Tony Awards 2026: Ντάνιελ Ράντκλιφ και Ρόουζ Μπερν ξεχωρίζουν ανάμεσα στους υποψήφιους

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιουνίου, με παρουσιάστρια την τραγουδίστρια Pink

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ με το βραβείο Tony το 2024/Φωτ. αρχείου: EPA
Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ και η πρόσφατα υποψήφια για Όσκαρ, Ρόουζ Μπερν, συγκαταλέγονται μεταξύ των αστέρων που είναι υποψήφιοι στα φετινά Tony Awards, τα οποία αναδεικνύουν τα επιτεύγματα του αμερικανικού θεάτρου.

Η Λέσλι Μάνβιλ, ο Τζον Λίθγκοου και ο Λέιτον Γουίλιαμς είναι επίσης υποψήφιοι στη φετινή διοργάνωση για τις ερμηνείες τους στο Μπρόντγουεϊ κατά το τελευταίο έτος.

Δύο παραστάσεις προηγούνται στις φετινές υποψηφιότητες με 12 υποψηφιότητες η καθεμία: η μουσική εκδοχή της ταινίας του 1987 «The Lost Boys» και η θεατρική διασκευή της σειράς της Apple TV «Schmigadoon!».

Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 7 Ιουνίου, με παρουσιάστρια την τραγουδίστρια Pink.

Ο Ράντκλιφ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στο «Every Brilliant Thing», ένα μονοπρόσωπο έργο με θέμα την κατάθλιψη, ενώ η Μπερν διακρίνεται για την ερμηνεία της στην κωμωδία του Νόελ Κάουαρντ «Fallen Angels».

Tony Awards 2026: Οι κύριοι υποψήφιοι 

Καλύτερο μιούζικαλ

  • The Lost Boys
  • Schmigadoon!
  • Titaníque
  • Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Καλύτερη παράσταση

  • The Balusters, Author: David Lindsay-Abaire
  • Giant, Author: Mark Rosenblatt
  • Liberation, Author: Bess Wohl
  • Little Bear Ridge Road, Author: Samuel D. Hunter

Καλύτερη αναβίωση θεατρικού

  • Death of a Salesman
  • Becky Shaw,
  • Every Brilliant Thing
  • Fallen Angels
  • Oedipus

Καλύτερη αναβίωση μιούζικαλ

  • Cats: The Jellicle Ball
  • Ragtime
  • Richard O'Brien's The Rocky Horror Show

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Nicholas Christopher, Chess
  • Luke Evans, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
  • Joshua Henry, Ragtime
  • Sam Tutty, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
  • Brandon Uranowitz, Ragtime

Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Sara Chase, Schmigadoon!
  • Stephanie Hsu, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
  • Caissie Levy, Ragtime
  • Marla Mindelle, Titaníque
  • Christiani Pitts, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)

Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου σε παράσταση

  • Will Harrison, Punch
  • Nathan Lane, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • John Lithgow, Giant
  • Daniel Radcliffe, Every Brilliant Thing
  • Mark Strong, Oedipus

Βραβείου Α' Γυναικείου Ρόλου σε παράσταση

  • Rose Byrne, Fallen Angels
  • Carrie Coon, Bug
  • Susannah Flood, Liberation
  • Lesley Manville, Oedipus
  • Kelli O'Hara, Fallen Angels

Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε παράσταση

  • Betsy Aidem, Liberation
  • Marylouise Burke, The Balusters
  • Aya Cash, Giant
  • Laurie Metcalf, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • June Squibb, Marjorie Prime

Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε παράσταση

  • Christopher Abbott, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • Danny Burstein, Marjorie Prime
  • Brandon J. Dirden, Waiting for Godot
  • Alden Ehrenreich, Becky Shaw
  • Ruben Santiago-Hudson, August Wilson's Joe Turner's Come and Gone
  • Richard Thomas, The Balusters

Βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Shoshana Bean, The Lost Boys
  • Hannah Cruz, Chess
  • Rachel Dratch, Richard O'Brien's The Rocky Horror Show
  • Ana Gasteyer, Schmigadoon!
  • Nichelle Lewis, Ragtime

Βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου σε μιούζικαλ

  • Ali Louis Bourzgui, The Lost Boys
  • André De Shields, Cats: The Jellicle Ball
  • Bryce Pinkham, Chess
  • Ben Levi Ross, Ragtime
  • Layton Williams, Titaníque

Καλύτερη σκηνοθεσία παράστασης

  • Nicholas Hytner, Giant
  • Robert Icke, Oedipus
  • Kenny Leon, The Balusters
  • Joe Mantello, Arthur Miller's Death of a Salesman
  • Whitney White, Liberation

Καλύτερη σκηνοθεσία μιούζικαλ

  • Michael Arden, The Lost Boys
  • Lear deBessonet, Ragtime
  • Christopher Gattelli, Schmigadoon!
  • Tim Jackson, Two Strangers (Carry a Cake Across New York)
  • Zhailon Levingston and Bill Rauch, Cats: The Jellicle Ball

Με πληροφορίες από BBC

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Πολιτισμός / Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
THE LIFO TEAM
Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπιο: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Πολιτισμός / Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπια: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
THE LIFO TEAM
Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Πολιτισμός / Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
THE LIFO TEAM
Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Πολιτισμός / Η Ντομινίκ Τζάκσον ξαναγράφει τον πιο διάσημο μονόλογο του Devil Wears Prada ως μάθημα για το φύλο

Η σταρ του Pose εμφανίζεται σε νέο βίντεο του Gender Liberation Movement, που μετατρέπει τον περίφημο cerulean μονόλογο της Μιράντα Πρίστλι σε καυστικό μάθημα για τη σχέση των τρανς δικαιωμάτων με την queer απελευθέρωση.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Πάνω από 200 συγγραφείς απέναντι στον Grasset: Η μεγάλη κρίση της γαλλικής λογοτεχνίας

Πολιτισμός / «Όχι» στον δισεκατομμυριούχο Μπολορέ: Εκατοντάδες συγγραφείς εγκαταλείπουν μαζικά τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset

Μετά την απομάκρυνση του Ολιβιέ Νορά από τον ιστορικό εκδοτικό οίκο Grasset, εκατοντάδες συγγραφείς δηλώνουν ότι θέλουν να φύγουν. Πίσω από την κρίση βρίσκεται η αυξανόμενη επιρροή του Βενσάν Μπολορέ, του ακροδεξιού δισεκατομμυριούχου που ελέγχει τον όμιλο Hachette Livre.
THE LIFO TEAM
Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Η Άλεξ Κονσάνι έγραψε ιστορία στο Met Gala και εμφανίστηκε σαν τρανς ηρωίδα του Μποτιτσέλι

Η Άλεξ Κονσάνι, πρώτη τρανς γυναίκα στην επιτροπή οικοδεσποτών του Met Gala, εμφανίστηκε με δημιουργία Gucci του Ντέμνα, εμπνευσμένη από την Άνοιξη του Μποτιτσέλι, σε μια θεατρική μεταμόρφωση από λευκό σε μαύρο κύκνο.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.
THE LIFO TEAM
Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Πολιτισμός / Ο Ντουέιν Τζόνσον φόρεσε φούστα στο Met Gala: «Στην πολυνησιακή κουλτούρα οι πιο αρρενωποί άνδρες φορούν φούστες»

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στο Met Gala με σύνολο του Τομ Μπράουν και συνέδεσε την πλισέ φούστα του με τα παραδοσιακά lavalava της πολυνησιακής κουλτούρας.
THE LIFO TEAM
Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Πολιτισμός / Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
THE LIFO TEAM
 
 