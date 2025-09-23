Τραμπ: Οι χώρες του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισβάλλουν στον χώρο τους

Λίγο μετά την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στη διάρκεια των δηλώσεών του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε, ότι πιστεύει πως τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη, όταν αυτά εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους χωρίς άδεια.

Πιο συγκεκριμένα, ερωτήθηκε από δημοσιογράφο, εάν πιστεύει, ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη αν εισέλθουν στον εναέριο χώρο τους.

Ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

Ερωτηθείς στη συνέχεια, για το εάν οι ΗΠΑ θα παρέχουν υποστήριξη σε μια τέτοια περίπτωση, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό εξαρτάται από τις περιστάσεις. «Εξαρτάται από τις συνθήκες», είπε. «Αλλά ξέρετε, είμαστε στο πλευρό του ΝΑΤΟ».

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν σημειωθεί επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones και αεροσκάφη.

Την Παρασκευή, τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 μπήκαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, πάνω από τον Κόλπο της Φινλανδίας, χωρίς άδεια. Μία εβδομάδα πριν, ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ενώ εισβολή drones παρατηρήθηκε και στη Δανία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, την προετοιμασία για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «Drone Wall».

Ως Drone Wall ορίζεται ένα σύστημα ανίχνευσης και απόκρουσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών κατά μήκος των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρωτοβουλία παίρνει το πράσινο φως από την Κομισιόν, ύστερα από τα αυξανόμενα περιστατικά παραβίασης του εναέριου χώρου κρατών-μελών, με το πιο πρόσφατο να καταγράφεται στη Δανία και μερικές ημέρες πριν, στην Εσθονία.

Η εκπρόσωπος Τύπου για εξωτερικές υποθέσεις, Ανίτα Χίπερ, εξήγησε ότι παρατηρείται ένα ανησυχητικό μοτίβο ενεργειών το οποίο δεν γίνεται να αγνοηθεί. Όπως τόνισε, πιο αναλυτικά: «Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των κρατών-μελών δεν ήταν τυχαίες. Υπάρχει ένα σαφές μοτίβο, η Ρωσία δοκιμάζει τα ευρωπαϊκά σύνορα, ελέγχει την αποφασιστικότητά μας και υπονομεύει την ασφάλειά μας».

Η εγκατάσταση ενός «Drone Wall» βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού, όπως επιβεβαιώνει η Κομισιόν. Αυτή η τεχνολογική υποδομή θα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση drones και τη δυνατότητα άμεσης απόκρουσης ή παρεμβολής τους. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα άμυνας, Τόμας Ρενιέ, εξήγησε ότι το έργο βρίσκεται στη φάση τεχνικής αξιολόγησης και τόνισε ότι δύο θα είναι τα βασικά του στοιχεία:

Πρώτον ο εντοπισμός των drones με τη χρήση αισθητήρων, ραντάρ και άλλων τεχνολογιών

και δεύτερον η αντίδραση, δηλαδή η ικανότητα παρεμβολής, εξουδετέρωσης ή κατάρριψής τους με ασφάλεια.

Όσο για τη χρηματοδότηση και τη χρονική έναρξη της πρωτοβουλίας, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, σημείωσε, ότι «δεν μπορούμε να περιμένουμε. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα κονδύλια μέσω του προγράμματος SAFE».



Με πληροφορίες από Reuters