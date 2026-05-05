Tony Awards 2026: Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρόουζ Μπερν ξεχωρίζουν ανάμεσα στους υποψήφιους

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και η πρόσφατα υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν, συγκαταλέγονται μεταξύ των αστέρων που είναι υποψήφιοι στα φετινά Tony Awards, τα οποία αναδεικνύουν τα επιτεύγματα του αμερικανικού θεάτρου.
Η Λέσλι Μάνβιλ, ο Τζον Λίθγκοου και ο Λέιτον Γουίλιαμς είναι επίσης υποψήφιοι στη φετινή διοργάνωση για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ κατά το τελευταίο έτος.
Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 υποψηφιότητες η καθεμία: η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 «The Lost Boys» και η θεατρική διασκευή της σειράς της Apple TV «Schmigadoon!».
Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιουνίου, με παρουσιάστρια την τραγουδίστρια Pink.
Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στο «Every Brilliant Thing», ένα μονοπρόσωπο έργο με θέμα την κατάθλιψη, ενώ η Μπερν διακρίνεται για την ερμηνεία της στην κωμωδία του Νόελ Κάουαρντ «Fallen Angels».
Tony Awards 2026: Οι κύριοι υποψήφιοι
Καλύτερο μιούζικαλ
- The Lost Boys
- Schmigadoon!
- Titaníque
- Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Καλύτερη παράσταση
- The Balusters, Author: David Lindsay-Abaire
- Giant, Author: Mark Rosenblatt
- Liberation, Author: Bess Wohl
- Little Bear Ridge Road, Author: Samuel D. Hunter
Καλύτερη αναβίωση θεατρικού
- Death of a Salesman
- Becky Shaw,
- Every Brilliant Thing
- Fallen Angels
- Oedipus
Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ
- Cats: The Jellicle Ball
- Ragtime
- Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ
- Nicholas Christopher, Chess
- Luke Evans, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
- Joshua Henry, Ragtime
- Sam Tutty, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
- Brandon Uranowitz, Ragtime
Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ
- Sara Chase, Schmigadoon!
- Stephanie Hsu, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
- Caissie Levy, Ragtime
- Marla Mindelle, Titaníque
- Christiani Pitts, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε παράσταση
- Will Harrison, Punch
- Nathan Lane, Arthur Miller's Death of a Salesman
- John Lithgow, Giant
- Daniel Radcliffe, Every Brilliant Thing
- Mark Strong, Oedipus
Βραβείου Α' Γυναικείου Ρόλου σε παράσταση
- Rose Byrne, Fallen Angels
- Carrie Coon, Bug
- Susannah Flood, Liberation
- Lesley Manville, Oedipus
- Kelli O'Hara, Fallen Angels
Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε παράσταση
- Betsy Aidem, Liberation
- Marylouise Burke, The Balusters
- Aya Cash, Giant
- Laurie Metcalf, Arthur Miller's Death of a Salesman
- June Squibb, Marjorie Prime
Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε παράσταση
- Christopher Abbott, Arthur Miller's Death of a Salesman
- Danny Burstein, Marjorie Prime
- Brandon J. Dirden, Waiting for Godot
- Alden Ehrenreich, Becky Shaw
- Ruben Santiago-Hudson, August Wilson's Joe Turner's Come and Gone
- Richard Thomas, The Balusters
Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ
- Shoshana Bean, The Lost Boys
- Hannah Cruz, Chess
- Rachel Dratch, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
- Ana Gasteyer, Schmigadoon!
- Nichelle Lewis, Ragtime
Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ
- Ali Louis Bourzgui, The Lost Boys
- André De Shields, Cats: The Jellicle Ball
- Bryce Pinkham, Chess
- Ben Levi Ross, Ragtime
- Layton Williams, Titaníque
Καλύτερη σκηνοθεσία παράστασης
- Nicholas Hytner, Giant
- Robert Icke, Oedipus
- Kenny Leon, The Balusters
- Joe Mantello, Arthur Miller's Death of a Salesman
- Whitney White, Liberation
Καλύτερη σκηνοθεσία μιούζικαλ
- Michael Arden, The Lost Boys
- Lear deBessonet, Ragtime
- Christopher Gattelli, Schmigadoon!
- Tim Jackson, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
- Zhailon Levingston and Bill Rauch, Cats: The Jellicle Ball
Με πληροφορίες από BBC