Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού συζήτησε σήμερα την «παραπαίουσα οικονομία» της Ρωσίας, στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Όπως δήλωσε ο Ζελένσκι βρήκε τη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο «εποικοδομητική», λέγοντας ότι η πιο πρόσφατη δήλωση του Τραμπ για τη χώρα του συνιστά «μεγάλη αλλαγή» στην πολιτική του.Ο ίδιος τόνισε, ότι ο Τραμπ μοιάζει να είναι έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου.

Στις δηλώσεις του, ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε, ότι: «Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος» και κατέληξε, υποστηρίζοντας, ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τον «καταλυτικό παράγοντα» για το Κίεβο και σχολίασε ότι είδε θετικά τα θέματα που του έθεσε.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