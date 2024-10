Νύχτες Πρεμιέρας: Στο animation «Flow» η Χρυσή Αθηνά

Αυλαία έριξε χθες το βράδυ στο θέατρο Παλλάς το 30ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με την απονομή των βραβείων των διαγωνιστικών τμημάτων και την προβολή της νέας ταινίας του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «The Room Next Door».

Οι κριτικές επιτροπές του επετειακού 30ού Φεστιβάλ απένειμαν τα μεγάλα βραβεία τους στις ταινίες «Flow» (Διεθνές Διαγωνιστικό), «The Other Land» (Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ) και «MJ» (Διαγωνιστικό «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες».

Αναλυτικά τα βραβεία που απονεμήθηκαν:

Διεθνές Διαγωνιστικό

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τους:

ΣΑΡΙΓΚ ΠΕΚΕΡ, παραγωγός

ΤΖΕΙΝ ΤΖΑΙΛΣ, συγγραφέας και προγραμματίστρια στο Scala

ΜΙΡΙΑΜ ΑΛΕΝ, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Galway Film Fleadh

ΑΛΕΞΗΣ ΓΡΑΨΑΣ, μουσικός και συνθέτης κινηματογραφικών ταινιών

ΜΠΛΕΙΝ Λ. ΡΑΙΝΙΝΓΚΕΡ, μουσικός

Τα διεθνή βραβεία ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ και ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ και τα αγαλματίδια είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS. Οι κριτικές μας επιτροπές απονέμουν επίσης τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ και ΣΕΝΑΡΙΟΥ, ενώ στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα απονέμεται και το ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) και το ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ FISCHER.

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

FLOW του Γκιντς Ζιλμπαλόντις | FLOW by Gints Zilbalodis

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για την εξαιρετική πραγματοποίηση ενός απόλυτα αληθοφανούς ονειρικού κόσμου, γεμάτου αποχρώσες, εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και χιούμορ. Ο πολυτάλαντος Gints Zilbalodis ανέλαβε πολλούς ρόλους για να δημιουργήσει μια επίκαιρη περιβαλλοντική ιστορία με ευρεία απήχηση σε κοινό όλων των ηλικιών».

Βραβείο Σκηνοθεσίας της Πόλης των Αθηνών | City of Athens Best Director Award

ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ της Αλεσάντρα Λακοράζα Σαμούδιο | IN THE SUMMERS by Alessandra Lacorazza Samudio

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Αποφασίσαμε να επιλέξουμε ένα έργο με άρτια σύνθεση, τρυφερότητα και συναισθηματικό βάθος. Μας κέρδισε η αφήγηση της ιστορίας σε αποσπάσματα και η δεξιοτεχνία με την οποία αποτυπώθηκε το πέρασμα του χρόνου.».

Βραβείο Σεναρίου | Best Screenplay Award

VERMIGLIO της Μάουρα Ντελπέρο | VERMIGLIO by Maura Delpero

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Η Κριτική Επιτροπή έμεινε γοητευμένη από αυτή την περίτεχνη ιστορία οικογενειακών σχέσεων που διαδραματίζεται στη σκιά του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Ιταλίας. Στον πυρήνα της ταινίας, η δραματουργία εξισορροπείται εξαιρετικά από τη διακριτικά έξυπνη αίσθηση του χιούμορ».

Ειδική Μνεία | Special Mention

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ του Λιν Ζιανζέ | BRIEF HISTORY OF A FAMILY by Lin Jianjie

Ειδική Μνεία | Special Mention

ΑΠΡΙΛΗΣ της Ντέα Κουλουμπεγκασβίλι | APRIL by Déa Kulumbegashvili

Βραβείο Κοινού Fischer | Fischer Audience Award

FLOW του Γκιντς Ζιλμπαλόντις | FLOW by Gints Zilbalodis

Με τα λόγια της Πηνελόπη Ζαούδη, Marketing Manager Fischer & International Premium Brands:

«Φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας, κλείνει 30 χρόνια γεμάτα σινεμά, τέχνη και ιστορίες που μας συντροφεύουν. Και για ακόμη μια χρονιά, η Fischer ήταν εδώ, παρούσα σε αυτήν την κορυφαία στιγμή για την πόλη, σε μια γιορτή που οι λάτρεις του κινηματογράφου περιμένουν με ανυπομονησία κάθε φθινόπωρο.

