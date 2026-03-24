Το Adolescence σαρώνει τις υποψηφιότητες των τηλεοπτικών βραβείων Bafta 2026

Το Adolescence είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των υποψηφιοτήτων στα τηλεοπτικά βραβεία Bafta 2026, συγκεντρώνοντας 11, μπροστά από το A Thousand Blows με 7 και τα Andor και Trespasses με 6.

Ο Owen Cooper στο Adolescence. φωτογραφία: AP.
Το Adolescence δεν είναι απλώς το πιο πολυσυζητημένο βρετανικό τηλεοπτικό δράμα της χρονιάς. Είναι και ο μεγάλος πρωταγωνιστής των φετινών τηλεοπτικών βραβείων Bafta 2026, συγκεντρώνοντας 11 υποψηφιότητες και αφήνοντας πίσω του το A Thousand Blows με 7, ενώ τα Andor και Trespasses ακολουθούν με 6.

Η σειρά των Jack Thorne και Stephen Graham έρχεται πρώτη στη φετινή λίστα των τηλεοπτικών βραβείων Bafta 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η δυναμική της δεν έμεινε μόνο στη συζήτηση γύρω από την προβολή της. Παράλληλα, χάρισε και τις πρώτες τηλεοπτικές υποψηφιότητες Bafta σε τέσσερις από τους ηθοποιούς της: Ashley Walters, Christine Tremarco, Erin Doherty και Owen Cooper.

Το Adolescence είναι επίσης υποψήφιο στην κατηγορία Memorable Moment για τη σκηνή όπου ο Jamie ξεσπά απέναντι στην ψυχολόγο, μία από τις πιο έντονες στιγμές της σειράς. Πίσω του ακολουθεί το A Thousand Blows του Steven Knight με 7 υποψηφιότητες, ενώ τα Andor και Trespasses συγκεντρώνουν από 6.

Στη φετινή λίστα ξεχωρίζουν επίσης το Celebrity Traitors με 5 υποψηφιότητες και το Amandaland, που οδηγεί το πεδίο της κωμωδίας με 4. Οι υποψηφιότητες δίνουν χώρο και σε αρκετά νέα πρόσωπα, όπως οι Ellis Howard, James Nelson-Joyce και Narges Rashidi, ενώ ο 9χρονος Rafael Mathé είναι υποψήφιος για το The Death of Bunny Munro.

Σε επίπεδο καναλιών και πλατφορμών, το BBC συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες με 73, ενώ ακολουθούν το Netflix και το Sky με 28 και το Channel 4 με 25. Η τελετή απονομής των τηλεοπτικών βραβείων Bafta 2026 θα γίνει στις 10 Μαΐου, με παρουσιαστή τον Greg Davies.

Γιατί το «Adolescence» έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο;

Γιατί το «Adolescence» έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο;

Είναι η τεχνική αρτιότητα μιας αστυνομικής σειράς με επίκαιρο κοινωνικό θέμα που της χαρίζει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στο κοινό; Ή μήπως η πραγματική δύναμη πηγάζει από τον φόβο των γονιών για τις εγκληματικές παραλείψεις και, κυρίως, για την άγνοιά τους απέναντι στα κρυφά σημάδια του ψηφιακού κόσμου;
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Tο πρόβλημα με την «Εφηβεία»

Tο πρόβλημα με την «Εφηβεία»

Συμπονά κανείς όχι μόνο τους γονείς που μετά την παρακολούθηση της δραματικής μίνι σειράς του Netflix θα ψάχνουν μάταια απαντήσεις στα «ιερογλυφικά» μηνύματα που κρύβονται στα κινητά των παιδιών τους, αλλά και τα ίδια τα παιδιά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

