18 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (22-28/9/2023)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πρώτη Μέρα: Techniques 2023 με τον Solomun

Ο Βόσνιος DJ Solomun επιστροφή του στην Αθήνα έπειτα από 4 χρόνια με ένα μαραθώνιο set την πρώτη ημέρα του Techniques 2023.

23/9, Lunar Space Open Air, Σπύρου Πολυκράτη 6, 21:00, είσοδος από 30 ευρώ

Οι Wardruna ζωντανά στο Ηρώδειο

Facebook Twitter Το μουσικό φαινόμενο από τη Νορβηγία που κέρδισε το διεθνές κοινό μέσα από τη μουσική που δημιούργησε για τη σειρά «Vikings» θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Ηρώδειο.

Το μουσικό φαινόμενο από τη Νορβηγία που κέρδισε το διεθνές κοινό μέσα από τη μουσική που δημιούργησε για τη σειρά «Vikings» θα βρεθεί για πρώτη φορά στο Ηρώδειο στις 21 Σεπτεμβρίου για μία από τις θεαματικές του συναυλίες, φορώντας πιστά μουσειακά αντίγραφα ρούχων των Vikings, τραγουδώντας στα αρχαία νορβηγικά και χρησιμοποιώντας μουσικά όργανα από το μακρινό παρελθόν της βόρειας Ευρώπης, π.χ. κέρατα κατσίκας, φλάουτο, άρπα στόματος, κρουστά από κόκαλα ελαφιού.

21/9, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, 21:00, είσοδος από 31 ευρώ

Villagers Of Ioannina City στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Facebook Twitter Οι Villagers of Ioannina City ανηφορίζουν σε έναν από τους ιστορικότερους λόφους της Αθήνας.

Οι Villagers of Ioannina City ανηφορίζουν σε έναν από τους ιστορικότερους λόφους της Αθήνας για να κλείσουν τον κύκλο συναυλιών τους γύρω από την «εποχή του Υδροχόου», προτού αφοσιωθούν στη δημιουργία του επόμενου, πολυαναμενόμενου δίσκου τους, με τον ιδανικότερο τρόπο.

22/9, 21:30, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, είσοδος από 16,5 ευρώ

«A summer evening» της Ιωάννας Πανταζοπούλου στη Λυρική

Στη νέα εκδοχή του προγράμματος «The artist on the composer» η διεθνής εικαστικός με έδρα τη Νέα Υόρκη, Ιωάννα Πανταζοπούλου, παρουσιάζει το έργο της «A summer evening», μια εμβυθιστική εγκατάσταση όπου εικαστικά και μουσική συναντιούνται και χορεύουν μαζί, δημιουργώντας έναν εξωτικό, εξωγήινο κόσμο

22/9, 19:30 & 21:00, 23-24/9, 19:30,Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, είσοδος: 10 ευρώ

Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου στο θέατρο Βράχων

Facebook Twitter Φωτ.: Γιάννης Μαργετουσάκης

Ο αγαπημένος του κοινού Θανάσης Παπακωνσταντίνου επιστρέφει για τρία live στο θέατρο Βράχων. Μαζί του στο τραγούδι οι Alkyone, Γιάννης Λίταινας και Αλέξανδρος Κτιστάκης.

25-27/9, Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνας, 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

Οι μουσικές του Λουκιανού Κηλαηδόνη στο Δημοτικό Θέατρο στο Λυκαβηττό

Με ένα μεγάλο «Σ’ ευχαριστώ, Λουκιανέ», αγαπημένοι ερμηνευτές και ηθοποιοί τιμούν τον Λουκιανό Κηλαηδόνη τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου σε μια συναυλία-αφιέρωμα στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, στον αγαπημένο του χώρο όπου όσο ήταν εν ζωή είχε δώσει πάνω από επτά συναυλίες. Στη βραδιά θα πάρουν μέρος γνωστοί τραγουδιστές και τραγουδοποιοί που συμμετέχουν στον ομώνυμο διπλό δίσκο-αφιέρωμα που κυκλοφορεί.

25/9, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, 21:00, είσοδος από 10 ευρώ

Oscar And The Wolf

Facebook Twitter Φωτ.: Cedric Depraetere

Ο Βέλγος σταρ της dream pop/indie rock, Oscar And The Wolf, καταφθάνει στην Ελλάδα για να εμφανιστεί live στις 26 Σεπτεμβρίου στο Gagarin205.