Το φετινό Φεστιβάλ μάς χάρισε αξέχαστες εμπειρίες, γεμάτες συναισθήματα και μοναδικές κινηματογραφικές προτάσεις που μας άνοιξαν νέους ορίζοντες. Μέσα από 150 ταινίες, βιώσαμε ιστορίες που μας συγκίνησαν, μας προκάλεσαν να σκεφτούμε και μας ταξίδεψαν σε διαφορετικούς κόσμους. Αυτές οι εμπειρίες γίνονται πραγματικότητα στη σκοτεινή αίθουσα του κινηματογράφου, όπου οι ήχοι και οι εικόνες μας περιβάλλουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα που δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη μορφή προβολής.

Για 6η χρονιά η Fischer δίνει την ευκαιρία στους θεατές να αναδείξουν την αγαπημένη τους ταινία μέσα από το Βραβείο Κοινού Fischer. Φέτος, η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή, καθώς περίπου 6.100 θεατές ψήφισαν, δείχνοντας έτσι την ενεργή συμμετοχή τους σε αυτό το ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι.

Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοργάνωση του Φεστιβάλ για τη δέσμευσή τους να εξελίσσουν αυτή την κινηματογραφική γιορτή, που αποτελεί πια θεσμό για την πόλη της Αθήνας, καθώς και όλους τους δημιουργούς που μας προσέφεραν αυτές τις αξέχαστες κινηματογραφικές στιγμές.

Και τώρα, ήρθε η στιγμή που όλοι περιμέναμε! Το Βραβείο Κοινού Fischer για τις 30ές Νύχτες Πρεμιέρας απονέμεται στην ταινία FLOW του Γκιντς Ζιλμπαλόντις».

Βραβείο Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) | Greek Film Critics Association Award

ARMAND του Χάλφνταν Ούλμαν Τόντελ | ARMAND by Halfdan Ullmann Tøndel

Με τα λόγια της ΠΕΚΚ:

«Η 11μελής επιτροπή βραβείου που ορίστηκε από την ΠΕΚΚ, είδε ταινίες από το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα των 30ών Νυχτών Πρεμιέρας (ταινίες μυθοπλασίας) και έκρινε ως σύνολο θετική την ποιότητά τους σε θεματικές και δημιουργική επιτέλεση, ευελπιστώντας για την διανομή όλων τους στις αίθουσες το επόμενο διάστημα. Ζητάμε, γενικότερα, από τους διανομείς, ο καλλιτεχνικός κινηματογράφος να είναι το κυρίαρχο σινεμά που προβάλλεται στη χώρα μας, καθώς είναι το σινεμά που καλλιεργεί συναισθήματα και παράγει ιδέες, ερμηνείες, συζητήσεις.

Ταυτόχρονα, θέλουμε να δηλώσουμε τη στήριξή μας στους δημιουργούς μικρού μήκους, ζητώντας και από αυτό το βήμα, να υπάρχει επιτέλους πρόνοια ώστε οι ταινίες μικρής φόρμας να βρίσκουν κι αυτές τον δρόμο για τις αίθουσες και το ευρύ κοινό. Το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.) δίνεται σε μια ταινία που - ενώ αποτελεί το ντεμπούτο ενός σκηνοθέτη - καταφέρνει και φτάνει σε ένα υψηλό, σε θεματικό και κινηματογραφικό - σκηνοθετικό, επίπεδο, με δραματουργική ισχύ και ένταση εφάμιλλη των πιο έμπειρων και ώριμων δημιουργών του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, με σεναριακή, ερμηνευτική και ηχητική αρτιότητα στις καλύτερες παραδόσεις της ιστορικής σχολής του σινεμά δωματίου, ένα μάθημα σύγχρονου κινηματογράφου για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί τέχνη που αγγίζει συναισθηματικά και διανοητικά τον θεατή σε ένα και μοναδικό χώρο (εδώ του σχολείου).

