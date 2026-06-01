Ισραήλ: Οδηγείται σε πρόωρες εκλογές η χώρα;

Μετά από ηχηρή προειδοποίηση της γενικής εισαγγελέα στο Ισραήλ, ενισχύεται το σενάριο πρόωρων εκλογών στη χώρα.

Η Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα αμφισβητεί την νομιμότητα σειράς κυβερνητικών αποφάσεων και, κατά συνέπεια, τελεί υπό την απειλή διαδικασίας καθαίρεσης που έχει εκκινήσει η ισραηλινή εκτελεστική εξουσία, την ώρα που η ισραηλινή βουλή εξετάζει σχέδιο διάλυσής της. Σε αυτή την περίπτωση, ενισχύεται το ενδεχόμενο για διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Κατά την διάρκεια διάσκεψης του Δικηγορικού Συλλόγου του Ισραήλ στο Εϊλάτ, η Μπαχαράβ-Μιάρα προειδοποίησε: «Καθώς πλησιάζει το τέλος της θητείας της παρούσας Κνεσέτ, έχει ξεκινήσει μία κούρσα για την αποξήλωση των δημοκρατικών θεσμών».

Ισραήλ: Τα δύο νομοσχέδια που έχουν μπει στο στόχαστρο της Μπαχαράβ-Μιάρα

Η Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα, που έχει αναλάβει και τον ρόλο της νομικής συμβούλου της κυβέρνησης, βάζει στο στόχαστρο δύο νομοσχέδια.

Το πρώτο έχει ως στόχο τον περιορισμό των εξουσιών του γενικού εισαγγελέα του Ισραήλ, με τη δημιουργία ενός νέου αντίστοιχου πόστου. Όμως το πρόσωπο που θα το επανδρώνει θα διορίζεται αποκλειστικά από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Το δεύτερο ενισχύει τις εξουσίες του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας -στη συγκεκριμένη περίπτωση του ακροδεξιού Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Σε περίπτωση που αυτά τα νομοσχέδια εγκριθούν, «το σύστημα εφαρμογής του νόμου στο Κράτος του Ισραήλ θα μεταβληθεί ριζικά», τόνισε η γενική εισαγγελέας.

Τέλος, καταγγέλλει το γεγονός ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου «προτρέπει για την μη τήρηση των δικαστικών αποφάσεων» του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