26/9, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος από 35 ευρώ

Η Μαρίνα Σπανού στο Fuzz Club

Facebook Twitter Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/ LIFO

Μία από τις πιο αγαπητές και υποσχόμενες φωνές της νέας ελληνικής μουσικής σκηνής, η Μαρίνα Σπανού, την οποία γνωρίσαμε μέσα από τα αυτοσχέδια live που διοργάνωνε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θα βρεθεί το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου στο Fuzz Club.

23/9, Fuzz Club, Ταύρος, 21:00, είσοδος από 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Το Φαινόμενο της Πεταλούδας»

Facebook Twitter Ο επιμελητής τέχνης Κώστας Πράπογλου προσκαλεί σαράντα έναν καλλιτέχνες σύγχρονης τέχνης σε μια έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο κτίριο της ιστορικής κλωστοϋφαντουργίας «Κλωσταί Πεταλούδας-Μουζάκης».

Ο επιμελητής τέχνης Κώστας Πράπογλου προσκαλεί σαράντα έναν καλλιτέχνες σύγχρονης τέχνης σε μια έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο κτίριο της ιστορικής κλωστοϋφαντουργίας «Κλωσταί Πεταλούδας-Μουζάκης» και θα περιλαμβάνει έργα που ανταποκρίνονται στον χώρο (site-specific) και στο εννοιολογικό πλαίσιο (context-responsive), λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό στίγμα της ευρύτερης περιοχής των εγκαταστάσεων του εργοστασίου.

21/9-22/10, Πέμ.-Κυρ. 15:30-20:30, Κλωστοϋφαντουργία ΕΛ. Δ. Μουζάκης «Πεταλούδα», λεωφ. Κηφισού 41, είσοδος ελεύθερη

«Counting Rests» του Αντρέα Τζούροβιτς στην γκαλερί Kalfayan

Facebook Twitter Για το πρότζεκτ που παρουσιάζεται στην γκαλερί ο Τζούροβιτς αντλεί έμπνευση από τις μνήμες της παιδικής του ηλικίας.

Οι Kalfayan Galleries παρουσιάζουν την ατομική έκθεση τoυ Ανδρέα Τζούροβιτς με τίτλο «Counting Rests», στην οποία ο καλλιτέχνης πραγματοποιεί ένα καθαρά προσωπικό ταξίδι ενδοσκόπησης, εξερευνώντας την περίπλοκη αλληλεπίδραση μνήμης, ήχου και σιωπής. Για το πρότζεκτ που παρουσιάζεται στην γκαλερί ο Τζούροβιτς αντλεί έμπνευση από τις μνήμες της παιδικής του ηλικίας προτού μεταβεί από τη Σερβία - Μαυροβούνιο (πρώην Γιουγκοσλαβία) στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης του 1999.

Γιώργος Χατζημιχάλης: Πρώτο μέρος της μεγάλης αναδρομικής του έκθεσης στο Μουσείο Μπενάκη

Facebook Twitter Γιώργος Χατζημιχάλης, Μάσκες και τάματα 2, 2009-2010, αμφιπρόσωπο έργο μεικτής τεχνικής, 158 εκ. ύψος, Φωτ.: Eleftheria Tseliou

Αυτή την εβδομάδα εγκαινιάζεται στο Mουσείο Μπενάκη και το πρώτο μέρος της μεγάλης αναδρομικής έκθεσης έργων του Γιώργου Χατζημιχάλη, ενός από τους σημαντικότερους εν ζωή Έλληνες ζωγράφους. Το πρώτο μέρος της έκθεσης θα παρουσιαστεί από τις 21/9 έως τις 5/11 και το δεύτερο από τις 23/11 έως τις 14/1. Και τα δυο παρακολουθούν μια εικαστική διαδρομή που έχει διαρκέσει περισσότερα από πενήντα χρόνια.

21/9-5/11, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, είσοδος από 9 ευρώ

Helen Marden: Αgape / Αγάπη

Facebook Twitter Helen Marden Hydra Viper, 2020 Resin, powdered paint, twigs, and shells on linen 50 x 32 x 2 inches (127 x 81.3 x 5.1 cm) © 2023 Helen Marden_Artists Rights Society (ARS), New York. Φωτ.- Rob McKeever. Courtesy Gagosian

Το αθηναϊκό παράρτημα της διεθνούς γκαλερί Gagosian φιλοξενεί μια νέα ατομική έκθεση της εικαστικού Helen Marden, παρουσιάζοντας νέα και πρόσφατα έργα μαζί με παλαιότερους πίνακες που η καλλιτέχνιδα φιλοτέχνησε στο εργαστήριό της στην Ύδρα, όπου ζει και εργάζεται εδώ και πολλές δεκαετίες.

