Έρχεται το 1ο Φεστιβάλ Χοροθεάτρου στο θέατρο Arroyo από τις 7 έως τις 9 Μαΐου

Η LOAD Dance Company με την υποστήριξη του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑRRΟΥΟ διοργανώνει, για πρώτη χρονιά, το φεστιβάλ χοροθεάτρου "ROOM" από τις 7 έως 29 Μαΐου, κάθε Σάββατο & Κυριακή.

Εφτά διαφορετικές καλλιτεχνικές ομάδες χορού εκκινούν από διαφορετικούς χώρους όπως του σύγχρονου χορού, του butoh, του νεοκλασικού, του musical, του hip hop, του flamenco κ.ά. για να δημιουργήσουν στη σκηνή του Arroyo το δικό τους "δωμάτιο" αλληλεπίδρασης.

Σκοπός του φεστιβάλ είναι να δώσει βήμα σε νέους κυρίως χορογράφους, να εκφράσουν με το δικό τους τρόπο, τις ανείπωτες λέξεις τους, με κοινή γλώσσα το χορό.

‘Οπως σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Τάσος Μπεκιάρης «Η τέχνη είναι το μέσο που άνθρωποι, ως δημιουργοί “κόσμων”, αφήνονται στα ένστικτα τους, νιώθουν και μιλάνε για οτιδήποτε τους απασχολεί. Γίνεται «κάλεσμα» για ένα περίπατο σε μονοπάτια που κάνεις δεν περπάτησε μόνος. Το ROOM Dance Festival απευθύνεται σε όλους αυτούς που θέλουν να επικοινωνήσουν την συναισθηματική τους επικαιρότητα με τον +Άνθρωπο».

ΑΝΑΛΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7, 14, 21, 28 ΜΑΪΟΥ

• U R ME | από την ομάδα ΕΜΟΤΟ

Ένα ντουέτο χωρίς φύλο, ένα ντουέτο ανθρώπων, αντικειμένων, υπάρξεων, ενεργειών που “είναι” και δεν “είναι”.

Επικοινωνούν και δεν επικοινωνούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται.

Ποιά είναι η αρχή τους; Ποιός δημιουργεί το αίτιο; Ποιός φέρει ευθύνη για το αποτέλεσμα;

Αρχή, γέννηση- Τι μας καθορίζει; Όλα αυτά που νομίζουμε ότι είμαστε, τα συναισθήματα, οι ιδέες είναι πραγματικά δικά μας; Από ποιο σημείο και έπειτα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε αυθόρμητοι χωρίς σκέψη και ανάλυση.

Το περιβάλλον είναι αυτό που μας επηρεάζει και μας καθορίζει ή εμείς είμαστε αυτοί που καθορίζουμε και δημιουργούμε τον εξωτερικό κόσμο.

Εσωτερικός και εξωτερικός κόσμος δεν είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Και αν είναι έτσι δεν μπορούμε αναδιαμορφώνοντας το μέσα να αλλάξουμε το έξω;

ΕΝAΡΞΗ : 20:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορεύτρια - περφόρμερ :Τζέσικα Καϊμπαλή, Ιρένε Τζιαρντίνα

Μουσική- ήχος: Γιάννης Πανέρης

ΣΑΒΒΑΤΟ 7, 14 ΜΑΪΟΥ

• Πατατάκι μέσα στη ζάχαρη | Quantum Body

«Το πατατάκι μες τη ζάχαρη» του γνωστού Άγγλου δημιουργού (θεατρικού συγγραφέα, σεναριογράφου, ηθοποιού) Άλαν Μπέννετ είναι ένα κωμικό θρίλερ, με ιδιόμορφο χιούμορ και στοιχεία "νουαρ" κατά την εξέλιξη του οποίου μέσω της υποκριτικής και της μουσικής δημιουργούνται ξεχωριστά σκηνικά και εσωτερικά μονοπάτια προσφέροντας στο θεατή μια μη ρεαλιστική, απολαυστική παράσταση. Ο ηθοποιός ζωντανεύει όλους τους χαρακτήρες που δρουν κατα τη διάρκεια του έργου χρησιμοποιώντας τον λόγο σε απόλυτη σύνδεση με το σώμα σε κινησιολογία που προκύπτει από τεχνικές tai-chi, σωματικού θεάτρου, μίμησης, παντομίμας και συνδυάζοντας τεχνικές αναπνευστικών δρόμων. Η μουσική, συνδυάζοντας στοιχεία jazz, κινηματογραφικής, ατονάλ και avant garde κλασσικής του 20ού αιώνα καθοδηγεί τον κεντρικό χαρακτήρα κινησιολογικά από την αρχή μέχρι το τέλος του έργου, σχεδόν εμμονικά κουρδισμένα, έτσι που ο θεατής να αντιλαμβάνεται πως αν η μουσική έλειπε, τότε ο κεντρικός ήρωας, ο Γκράχαμ θα γκρεμίζονταν σαν άψυχη μαριονέτα στο πάτωμα.



