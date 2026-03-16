Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στη Μέση Ανατολή

Η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει χρηματοδότηση και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια που παρέχει σε χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν ζητήσει την τεχνογνωσία της για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones καμικάζι, δήλωσε ο Ζελένσκι, μετά την αποστολή Ουκρανών ειδικών στην περιοχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι τρεις ομάδες ειδικών στάλθηκαν στη Μέση Ανατολή προκειμένου να πραγματοποιήσουν τεχνικές αξιολογήσεις και να δείξουν πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα άμυνας απέναντι σε drones.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε δηλώσει ότι αποστολές στάλθηκαν στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

«Δεν πρόκειται για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Για εμάς είναι σημαντικές τόσο η τεχνολογία όσο και η χρηματοδότηση»

Παράλληλα σημείωσε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες συμφωνίες για drones με χώρες του Κόλπου, ενώ διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες για το τι θα λάβει η Ουκρανία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια αυτή παραμένουν προς συζήτηση.

«Για εμάς σήμερα είναι σημαντικές τόσο η τεχνολογία όσο και η χρηματοδότηση», είπε χαρακτηριστικά.

Τα κράτη του Κόλπου έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλες ποσότητες πυραύλων αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones Shahed. Αντίστοιχα, η Ουκρανία καταρρίπτει σχεδόν κάθε βράδυ ρωσικά drones, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως φθηνότερα και μικρότερα drones ή εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και χώρες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, έχουν ζητήσει από την Ουκρανία συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Ουκρανίας για την κατάρριψη drones.

«Ήθελα να υπογραφεί μία συμφωνία...»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει γιατί η Ουάσινγκτον δεν έχει υπογράψει μέχρι στιγμής μια μεγάλη συμφωνία για drones, την οποία το Κίεβο προωθεί εδώ και μήνες, ενώ δήλωσε αβέβαιος για το αν τελικά θα επιτευχθεί.

«Ήθελα να υπογραφεί μια συμφωνία αξίας περίπου 35 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων», είπε.

Τέλος, άσκησε κριτική σε ορισμένες ουκρανικές εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις - χωρίς να τις κατονομάσει - υποστηρίζοντας ότι προσπάθησαν να συνάψουν συμφωνίες για εξοπλισμό αντιμετώπισης drones χωρίς την έγκριση του Κιέβου.

Με πληροφορίες από Reuters