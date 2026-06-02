Σάμος: Ανακαινίζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Βαθύ

Σκοπός της ανακαίνισης του μουσείου είναι - μεταξύ άλλων - η καθολική προσβασιμότητα σε αυτό

Φωτογραφία: wikimedia.org
Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Βαθύ της Σάμου, μετά την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων του ΥΠΠΟ επί των οριστικών αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών του έργου.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την ανακαίνιση και αναδιαμόρφωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, τη διασφάλιση της καθολικής προσβασιμότητας, καθώς και την επανέκθεση των σημαντικών αρχαιολογικών συλλογών του μουσείου.

Η χρηματοδότηση του έργου έχει εξασφαλιστεί μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, υπογράμμισε ότι το μουσείο φιλοξενεί εξαιρετικά σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στο Ηραίο της Σάμου, έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας, ο οποίος είναι ενταγμένος στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Όπως σημείωσε, ο εκσυγχρονισμός του μουσείου εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό του υπουργείου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και τη βελτίωση των πολιτιστικών του υποδομών.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος στεγάζεται σε δύο γειτονικά κτήρια: το ιστορικό Πασχάλειο των αρχών του 20ού αιώνα και ένα νεότερο κτήριο που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980. Οι εργασίες προβλέπουν την πλήρη αναβάθμιση των χώρων, την ενεργειακή βελτίωση των εγκαταστάσεων και την αναδιαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Στο νεότερο κτήριο θα αναπτυχθούν εκθεσιακοί χώροι, χώροι διοίκησης, εργαστήρια, αποθήκες και βοηθητικές εγκαταστάσεις. Στο Πασχάλειο θα προστεθεί εξωτερικός ανελκυστήρας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία, καθώς και μεταλλική κλίμακα διαφυγής, ενώ οι εκθεσιακοί χώροι θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν με νέες διοικητικές λειτουργίες.

Κτήριο Α/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Κτήριο Β/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ
Το εσωτερικό του κτηρίου Β/Φωτογραφία: ΥΠΠΟ

Παράλληλα, στον υπαίθριο χώρο θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης για ΑμεΑ, θα ανασχεδιαστούν η αυλή και η είσοδος και θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις που θα εξασφαλίζουν την αισθητική και λειτουργική ενοποίηση του μουσειακού συγκροτήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στατική ενίσχυση των κτηρίων, με στόχο τη βελτίωση της σεισμικής τους αντοχής, καθώς το συγκρότημα είχε υποστεί περιορισμένες ζημιές από τον σεισμό που έπληξε τη Σάμο το 2020.

 