ΕΝAΡΞΗ : 21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθέτης/ηθοποιός: Βασίλης Νανάκης

Πρωτότυπη μουσική/Μουσικός επί σκηνής: Μικές Σακελλίου

Σκηνικά: Χρήστος Καραμέρος

Κείμενα/γραφιστικά/video: Βίκυ Φίλιππα

Παραγωγή: QuantumBody - Athens Butoh Dance Group

ΣΑΒΒΑΤΟ 21, 28 ΜΑΪΟΥ

• CABARET 1825 [H Oδύσσεια της Ελληνικής Επανάστασης σε δέκα tableaux-vivants] | Quantum Body

Σωματικό θέατρο, με στοιχεία της Ιαπωνικής παραστατικής τέχνης Butoh και παράλληλη προβολή οπτικού υλικού.

Το κείμενο έχει προηχογραφηθεί και δεθεί με την πρωτότυπη μουσική σύνθεση και τα τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για την παράσταση.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν μελοποιηθεί στίχοι από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύσιου Σολωμού, και αποσπάσματα ποιημάτων των Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και Γεωργίου Ζαλoκώστα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος γεννήθηκε στην Ιθάκη.

Ο Οδυσσέας του Ομήρου έφτασε αργοπορημένος στην Ιθάκη και δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον σκληρό βασανισμό και δολοφονία του Ανδρούτσου, εκείνο το βράδυ της 5ης Ιουνίου του 1825, μπροστά στον ναό της Θεάς Αθηνάς Νίκης.

Το γιατί είχε φυλακιστεί, αν πράγματι είχε προδώσει την Επανάσταση, ποιοι ευθύνονται για τον θάνατό του, είναι ερωτήματα που δεν θα απαντηθούν σε αυτήν την παράσταση.

Στην στιγμή του θανάτου του όμως, μόνο σε αυτήν τη διάρκεια της στιγμής του στραγγαλισμού του, υφαίνεται ένα νήμα που διαπλέκει το χρόνο και τον χώρο, μηχανεύοντας έτσι τον ιστό της ιστορικής μνήμης με ξέφτια και αλήθειες που απορρέουν από τον Μύθο.

ΕΝAΡΞΗ : 21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 λεπτά

ΣYΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: “CABARET 1825” του Γιάννη Σολδάτου

Διασκευή/ Προσθήκες στο κείμενο: Βίκυ Φίλιππα

Σκηνοθεσία/Σκηνογραφία/Χορογραφία: Βίκυ Φίλιππα

Μουσική: Μικές Σακελλίου

Video: Nίκος Βασιλόπουλος, Γιάννης Σολδάτος

Σχεδιασμός Κοστουμιών: Βίκυ Φίλιππα

Performers:

Ορέστης Πρέκας Πατρωνάκης, Αγλαΐα Μηλιά, Λιεύη Πεδιαδίτη, Ελεονώρα Παναγούλη, Λένικο Αλεξανδρόπουλου

Φωνή/τραγούδι: Ιωάννα Ρούσσου, Έλενα Βακάλη, Λένα Μποζάκη, Μικές Σακελλίου, Βίκυ Φίλιππα

KΥΡΙΑΚΗ 8, 15, 22, 29 ΜΑΪΟΥ

• What life is all about ? | ΧΟΡΟΝΔΕ

«What life is all about ?», χοροθέατρο για μικρούς και μεγάλους, με διαδραστικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, βασισμένο στο συμφωνικό μουσικό παραμύθι του Σεργκέι Προκόφιεφ «Ο Πέτρος και ο λύκος».

Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι. Η συντροφιά του παράξενη...ένα έξυπνο δυνατό πουλάκι, μια παραζαλισμένη πάπια, μια γάτα φοβιτσιάρα που παραμονεύει, και πιο πέρα ένας μοχθηρός πεινασμένος λύκος. Η ζωή είναι βαρετή χωρίς φαντασία και περιπέτεια. Ο κόσμος είναι διαφορετικός σήμερα, σχεδόν τρομακτικός, ο ανταγωνισμός είναι βάναυσος. Ο Πέτρος νιώθει ελεύθερος εξερευνώντας όλα τα φαντασικά πράγματα γύρω του και ανακαλύπτοντας «τι εστί ζωή» με θάρρος, τόλμη και επινοητικότητα.

ΕΝAΡΞΗ : 11:00

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 45 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφική-σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Λάζαρη

Χορογραφούν επίσης: Κατερίνα Τσαγκάρη, Εμμανουέλα Περδίκη

Επιμέλεια σκηνικών: Γιάννης Σινιώρης

Επιμέλεια κουστουμιών: Τζο Φωτοπούλου

Λαμβάνουν μέρος (με αλφαβητική σειρά):

Πέτρος: Βάσια Βαραμπούτη

Πάπια: Λία Γαλάνη

Λύκος: Βασίλης Καραογλάνης

Πουλί: Ίρις Κοράκη

Γάτα: Δέσποινα Σφετσώρη

Παππούς: Γιάννης Τσιάρκας

Αφηγητής: Ευθύμης Φιλήντρας

Συμμετέχουν μαθήτριες της σχολής χορού Μαρία Λάζαρη

Δέντρα: Αλεξάνδρα Μαντέλη, Δέσποινα Μπαρμπαρή, Έβελιν Σαββίδη, Κατερίνα Σιουρδάκη

Λίμνη: Κωνσταντίνα Μαντά, Μαργαρίτα Πατρικίου, Σταυρούλα Τζαλαβάρα, Σοφία Χρυσαφίνου

Κυνηγοί: Γαλήνη Γουνελά, ΓιωλίναΚερδέλα, Ισμήνη Σκανδαρά, Ιωάννα Παπαλέξη, Χριστίνα Παφίτη, Φωτεινή Φερεντίνου, Κωνσταντίνα Φουντουκάκη

KΥΡΙΑΚΗ 8, 15, 22, 29 ΜΑΪΟΥ

• Η λανθάνουσα ελπίδα του ανθρώπου | ΕΛΒΙΡΑ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑ

Ο Charles Beaudelaire είναι ο ποιητής που κατάλαβε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον την εποχή του. Αιχμάλωτος μιας φρικτής μοναξιάς, της μοναξιάς ενός ανθρώπου καταδικασμένου ως το τέρμα της ζωής του να μη βρίσκει αντιμέτωπο παρά μόνο τον εαυτό του. Ωστόσο, η ελπίδα τον βοηθά να «ζωγραφίσει» τον Σύγχρονο άνθρωπο, το μεγαλείο του οποίου πρέπει να συγχωνευτεί με τη φλόγα που τον κατακαίει. H παράσταση που παρουσιάζεται σήμερα είναι μία προσωπική προσπάθεια προσέγγισης της ζωής του ποιητή.



Το κείμενο και τα ποιήματα της παράστασης ανήκουν στη συλλογή : Τα άνθη του κακού (Les fleurs du mal ).

ΕΝΑΡΞΗ : 20:00 – 20:45 ( 3 ομάδες ανά 15 λεπτά )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 15 λεπτά

• Όπως ειπώθηκαν εκεί… | PROASTIO ART CENTER

Όταν όλα γίνονται απώλεια και παλεύεις να γαληνέψεις και να ζήσεις, όταν η αναμέτρηση με τον θάνατο φυσικό και συμβολικό γίνεται η νέα συνθήκη επιβίωσης, με οιόν τρόπο θα πάψεις να φοβάσαι ;

Αναζητάς τον τόπο που σου επιτρέπεται να κλάψεις, να ανακαλύψεις και να αποκαλύψεις θραύσματα της μνήμης που ξεχάστηκαν, καθώς προσπαθείς ιχνηλατώντας να σκηνοθετήσεις διαφορετικά τον απόηχο του παρελθόντος στο τώρα.

