65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Έναρξη με «Maria» και Αντζελίνα Τζολί

Το 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε σήμερα τις δύο πολυαναμενόμενες ταινίες που θα προβληθούν στις φετινές τελετές έναρξης και λήξης.

Η νέα ταινία του σπουδαίου χιλιανού σκηνοθέτη Πάμπλο Λαραΐν, με τίτλο Maria και πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί, θα σηματοδοτήσει την έναρξη του 65ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου, στο Ολύμπιον.

Στην ταινία η βραβευμένη με Όσκαρ Αντζελίνα Τζολί είναι η Μαρία Κάλλας, η πιο εμβληματική ερμηνεύτρια του 20ού αιώνα. Η ταινία ακολουθεί την Ελληνίδα ντίβα την περίοδο που αποσύρεται στο Παρίσι μετά από μια λαμπερή και ταραχώδη ζωή. To Maria επαναπροσεγγίζει τη θρυλική σοπράνο στις τελευταίες ημέρες της, καθώς αναπολεί την ταυτότητα και τη ζωή της, αποκαλύπτοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές της προσωπικότητάς της.

O –υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος σε Κάννες, Βενετία και Βερολίνο– δημιουργός μάς βυθίζει στα ενδότερα μιας μυθικής φιγούρας που καλείται να διαχειριστεί το βάρος μιας ανυπολόγιστης φήμης και κληρονομιάς.

H Αντζελίνα Τζολί, σε μία ερμηνεία που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και ενθουσιώδες χειροκρότημα στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενσαρκώνει τη γυναίκα πίσω από τον μύθο, μια τραγική ηρωίδα που έρχεται αντιμέτωπη με το φάντασμα ενός αλλοτινού και αξεπέραστου μεγαλείου, τον φόβο της θνητότητας, τις ανοιχτές πληγές μιας ζωής γεμάτης ανεπανάληπτους θριάμβους και ανεπούλωτα τραύματα.

Έχοντας στο επίκεντρο τις τελευταίες μέρες της Μαρίας Κάλλας, η ταινία έναρξης του φετινού Φεστιβάλ ολοκληρώνει την άτυπη τριλογία του Πάμπλο Λαραΐν για ισάριθμες εκθαμβωτικές γυναικείες προσωπικότητες που άφησαν το δικό τους στίγμα στην ιστορία και στον πολιτισμό του 20ού αιώνα, παίρνοντας τη σκυτάλη από το Jackie (για την Τζάκι Κένεντι) και το Spencer (για την πριγκίπισσα Νταϊάνα).

Διανθισμένο με τις μαγευτικές όπερες που ερμήνευσε μοναδικά η Μαρία Κάλλας, άλλα και διάσπαρτο με αναδρομές στα πιο κομβικά επεισόδια της ταραχώδους ζωής της, από τα βασανιστικά χρόνια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τη θυελλώδη σχέση με τον Αριστοτέλη Ωνάση, το Maria ρίχνει φως στα ανθρώπινα σκοτάδια που φωλιάζουν πίσω από την εκτυφλωτική βιτρίνα της καθολικής αναγνώρισης.

*Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους από το Cinobo και τη Faliro House.

Στο 65ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα βρεθεί ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ® Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Τζόσουα Οπενχάιμερ για να παρουσιάσει την ταινία του, με τίτλο The End, στην οποία πρωταγωνιστούν η Τίλντα Σουίντον και ο Μάικλ Σάνον. Η ταινία θα προβληθεί στην τελετή λήξης της 65ης διοργάνωσης την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, στο Ολύμπιον.

Το The End είναι ένα μετα-αποκαλυπτικό μιούζικαλ για το τέλος του κόσμου, που μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από τη χρυσή εποχή του είδους. Μια ευρηματική και αντισυμβατική ταινία από τον Τζόσουα Οπενχάιμερ, που σκιαγραφεί μια προκλητική παραλλαγή ορισμένων από τις θεματικές που τον έχουν απασχολήσει στα αριστουργηματικά ντοκιμαντέρ The Act of Killing (2012) και The Look of Silence (2014).

Είκοσι πέντε χρόνια μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή που μετέτρεψε τη Γη σε μη κατοικήσιμο πλανήτη, η Μητέρα, ο Πατέρας και ο Γιος μένουν εγκλωβισμένοι σε ένα πολυτελές καταφύγιο, όπου προσπαθούν να διατηρήσουν την ελπίδα και μια έννοια κανονικότητας, συνεχίζοντας τις τελετουργίες της καθημερινότητας, έως τη στιγμή που η άφιξη μιας άγνωστης, του Κοριτσιού, ανατρέπει αυτή τη ρουτίνα.

Για τον Γιο, έναν αφελή 20χρονο που δεν έχει δει ποτέ τον έξω κόσμο, η νέα άφιξη είναι συναρπαστική. Ξαφνικά, οι εύθραυστοι δεσμοί τυφλής αισιοδοξίας που ενώνουν αυτή την ομάδα προνομιούχων αρχίζουν να ξεφτίζουν. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται, αυτή η φαινομενικά ειδυλλιακή συνύπαρξη αρχίζει να καταρρέει, ενώ απωθημένες ενοχές και καταπιεσμένη δυσαρέσκεια απειλούν την ισορροπία της οικογένειας. Την ίδια στιγμή, έρχονται αντιμέτωποι με πικρές αλήθειες που τους δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο προς τα εμπρός, έναν δρόμο που βασίζεται στην αποδοχή, στην αγάπη και στην ικανότητα για αλλαγή.

Η αδυναμία του ανθρώπου να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να αποδεχτεί το βάρος των συνεπειών. Η εθελοτυφλία των διά βίου προνομιούχων απέναντι στο φάσμα μιας οφθαλμοφανούς καταστροφής. Οι μύθοι και οι ψευδαισθήσεις μιας κοινωνίας, αλλά και μιας ολόκληρης κοσμοθεωρίας, που έχει μετατρέψει την απληστία σε τρόπο ζωής και ύπαρξης. Όλα τα παραπάνω ξεδιπλώνονται σε ένα σαρκαστικό μείγμα μαύρης κωμωδίας, ιδιότυπης επιστημονικής φαντασίας και ψυχολογικού θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις και οικολογικούς απόηχους.

Μια ταινία που θίγει επείγοντα ζητήματα με πρωταγωνιστές τους υποψήφιους για Όσκαρ® Τίλντα Σουίντον και Μάικλ Σάνον, καθώς και τον Τζορτζ ΜακΚέι και τη Μόουζες Ίνγκραμ. Το σενάριο υπογράφουν οι Τζόσουα Οπενχάιμερ και Ράσμους Χάιστερμπεργκ, ενώ τα τραγούδια έγραψαν οι Τζόσουα Σμιντ (μουσική) και Τζόσουα Οπενχάιμερ (στίχοι).

*Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία διανομής Weird Wave στις 12 Δεκεμβρίου 2024.