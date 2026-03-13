ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ πάει πρώτη φορά στις Κάννες και θα τιμηθεί με Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών τιμά τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ σε μια βράβευση με ξεχωριστό βάρος, αφού θα είναι και η πρώτη της εμφάνιση στη διοργάνωση.

φωτογραφία: Francesco Scavullo
Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Καννών και θα τιμηθεί με Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα στην τελετή λήξης, στις 23 Μαΐου. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη βράβευση καριέρας, αλλά για μια διάκριση που, όπως τη διατυπώνει το ίδιο το φεστιβάλ, αφορά και την επιρροή που άσκησε στην κινηματογραφική κουλτούρα του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα.

Την ανακοίνωση έκανε το ίδιο το Φεστιβάλ Καννών και η είδηση αναπαράχθηκε αμέσως από μεγάλα διεθνή μέσα, από το Reuters μέχρι το Variety.

Οι Κάννες δεν περιορίζονται στο να απαριθμήσουν τις διακρίσεις της. Στην επίσημη ανακοίνωσή τους μιλούν για μια καλλιτέχνιδα που έφτασε στην κορυφή της βιομηχανίας του θεάματος όσο λίγοι, αλλά επιμένουν ότι το πραγματικό της μέγεθος βρίσκεται αλλού: στον τρόπο με τον οποίο σφράγισε την ποπ κουλτούρα, το σινεμά, τη μουσική και τη δημόσια εικόνα της αμερικανικής ψυχαγωγίας για δεκαετίες.

Η πρόεδρος του φεστιβάλ, Ιρις Κνόμπλοχ, μίλησε για μια δημιουργό που άφησε το σημάδι της με τη δύναμη της τέχνης της και με την αταλάντευτη αναζήτηση της ελευθερίας. Ο Τιερί Φρεμό, από την πλευρά του, περιέγραψε τη Στρέιζαντ ως τη θρυλική σύνθεση ανάμεσα στο Μπρόντγουεϊ και το Χόλιγουντ, ανάμεσα στη σκηνή και τη μεγάλη οθόνη. Αυτή είναι και η ουσία της φετινής τιμητικής διάκρισης: όχι μόνο μια σπουδαία σταρ, αλλά μια μορφή που ένωσε διαφορετικούς κόσμους και άφησε πίσω της ολόκληρη εποχή.

Η ίδια δήλωσε ότι νιώθει υπερηφάνεια και βαθιά ταπεινότητα που εντάσσεται στην ομάδα των προηγούμενων τιμώμενων του θεσμού. Οπως είπε, σε δύσκολους καιρούς το σινεμά έχει τη δύναμη να ανοίγει την καρδιά και το μυαλό σε ιστορίες που θυμίζουν την κοινή μας ανθρωπιά, αλλά και την ευθραυστότητα και την αντοχή μας.

Η Στρέιζαντ επιστρέφει αυτές τις μέρες και στο προσκήνιο των αμερικανικών βραβείων, καθώς, σύμφωνα με το Variety, αναμένεται να εμφανιστεί την Κυριακή στη σκηνή των Όσκαρ, στο αφιέρωμα In Memoriam για τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, με τον οποίο είχε συμπρωταγωνιστήσει στο The Way We Were.

Με διαδρομή που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες, η Στρέιζαντ έχει συνδέσει το όνομά της με τίτλους όπως τα Funny Girl, The Way We Were και Yentl, το οποίο σκηνοθέτησε και παρήγαγε η ίδια.

Το 79ο Φεστιβάλ Καννών θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