Η χορογραφία βασίζεται σε προσωπικό βίωμα της χορογράφου και σε λόγια που «ειπώθηκαν και ακούστηκαν» σε ψυχαναλυτικές συνεδρίες, τα οποία είναι καταγεγραμμένα στο ομότιτλο βιβλίο του κου Ν. Σιδέρη.

Η δράση εκτυλίσσεται στον χώρο της ψυχανάλυσης – χώρος του ασυνειδήτου.

(Ν. Σιδέρης (2008) Όπως ειπώθηκαν και ακούστηκαν , Αθήνα :Μεταίχμιο. Τα αποσπάσματα χρησιμοποιήθηκαν κατόπιν σύμφωνης γνώμης του συγγραφέα).

*Η συγκεκριμένη παρουσίαση πραγματοποιείται 15, 22, 29 ΜΑΪΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ : 20:00 – 20:45 ( 3 ομάδες ανά 15 λεπτά )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 15 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφία: Γωγωντίνα Αντζάμπου με τη δημιουργική συμβολή της ομάδας χορού του Proastio Art.

Χορεύτριες: Αγγελική Βοτανοπούλου, Πηνελόπη Παπαγιαννακοπούλου, Γεωργία Σαββοπούλου

Perfomer: Πηνελόπη Παπαγιαννακοπούλου

Μουσική σύνθεση: Λιάνα Γκιώζου

• AYΔΗ - XΩΣ | Φανή Δεμέστιχα - Μαρία Μανδράγου

"Αυδή": ομηρική λέξη για τη φωνή.

Η ανάγκη του ανθρώπου να μιλήσει, σε μια κοινωνία όπου η ειλικρινής σύνδεση των ανθρώπων και η έκφραση των συναισθημάτων, των ιδεών, ακόμη και της ίδιας της αλήθειας φαντάζουν μάταιες, αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της παράστασης. Με βασικό εργαλείο το φλαμένκο και τον σύγχρονο χορό, το έργο αξιοποιεί το ποίημα του Αζίζ Νεσίν " Σώπα, μη μιλάς", με στόχο να εκφράσει την αφωνία τουσύγχρονου ανθρώπου και τη λυτρωτική του ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία.

"Κόψε τη γλώσσα σου, κοψ’ την αμέσως.

Δεν έχεις περιθώρια. Γίνε μουγκός.

Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις

κόψε τη γλώσσα σου. "

ΕΝΑΡΞΗ : 20:00 – 20:45 ( 3 ομάδες ανά 15 λεπτά )

ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 15 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χορογραφίες/ Χορός: Φανή Δεμέστιχα, Μαρία Μανδραγού

Επεξεργασία ήχου/Μιξάρισμα: Φανή Δεμέστιχα

• Τhinking out of the cage… a performance inspired by one of John Cage's Theatre Pieces | NEWTON COMPANY

Η performance βασίζεται στην ανοιχτής φόρμας παρτιτούρα του ομώνυμου έργου του John Cage.Tέσσερις performers και ένας μουσικός αφήνονται στην αίσθηση του τυχαίου που θα προκύψει ακολουθώντας την συγκεκριμένη παρτιτούρα, η οποία είναι γραμμένη για έναν έως οχτώ καλλιτέχνες οποιαδήποτε μορφής. Η απόπειρά μας να την εμπλουτίσουμε με τα σώματα μας, τους ήχους μας και οτιδήποτε άλλο προκύψει είναι μια πρόκληση τόσο για μας όσο και για το κοινό.

ΕΝΑΡΞΗ : 21:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30 λεπτά

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ειρήνη Ιωάννου-Παπανεοφύτου (ηθοποιός/performer)

Βασίλης Κλεφτάκης (μουσικός/performer)

Adrian Kolaritz (ηθοποιός/performer)

Νάντια Παλαιολόγου (χορεύτρια/performer)

Κωνσταντίνος Αναγνώστου (φωτισμός)