ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Αποκαταστάθηκαν η Νότια Πύλη της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα και μέρος του κυκλώπειου τείχους της

Σύμφωνα με την υπουργό Πολτισμού Λίνα Μενδώνη, πρόκειται για «ένα μνημείο εφάμιλλο των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων της Πελοποννήσου»

The LiFO team
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Facebook Twitter
Φωτ. ΥΠΠΟ
0

Το υπουργείο Πολιτισμού ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την προστασία και ανάδειξη της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα, στη Βοιωτία.

Το έργο που υλοποιήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, αφορά στην αποκατάσταση της Νότιας Πύλης και τμήματος του κυκλώπειου τείχους της ακρόπολης, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για την ανάδειξη του μνημείου.

Η μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα, δεσπόζουσα στον βορειοανατολικό μυχό της Κωπαΐδας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και εκτενέστερα οχυρωμένα συγκροτήματα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Η στρατηγική της θέση, με απεριόριστη εποπτεία της πεδιάδας και εγγύτητα στον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, συνέβαλε στην ανάπτυξή της, κατά τον 13ο αιώνα π.Χ., ως ισχυρού διοικητικού και οικονομοτεχνικού κέντρου, συνδεδεμένου με τα μεγάλης κλίμακας αποστραγγιστικά έργα της περιοχής.

Γενική άποψη της Νότιας Πύλης και τμήματος του τείχους εκατέρωθεν αυτής, πριν και μετά τις εργασίες αναστήλωσης (2022-2025) / ΥΠΠΟ
Γενική άποψη της Νότιας Πύλης και τμήματος του τείχους εκατέρωθεν αυτής, πριν και μετά τις εργασίες αναστήλωσης (2022-2025) / ΥΠΠΟ
Επίπεδο κυκλοφορίας του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης, πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2022-2025) / ΥΠΠΟ
Επίπεδο κυκλοφορίας του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης, πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2022-2025) / ΥΠΠΟ

Λίνα Μενδώνη: «Ένα μνημείο εφάμιλλο των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων της Πελοποννήσου»

«Τα έργα που υλοποιεί το υπουργείο Πολιτισμού στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα ξεκίνησαν το 2022, με πόρους 2.500.000 ευρώ που αντλήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εντάσσονται στον ευρύτερο σχέδιο για την επανασύνδεση της μυκηναϊκής ακρόπολης με το φυσικό και πολιτισμικό τοπίο της Κωπαΐδας και την ανάδειξη του μνημείου ως ενιαίου, λειτουργικού και επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, ανασυνθέτοντας την ιστορική του ταυτότητα», ανέφερε αρχικά η Λίνα Μενδώνη.

Νότια Πύλη, πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης (2022-2025) / ΥΠΠΟ
Νότια Πύλη, πριν και κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης (2022-2025) / ΥΠΠΟ

«Η ολοκλήρωση της αποκατάστασης της Νότιας Πύλης και τμήματος του κυκλώπειου τείχους της ακρόπολης του Γλα αποτελεί έργο υψηλής επιστημονικής και τεχνικής αξίας. Το μνημείο, μοναδικό ως προς την κλίμακα και τον χαρακτήρα του, αποκτά τώρα μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα και ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η δυνατότητα περαιτέρω έρευνας και ανάδειξής του», συνέχισε.

«Η εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκαν από το έργο αυτό αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη, συνολικά για τη διαχείριση και αποκατάσταση της μυκηναϊκής κληρονομιάς. Στόχος μας είναι η σταδιακή και συστηματική ανάδειξη της ακρόπολης του Γλα, ώστε να καταστεί επισκέψιμο και κατανοητό στο κοινό καθώς είναι ένα μνημείο εφάμιλλο των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων της Πελοποννήσου», κατέληξε. Η εκτέλεση του έργου βασίστηκε σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

Οι εργασίες περιλάμβαναν τη συστηματική τεκμηρίωση και διαχείριση του διάσπαρτου δομικού υλικού, τη στατική αποτίμηση και τη στερέωση της κατασκευής, καθώς και την αναστήλωση της πύλης και των γειτονικών τμημάτων του τείχους, με τη χρήση συμβατών και τεκμηριωμένων υλικών.

Τμήμα του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2022, 2025) / ΥΠΠΟ
Τμήμα του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης πριν και μετά τις εργασίες αποκατάστασης (2022, 2025) / ΥΠΠΟ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη λεπτομερή διερεύνηση της κυκλώπειας τοιχοδομίας, καθώς και στην ανασκαφική έρευνα της θεμελίωσης και του πυρήνα του τείχους, στοιχεία που συνέβαλαν ουσιαστικά τόσο στην κατανόηση του μνημείου όσο και στην επιτυχή υλοποίηση των επεμβάσεων.

Τμήμα του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης, πριν και μετά την καθ' ύψος συμπλήρωση(2025) / ΥΠΠΟ
Τμήμα του τείχους δυτικά της Νότιας Πύλης, πριν και μετά την καθ’ ύψος συμπλήρωση(2025) / ΥΠΠΟ

Παράλληλα, εκτεταμένες εργασίες αποψίλωσης αποκατέστησαν την αναγνωσιμότητα του μνημείου και του περιβάλλοντος τοπίου, επιτρέποντας την ανάδειξη της γεωμορφολογίας της νησίδας και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
THE LIFO TEAM
ΥΠΠΟ - Λίνα Μενδώνη: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: «Σταθμός Καρυάς, τόπος μνήμης, ιστορικής αλήθειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας»

Η Λίνα Μενδώνη ανέφερε πως η αποκατάσταση του αποτελεί ιστορικό χρέος του κράτους απέναντι στα θύματα της ναζιστικής βαρβαρότητας, διασφαλίζοντας ότι το μνημείο και το ιστορικό τοπίο θα παραδοθούν στις επόμενες γενιές με τον προσήκοντα σεβασμό
THE LIFO TEAM
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ

Πολιτισμός / Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη συντήρηση της μοναδικής ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην Καστοριά

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του μνημείου, επισημαίνοντας ότι ο Ναός Αγίου Γεωργίου Ομορφοκκλησιάς αποτελεί βυζαντινό μοναστηριακό ναό που έχει υποστεί φθορές κυρίως από πυρκαγιές κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Πολιτισμός / Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Πολιτισμός / Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
THE LIFO TEAM
THE LIFO TEAM
Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Πολιτισμός / Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
THE LIFO TEAM
Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Πολιτισμός / Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
THE LIFO TEAM
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Πολιτισμός / Όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
THE LIFO TEAM
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
THE LIFO TEAM
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο παιδικού βιβλίου, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
THE LIFO TEAM
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Πολιτισμός / Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
THE LIFO TEAM
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 