Τολμηρή η όλη του υλοποίηση, και αναγκαία, ακριβώς για να μπορέσει να μιλήσει εξ’ επαφής στο κοινό για την αναπαραγωγή της βίας, βαθιά ριζωμένης μέσα στους θεσμούς όπως το σχολείο και η οικογένεια, υπενθυμίζοντάς μας πόσες τεράστιες αλλαγές απαιτούνται σε κοινωνικό επίπεδο για να υπάρξει μια ολική αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας που ακουμπά πλέον όλες τις πτυχές της ζωής μας».

Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ

Η Κριτική Επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Ντοκιμαντέρ του 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

ΝΙΚΛΑΣ ΕΝΓΚΣΤΡΟΜ, καλλιτεχνικός διευθυντής του CPH:DOX

ΒΑΛΕΡΙ ΚΟΝΤΑΚΟΣ, ανεξάρτητη σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣ, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας

ΑΡΝΙ ΣΕΜΣΡΟΤ, πολιτικός επιστήμονας, δημοσιογράφος, ακτιβιστής

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, πολιτιστική δημοσιογράφος

Η Κριτική Επιτροπή ανέφερε ότι η εντυπωσιάστηκε από την ποικιλία των θεμάτων και την ποιότητα της συνολικής επιλογής και πιστεύει πως όλες οι ταινίες άξιζαν να προβληθούν δημόσια, ακόμη και εκείνη που δεν είχε την ευκαιρία να έχει κοινό.

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερου Ντοκιμαντέρ | Golden Athena Best Documentary Award

ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΗ των Μπάζελ Άντρα, Χαμντάν Μπαλάλ, Γιουβάλ Αμπραχάμ, Ρέιτσελ Ζορ | NO OTHER LAND by Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Αυτή η ταινία κατάφερε να μας μεταφέρει σε έναν τόπο και σε μια εποχή, με τρόπο που μας άγγιξε για πολλή ώρα μετά το σβήσιμο των φώτων στην αίθουσα. Οι σκηνοθέτες δημιούργησαν μια καλλιτεχνική και ακτιβιστική συμμαχία, υπερβαίνοντας τις διαφορές και συνεργαζόμενοι για να χτίσουν μια γέφυρα με την οποία θα διασχίσουν την άβυσσο των φαινομενικά ατελείωτων συγκρούσεων».

Ειδική Μνεία | Special Mention

ΜΙΑ ΦΕΥΓΑΛΕΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΚΑΤΙ ΒΑΘΥ του Μαρκ Κάζινς | A SUDDEN GLIMPSE TO DEEPER THINGS by Mark Cousins

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Θέλαμε να τιμήσουμε μια ταινία στην οποία ο σκηνοθέτης μάς οδηγεί στη δική του καλλιτεχνική διαδρομή της ανακάλυψης μιας άλλης καλλιτέχνιδας, προσφέροντάς μας έτσι μια ματιά στις περίπλοκες συνδέσεις μεταξύ κινηματογράφου και τέχνης».

Ειδική Μνεία | Special Mention

Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΙΠΙΑ των Δάφνη Ματζιαράκη, Πίτερ Μουρίμι | THE BATTLE FOR LAIKIPIA By Daphne Matziaraki, Peter Murimi

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Επειδή μας έδειξε την πολυπλοκότητα μιας σύγκρουσης γύρω από την αποικιοκρατία και την ταξική πάλη που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή, χωρίς να μας δίνει εύκολες λύσεις».

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας Μυθοπλασίας και Ντοκιμαντέρ σχεδιάστηκαν από τον designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.

Διαγωνιστικό Τμήμα «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες»

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του 30ού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελούνταν από τις/τους:

ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, σκηνοθέτιδα, Πρόεδρο της Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ηθοποιό

ΣΟΦΙΑ ΚΟΚΚΑΛΗ, ηθοποιό

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑ, δημοσιογράφο και

ΠΑΥΛΟ ΠΑΥΛΙΔΗ, μουσικό.

Για την φετινή 30ή επετειακή διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, 46 ελληνικές μικρές ιστορίες - ανάμεσα στον αριθμό ρεκόρ των 373 συμμετοχών - διεκδίκησαν τα παρακάτω βραβεία.

