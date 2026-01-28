Ανδρέας Μπέλλης: Έφυγε ένας ακούραστος δημιουργός του ελληνικού κινηματογράφου

Ο Ανδρέας Μπέλλης, διευθυντής φωτογραφίας που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο, πέθανε στις 28 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 87 ετών.

Γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα και από νωρίς στράφηκε στο εξωτερικό. Σπούδασε φυσική, χημεία και μαθηματικά στη Faculté des Sciences στο Παρίσι, κινηματογράφο στην École Nationale de la Cinématographie, καθώς και κινηματογραφική κοινωνιολογία στη Στοκχόλμη. Η επιστημονική του παιδεία συνυπήρξε από την αρχή με μια έντονη καλλιτεχνική αναζήτηση, που τον οδήγησε στη διεύθυνση φωτογραφίας.

Ξεκίνησε να εργάζεται επαγγελματικά εκτός Ελλάδας και, μεταξύ άλλων, υπήρξε βοηθός κάμερας στην ταινία «Είμαι περίεργη: Κίτρινη» το 1967. Στη συνέχεια υπέγραψε τη διεύθυνση φωτογραφίας σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές στη Γαλλία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο, πριν επιστρέψει δυναμικά στο ελληνικό σινεμά.

Το έργο του περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο χαρακτηριστικούς τίτλους του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Φώτισε τους «Τεμπέληδες της Εύφορης Κοιλάδας» το 1978, τη «Χρυσομαλλούσα» την ίδια χρονιά, το «Ταξίδι του Μέλιτος» το 1979, την «Περιπλάνηση» και τη «Ρόζα», τη «Ρεβάνς», το «Sweet Country», το «Τεριρέμ», τον «…Λιποτάκτη», τους «Αθηναίους» και το «Σπίτι στην Εξοχή». Μια διαδρομή που τον έφερε δίπλα σε σημαντικούς σκηνοθέτες και σε διαφορετικές φάσεις της καλλιτεχνικής τους πορείας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της οπτικής ταυτότητας των έργων τους.

Παράλληλα με τον κινηματογράφο, από το 1982 και μετά, εργάστηκε συστηματικά στον φωτισμό θεατρικών παραστάσεων. Συνεργάστηκε με θεατρικά σχήματα, μουσικές σκηνές, χοροθέατρα, κρατικές και δημοτικές σκηνές, ενώ ανέλαβε φωτισμούς σε εκδηλώσεις, τελετές του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και επιδείξεις μόδας. Όσοι δούλεψαν μαζί του μιλούν για έναν άνθρωπο με διαρκή δημιουργική ανησυχία και ανανεωτική ορμή, που δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται και να πειραματίζεται.

Ο ίδιος συνόψιζε τη ζωή του λιτά, λέγοντας ότι γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε στο εξωτερικό, δούλεψε σε πολλές χώρες και συνέχισε.

Ο Ανδρέας Μπέλλης ήταν επίτιμο μέλος της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών.

