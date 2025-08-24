ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λειψυδρία: Στεγνώνει η τεχνητή λίμνη της Τάκας στην Αρκαδία

Η στάθμη των νερών της έχει υποχωρήσει αισθητά

Φωτ.: ΕΡΤ
Η τεχνητή λίμνη της Τάκας στην Αρκαδία έχει στεγνώσει σιγά-σιγά λόγω της λειψυδρίας.

Η λειψυδρία χτυπά εντόνως και την περιοχή των χωριών Στρίγκου, Βουνού, Κανδάλου και λοιπών οικισμών του τέως δήμου Τεγέας ενώ για τη λίμνη της Τάκας έχει ήδη σημάνει συναγερμός.

Η στάθμη των νερών της έχει υποχωρήσει αισθητά και τα λιγοστά, στάσιμα νερά, βγάζουν μία απόκοσμη εικόνα. Το υπέδαφος ξεραίνεται και η παρατεταμένη ξηρασία, δημιουργεί αρνητικές σκέψεις για τους αγρότες και παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής.

Φωτ.: ΕΡΤ/ Σταύρος Ζορμπαλάς

Η λίμνη Τάκα, είναι προστατευόμενη περιοχή. Ανήκει σε ειδική ζώνη διατήρησης, σύμφωνα με την ταμπέλα ενημέρωσης απ’ τον Οργανισμό του Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Ανήκει στο Ευρωπαικό Οικολογικό Δίκτυο Νατούρα 2000.

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το ERTnews, μέσω της ΕΡΤ Τρίπολης, αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα.

Φωτ.: ΕΡΤ/ Σταύρος Ζορμπαλάς

Πολλοί μιλούν για την ανάγκη κήρυξης του δήμου Τρίπολης, όσον αφορά την εκεί περιοχή, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο ταμιευτήρας, παρουσιάζει μεγάλη συρρίκνωση στο απόθεμά του.

Άγνωστο παραμένει, εάν η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αφού και οι βροχές των υπόλοιπων εποχών, είναι λίγες. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι, εκκρεμεί το μεγάλο έργο των αρδευτικών δικτύων της λίμνης Τάκας, μετά και την επικαιροποίηση των τευχών δημοπράτησης.

Φωτ.: ΕΡΤ/ Σταύρος Ζορμπαλάς

Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, ύψους 24,5 εκατ. ευρώ, που όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να ενισχύσει τους αγρότες και τους παραγωγούς στην άρδευση.

Είναι να γίνει κατασκευή, νέων, σύγχρονων δικτύων, με χρηματοδότηση απ’ το Πρόγραμμα της Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάντως, τα πράγματα με την κλιματική αλλαγή είναι άκρως σοβαρά και επικίνδυνα και οι εικόνες της λίμνης Τάκας, το αποδεικνύουν, επισημαίνει η ΕΡΤ.