ΧΡΥΣΗ ΑΘΗΝΑ Βραβείο Καλύτερης Ταινίας | Golden Athena Award

MJ του Γιώργου Φουρτούνη | MJ by Yiorgos Fourtounis

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για τη σύγχρονη και φρέσκια ματιά με την οποία αντιμετωπίζει ένα σημερινό φαινόμενο, τη δημιουργία ενός πειστικού, συνεκτικού και άρτια σχεδιασμένου κόσμου, την ενορχήστρωση μιας παραγωγής με υψηλό production value, τη σωστή αξιοποίηση του φιλμικού χρόνου, και τη δημιουργία ενός ήρωα που καταφέρνει να είναι ελκυστικός και απωθητικός ταυτόχρονα».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

ΑΡΓΥΡΗ ΑΘΗΝΑ Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής | Silver Athena Award

ΣΠΙΤΙ της Σοφίας Σφυρή | SPITI by Sofia Sfyri

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για τη δημιουργία ενός ελκυστικού φιλμικού σύμπαντος μιας υβριδικής ταινίας που συνδέει με πρωτότυπο και ευαίσθητο τρόπο την αρχιτεκτονική ενός σπιτιού με τις ανθρώπινες ιστορίες και την απώλεια, και για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιστορία ‘come out’ που καταλήγει σε μια από τις πιο ιδιαίτερες εξομολογήσεις που έχουμε δει στον κινηματογράφο».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ | Best Director Award

ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ ΑΡΡΩΣΤΑΙΝΟΥΝ, ΟΤΑΝ Η ΠΟΛΗ ΦΛΕΓΕΤΑΙ του Σταύρου Μαρκουλάκη | PIGEONS ARE DYING, WHEN THE CITY IS ON FIRE by Stavros Markoulakis

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για την ποιητική και ταυτόχρονα ωμή και νευρώδη κινηματογράφηση, το λυρισμό και τη σωματικότητα της ερωτικής συνεύρεσης δύο νέων ανδρών, και τη σύνδεση με μια Αθήνα που αποκτά, με έναν απελευθερωτικό τρόπο, μες στην ασχήμια της, μια άγρια ομορφιά.».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Film School και της εταιρείας παραγωγής Art Renegade, που εγκαινιάζουν τη συνεργασία τους με το Φεστιβάλ. Συνοδεύεται, ακόμη, από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | Special Jury Prize

ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ του Αντρέα Κοντόπουλου | STILL CYPRESS TREE by Andreas Kontopoulos

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Αποφασίσαμε να δώσουμε ένα ειδικό βραβείο σε μια ταινία που δημιούργησε διαφορετικές απόψεις και δίχασε την επιτροπή, ωστόσο συζητήθηκε και εκτιμήθηκε για την τολμηρή προσέγγιση ενός ευαίσθητου και τραγικού ζητήματος και την ορμητική εκτέλεσή της».

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ | Best Screenplay Award

Ανδρέας Γατόπουλος για την ταινία THE EGGREGORES' THEORY | Andrea Gatopoulos for the movie THE EGGREGORES' THEORY

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για το λυρισμό που επιμένει μέσα σε ένα δυστοπικό και κατασκευασμένο από μηχανές τεχνητής νοημοσύνης κόσμο».

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | Best Female Performance Award

Μαίρη Πετρούλιου & Νάσια Συντέτα για την ταινία ΗΟΝΕΥΜΟΟΝ του Άλκι Παπασταθόπουλου | Mary Petrouliou & Nasia Sydeta for the movie HONEYMOON by Alkis Papastathopoulos

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για το ωμό, ακατέργαστο ταλέντο τους και την αλήθεια με την οποία προσέγγισαν δύο νεαρές ηρωίδες που τελούν υπό διαρκή διωγμό».

Το βραβείο συνοδεύεται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | Best Male Performance Award

Νίκος Γεωργάκης για την ταινία ΓΚΕΚΑΣ του Δημήτρη Μουτσιάκα | Nikos Georgakis for the movie GEKAS by Dimitris Moutsiakas

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Για τα πολλαπλά επίπεδα και το βάθος που έδωσε σε έναν φαινομενικά στερεοτυπικό χαρακτήρα συμβάλλοντας με το δικό του τρόπο στην αρτιότητα της ταινίας».

