηνή εκτυλισσόταν στα γραφεία του οίκου Dior και παρουσίαζε τη Σουίνι να υποδύεται τον εαυτό της, ζητώντας τη βοήθεια της Έμιλι, την οποία ενσαρκώνει η Έμιλι Μπλαντ. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, επρόκειτο για μια εμφάνιση διάρκειας περίπου τριών λεπτών, μέρος της οποίας έχει συμπεριληφθεί στο επίσημο τρέιλερ.

Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή βασικών χαρακτήρων του πρώτου φιλμ, με τη Μέριλ Στριπ στον ρόλο της Μιράντα Πρίστλι, την Αν Χάθαγουεϊ ως Άντι, την Έμιλι Μπλαντ ως Έμιλι και τον Στάνλεϊ Τούτσι ως Νάιτζελ. Η υπόθεση παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη, αν και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η Άντι επιστρέφει στο περιοδικό Runway με πιο ενεργό ρόλο.

Η αφαίρεση σκηνών, ακόμη και με τη συμμετοχή γνωστών ηθοποιών, είναι συνηθισμένη πρακτική στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Για παράδειγμα, ο Κουέντιν Ταραντίνο αφαίρεσε σκηνές με τον στενό του συνεργάτη Τιμ Ροθ από την τελική εκδοχή του «Once Upon a Time in Hollywood». Αντίστοιχα, σκηνές με τον Κρίστοφερ Λι δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική εκδοχή του «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά»

Το «The Devil Wears Prada 2» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Με πληροφορίες από Entertainment Weekly