21/9-24/10, Γκαλερί Gagosian, Αναπήρων Πολέμου 22

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αγοραφοβικό Φεστιβάλ

Τον Σεπτέμβρη του 2023 οι μουσικοί αστερισμοί, οι διάττοντες αστέρες, οι μετεωρίτες, οι μαύρες τρύπες και οι ζωδιακοί κύκλοι που απαρτίζουν το ηχητικό σύμπαν στο οποίο βολοδέρνουν οι γενιές του MySpace, του Facebook, του Instagram, του TikTok και των λοιπών εραστών της κοινωνικής απομόνωσης συγκεντρώνονται στoν ίδιο χώρο, σε ένα φεστιβάλ δύο ημερών, με τους: Pan Pan, Σtella, the Boy, Παιδιά της Παλαιότητας, Nalyssa Green, Melentini, Krista Papista, Veslemes, the Callas, Sillyboy’s Ghost Relatives, Sci-Fi River, Lunar, $oft $kull, the Model Spy, Degear0001, My Brother the Couch, Δημήτρης Γλυφός, My Wet Calvin.

22-23/9, πρώην βιομηχανικός χώρος ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, 19:00, είσοδος από 18 ευρώ

9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης: «Η ποίηση στους δρόμους»

Στις 24 Σεπτεμβρίου ανοίγει η αυλαία για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Αθηνών με μια βραδιά λέξεων, ήχων και στίχων. Η τελετή έναρξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στις 20:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με ελεύθερη είσοδο, θα συμπεριλαμβάνει την προβολή του ντοκιμαντέρ Η ποίηση σε βρίσκει, καθώς και αναγνώσεις ποιημάτων από 15 Έλληνες και ξένους ποιητές.

24-27/9, διάφορες τοποθεσίες, είσοδος ελεύθερη

Reverb Sessions στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης

Τα Reverb Sessions, που δημιουργήθηκαν το 2003 με στόχο να αναδείξουν την αυθεντική εναλλακτική κουλτούρα της Αθήνας, επιστρέφουν την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλη. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ηχητική εγκατάσταση παρουσία καταξιωμένων DJs της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής όπως οι George Apergis, Maria Politi, Nikos Thanos, Olga και Sofia Stergiou.

24/9, Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 17:30-23:30, είσοδος ελεύθερη

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

«Ο Χρήστος δεν μένει πια εδώ αλλά πάει σινεμά»: «Mommy» του Ξαβιέ Ντολάν

Facebook Twitter Mommy (2014)

Στον κινηματογράφο Δαναό οργανώνεται μια σειρά κινηματογραφικών προβολών υπό την επιμέλεια του αγαπημένου ινσταγκραμικού σινεφίλ της Αθήνας «Ο Χρήστος δεν μένει πια εδώ». Μετά την επιτυχία της πρώτης προβολής, της ταινίας «Χαμένοι στη Μετάφραση» της Σοφία Κόπολα, σειρά έχει το βραβευμένο στις Κάννες, Mommy, του Ξαβιέ Ντολάν.

26/9, κινηματογράφος Δαναός, 21:00, είσοδος από 7 ευρώ

Η «Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ μέσα από το «Αλλόκοτο και το απόκοσμο» του Μαρκ Φίσερ

Facebook Twitter The Shining (1980)

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Μαρκ Φίσερ Το αλλόκοτο και το απόκοσμο τον περασμένο Απρίλιο οι εκδόσεις Αντίποδες διοργανώνουν μια προβολή της Λάμψης στον κινηματογράφο Παναθήναια, μιας ταινίας που υπήρξε κομβική για την εξέλιξη της σκέψης του Φίσερ και αποτέλεσε μία από τις αφετηρίες για την ενασχόλησή του με την έννοια του hauntology.

24/9, θερινός κινηματογράφος Παναθήναια, 20:30, είσοδος 6 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Purple Night στο EON Open Air

Ηλιοκαμένοι και ανανεωμένοι οι συνήθεις (party-goers) ύποπτοι επιστρέφουν στο πρώτο Purple Night πάρτι της σεζόν στον χώρο του EON Open Air. Στα decks οι: The Dreamer, Denis d’or, VRGN, Wrapped in Plastic, Purple Night XXXXII.

23/9, EON Open Air, Εμμανουήλ Παππά 13, Αιγάλεω, οι πόρτες ανοίγουν στις 23:59, είσοδος από 10 ευρώ