Το βραβείο συνοδεύεται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ | Special Mention

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ του Δημήτρη Χαραλαμπόπουλου | THE LONGEST DAY OF THE WORLD by Dimitris Charalampopoulos

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Αποφασίσαμε να δώσουμε ειδική μνεία σε μια ταινία «video diary», η οποία αν και γυρισμένη με ελάχιστα μέσα, κατάφερε, κάποιους από εμάς, να μας συγκινήσει ιδιαίτερα. Μια ταινία πολύ προσωπική, πολύ τρυφερή, πολύ ποιητική, υπαρξιακή κι αληθινή, που σπάει κάθε φραγμό μεταξύ δημιουργού και θεατή, δημιουργώντας μια βαθιά κι ανθρώπινη σύνδεση ».

ONASSIS FILM AWARD

THE EGGREGORES' THEORY του Ανδρέα Γατόπουλου | THE EGGREGORES' THEORY by Andrea Gatopoulos

Με τα λόγια της Κριτικής Επιτροπής: «Το Onassis Film Award απονέμεται σε μια ταινία που ξεχώρισε για το καλλιτεχνικό θάρρος και την πολιτική ματιά της. Ένα σκοτεινό παραμύθι για τις ανθρώπινες σχέσεις. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που ανοίγει τον διάλογο για το μέλλον του σινεμά, αφήνοντας σαν επίγευση ότι η τεχνητή νοημοσύνη –όσο απειλητική κι αν φαντάζει– δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη σκέψη και ευρηματικότητα.»

Το Onassis Film Award απονέμεται σε σκηνοθέτες/-ιδες για την ανάπτυξη του σεναρίου της μεγάλου μήκους ταινίας τους. Πρόκειται για βραβείο ανάπτυξης (development), με την έννοια ότι προσφέρεται μεν ως επιβράβευση μιας συγκεκριμένης ταινίας αλλά θεωρείται μία οικονομική ενίσχυση του επόμενου έργου του/της σκηνοθέτη/-ίδας (δικής του/της επιλογής), και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα κατά τα πρότυπα των διεθνών και εγχώριων βραβείων ανάπτυξης.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι από τις ταινίες μικρού μήκους που διαγωνίστηκαν στις ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ των 30ών Νυχτών Πρεμιέρας, εξαιρέθηκαν από τη βράβευση με το Onassis Award όσες ταινίες έλαβαν κατά την παραγωγή τους την υποστήριξη του Onassis Culture καθώς και όσες αντίστοιχα είχαν ήδη βραβευτεί με το ίδιο βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

ΒΡΑΒΕΙΟ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | GSC AWARD FOR BEST CINEMATOGRAPHY

Γιώργος Καρβέλας για την ταινία ΓΚΕΚΑΣ του Δημήτρη Μουτσιάκα | Giorgos Karvelas for the movie GEKAS by Dimitris Moutsiakas

Η ειδική Κριτική Επιτροπή που απένειμε το βραβείο GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ αποτελούνταν από τους διεθνώς αναγνωρισμένους Διευθυντές Φωτογραφίας: Γιώργο Αρβανίτη AFC, GSC, Χάρη Ζαμπαρλούκο BSC, GSC και Φαίδωνα Papamichael ASC, GSC.

Το βραβείο, υπό την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών, συνοδεύεται από χορηγία της DK Rental House που περιλαμβάνει πλήρη εξοπλισμό κινηματογράφησης της επιλογής του νικητή (κάμερα, φακοί, φωτιστικά σώματα, κ.ά.) αξίας 4.000€, για την επόμενη ταινία του.

ΕΙΔΙΚΗ ΜΝΕΙΑ GSC ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | GSC SPECIAL MENTION FOR BEST CINEMATOGRAPHY

Ευάγγελος Πολυχρονόπουλος για την ταινία ROGER του Θάνου Μήτσιου | Evangelos Polychronopoulos for the movie ROGER by Thanos Mitsios

Τα βραβεία-αγαλματίδια Χρυσή και Αργυρή Αθηνά σχεδιάστηκαν από τον designer Γιώργο Σεπετζόγλου και είναι μια ευγενική χορηγία των κοσμηματοπωλείων ZOLOTAS.