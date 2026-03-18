Ζελένσκι: Η Ευρώπη να προετοιμαστεί για επιθέσεις με drones από τρομοκράτες και εγκληματίες

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να προετοιμαστούν για επιθέσεις από μη κρατικούς φορείς, όπως εγκληματικά δίκτυα, τρομοκρατικές ομάδες και μεμονωμένους δράστες, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία των drones.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι πλέον μόνο «ένας πλούσιος τρελός όπως ο Πούτιν» που μπορεί να αντέξει οικονομικά μαζικές επιθέσεις.

Ο Ζελένσκι είπε ότι τα καθεστώτα στη Μόσχα και την Τεχεράνη είναι «αδέλφια στο μίσος», με τη Ρωσία να χρησιμοποιεί drones Shahed ιρανικού σχεδιασμού, καθώς και δικές της παραλλαγές αυτών, για να επιτεθεί σε κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία.

Οι προειδοποιήσεις Ζελένσκι

Η επίσκεψή του στο Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Κιρ Στάρμερ δήλωνε ότι η Δύση δεν πρέπει να «χάσει την εστίασή της» στην Ουκρανία, εν μέσω ανησυχιών ότι η σύγκρουση με το Ιράν έχει αναζωογονήσει την αδύναμη οικονομία της Ρωσίας αυξάνοντας τα έσοδα από το πετρέλαιο και ότι το Κίεβο ενδέχεται να χάσει τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ο Πούτιν δεν πρέπει να είναι αυτός που θα ωφεληθεί από τη σύγκρουση στο Ιράν, είτε πρόκειται για τις τιμές του πετρελαίου είτε για την άρση των κυρώσεων. Είναι πραγματικά σημαντικό να διατηρήσουμε την αποφασιστικότητά μας όσον αφορά τη στήριξη της Ουκρανίας, κάνοντας ό,τι μπορούμε για να αποδυναμώσουμε τη θέση του Πούτιν».

Η συνάντηση Ζελένσκι με Στάρμερ. Φωτ. ΕΡΑ

Στην ομιλία του στο Γουέστμινστερ, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Δεν πρόκειται μόνο για ένα κράτος που εξαπολύει επιθέσεις, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των μη κρατικών παραγόντων, των εγκληματικών δικτύων, των τρομοκρατικών ομάδων και ακόμη και των μεμονωμένων δραστών που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τέτοιες τεχνολογίες.

«Με την εξάπλωση των drones, οι μαζικές επιθέσεις δεν κοστίζουν πλέον δισεκατομμύρια. Κοστίζουν πολύ λιγότερο. Δυστυχώς, δεν είναι πλέον μόνο ένας πλούσιος τρελός όπως ο Πούτιν που μπορεί να το αντέξει οικονομικά, αλλά ακόμη και τώρα του δίνονται χρήματα καθώς περιορίζονται οι δικές του κυρώσεις».

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «δεν είναι ένας μακρινός πόλεμος» για την Ουκρανία, λόγω της στρατιωτικής τεχνολογίας που μοιράζονται το Ιράν και η Ρωσία.

«Δεν θέλουμε κανένα τέτοιο καθεστώς να απειλεί την Ευρώπη»

Πρόσθεσε: «Αν νικήσει το κακό, η εξέλιξη του πολέμου θα ξεπεράσει κάθε απόσταση στη γη, κανένας ωκεανός δεν θα βοηθήσει, καμία έρημος, κανένα βουνό… Τα καθεστώτα στη Ρωσία και το Ιράν είναι αδέλφια στο μίσος, και γι’ αυτό είναι αδέλφια στα όπλα. Δεν θέλουμε κανένα τέτοιο καθεστώς να απειλεί την Ευρώπη ή τους εταίρους μας».

«Δεν λέμε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να καινοτομήσει. Μπορεί, αλλά το κάνει για να σκοτώνει, να ακρωτηριάζει, να καταστρέφει. Αυτό είναι που κάνει καλύτερα, όπως και οι Αγιατολάχ».

The Middle East conflict has increased the need for rapid military innovation. It’s central to our national and economic security.



Today we’ve agreed a new defence partnership between Ukraine and the UK - strengthening Ukraine’s ability to defend itself from Russia’s brutal… pic.twitter.com/53cnH476fw — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 17, 2026

Είπε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να παράσχει αμυντική υποστήριξη – συμπεριλαμβανομένων ομάδων αναχαίτισης και ραντάρ – στους δυτικούς συμμάχους που διαθέτουν στρατιωτικές και πολιτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή και έχουν δεχτεί επιθέσεις από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Αυτού του είδους η ενίσχυση είναι που προσφέρουμε, και ενδέχεται να χρειαστεί σύντομα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να εκτοξεύονται όχι μόνο από ξηρά, αλλά και από πλοία εν πλω. Τέτοιου είδους επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς δεν είναι πλέον σπάνιες», είπε.

Με πληροφορίες από Guardian

