Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα:  «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι», λέει ο 41χρονος

Ο 41χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, ο 41χρονος υποστηρίζει στη δική του εκδοχή ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να στέκεται από πάνω του, κρατώντας ένα μαχαίρι. Όπως ισχυρίζεται, αυτό τον οδήγησε να παλέψει μαζί της, με αποτέλεσμα να τη σκοτώσει. «Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι μου να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να είπε.

Τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού φαίνεται να βρίσκονταν στο διαμέρισμα την ώρα που διαπράχθηκε το έγκλημα, ενώ αναμένεται και το πόρισμα του ιατροδικαστή, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Περίοικοι και γείτονες αναφέρουν ότι ήταν συχνά τα επεισόδια και οι φωνές που ακούγονταν από το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ωστόσο, δεν είχε γίνει ποτέ καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ούτε το θύμα ούτε ο δράστης είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές.

Τη φροντίδα των παιδιών τους έχει αναλάβει το Νοσοκομείο της Καλαμάτας.

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης ο 41χρονος