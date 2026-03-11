Ζελένσκι σε Τραμπ: «Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στον Βλαντιμίρ Πούτιν και να σταματήσει να ασκεί πίεση στον ίδιο για να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι ο λαός του είναι «κουρασμένος», σε μια αποκλειστική συνέντευξη από το Κίεβο με τον Gordon Repinski για το POLITICO και τη Welt, αλλά ότι το ηθικό παραμένει υψηλό και ότι δεν είναι έτοιμοι να αποδεχτούν τα ρωσικά τελεσίγραφα για την παράδοση τεράστιων εκτάσεων γης στην ανατολική περιοχή της χώρας.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταρτίσουν ένα Plan B για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και να βρουν τρόπο να παρακάμψουν αυτό που αποκάλεσε «εκβιασμό» από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος μπλοκάρει ένα δάνειο της ΕΕ ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το POLITICO ανέφερε την Τετάρτη ότι ορισμένες βαλτικές και σκανδιναβικές χώρες έχουν σχέδιο να δώσουν στην Ουκρανία αρκετά χρήματα ώστε να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ακόμη και αν ο Όρμπαν διατηρήσει το βέτο του.

Όταν όμως πρόκειται για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Ζελένσκι ήταν σαφής ότι η επιρροή του Τραμπ θα εξακολουθεί να είναι καθοριστική.

«Δεν εμπιστευόμαστε τη Ρωσία, αλλά πιστεύω και εμπιστεύομαι ότι οι Αμερικανοί πραγματικά θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε μένα».

Τα σχόλιά του έρχονται μία εβδομάδα αφού ο Τραμπ εξέφρασε ξανά την απογοήτευσή του για τον Ζελένσκι, λέγοντας στο POLITICO ότι ο Ουκρανός ηγέτης πρέπει να «κινηθεί πιο γρήγορα» και να κάνει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην προθυμία του Πούτιν να διαπραγματευτεί μια εκεχειρία από ό,τι στον Ζελένσκι, χωρίς να προσφέρει στοιχεία για αυτή την άποψη. «Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε σαφή απάντηση»

Από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, έχει ανησυχήσει το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του εμφανιζόμενος επανειλημμένα να παίρνει το μέρος του Πούτιν.

Παρόλα αυτά, συνομιλίες με απεσταλμένους του Τραμπ τον Δεκέμβριο έδειξαν ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προσφέρουν κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, που θα στηρίξουν οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το πώς θα μοιάζουν αυτές οι υποσχέσεις, είπε ο Ζελένσκι.

«Να είμαστε ειλικρινείς. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, αλλά δεν έχουμε σαφή απάντηση», δήλωσε.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας θα χρειαστούν έγκριση από τα εθνικά κοινοβούλια και το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα εγκαταλειφθούν από μελλοντικές κυβερνήσεις.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι ο Ζελένσκι δεν έχει «χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αλλά την περασμένη εβδομάδα η δυναμική άλλαξε, χάρη στην απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραδέχτηκε ότι ο Τραμπ είχε δίκιο όταν είπε ότι «μισεί» τον Πούτιν. «Φυσικά, νομίζω ότι μισούμε ο ένας τον άλλον», είπε ο Ζελένσκι. «Σε αυτό έχει δίκιο. Όχι σε όλα».

Με πληροφορίες από Politico

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ζελένσκι: Η Τουρκία έτοιμη να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο των τριμερών διαπραγματεύσεων