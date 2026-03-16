Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία θέλει χρήματα και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια στη Μέση Ανατολή

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι η βοήθεια που έχει σταλθεί «δεν πρόκειται για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν»

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΡΑΝ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η Ουκρανία επιδιώκει να λάβει χρηματοδότηση και τεχνολογία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια που παρέχει σε χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες έχουν ζητήσει την τεχνογνωσία της για την αντιμετώπιση των ιρανικών drones καμικάζι, δήλωσε ο Ζελένσκι, μετά την αποστολή Ουκρανών ειδικών στην περιοχή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι τρεις ομάδες ειδικών στάλθηκαν στη Μέση Ανατολή προκειμένου να πραγματοποιήσουν τεχνικές αξιολογήσεις και να δείξουν πώς θα πρέπει να λειτουργούν τα συστήματα άμυνας απέναντι σε drones.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα είχε δηλώσει ότι αποστολές στάλθηκαν στο Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, καθώς και σε μια αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία.

«Δεν πρόκειται για συμμετοχή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο με το Ιράν», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Για εμάς είναι σημαντικές τόσο η τεχνολογία όσο και η χρηματοδότηση»

Παράλληλα σημείωσε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πιο ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες συμφωνίες για drones με χώρες του Κόλπου, ενώ διευκρίνισε ότι οι λεπτομέρειες για το τι θα λάβει η Ουκρανία σε αντάλλαγμα για τη βοήθεια αυτή παραμένουν προς συζήτηση.

«Για εμάς σήμερα είναι σημαντικές τόσο η τεχνολογία όσο και η χρηματοδότηση», είπε χαρακτηριστικά.

Τα κράτη του Κόλπου έχουν ήδη χρησιμοποιήσει μεγάλες ποσότητες πυραύλων αεράμυνας για να αντιμετωπίσουν τα ιρανικά drones Shahed. Αντίστοιχα, η Ουκρανία καταρρίπτει σχεδόν κάθε βράδυ ρωσικά drones, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων, όπως φθηνότερα και μικρότερα drones ή εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και χώρες από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, έχουν ζητήσει από την Ουκρανία συμβουλές για το πώς να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους επιθέσεις. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η χώρα του δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Ουκρανίας για την κατάρριψη drones.

«Ήθελα να υπογραφεί μία συμφωνία...»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει γιατί η Ουάσινγκτον δεν έχει υπογράψει μέχρι στιγμής μια μεγάλη συμφωνία για drones, την οποία το Κίεβο προωθεί εδώ και μήνες, ενώ δήλωσε αβέβαιος για το αν τελικά θα επιτευχθεί.

«Ήθελα να υπογραφεί μια συμφωνία αξίας περίπου 35 έως 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων», είπε.

Τέλος, άσκησε κριτική σε ορισμένες ουκρανικές εταιρείες και ξένες κυβερνήσεις - χωρίς να τις κατονομάσει - υποστηρίζοντας ότι προσπάθησαν να συνάψουν συμφωνίες για εξοπλισμό αντιμετώπισης drones χωρίς την έγκριση του Κιέβου.

Με πληροφορίες από Reuters

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΟΛΟΝΤΙΜΙΡ ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΠΟΥΤΙΝ

Διεθνή / Ζελένσκι σε Τραμπ: «Χρειαζόμαστε περισσότερη πίεση στη Ρωσία, όχι σε εμένα»

Ο ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε συνέντευξη στο Politico, μιλώντας για την κατάσταση στη χώρα του, τους Ευρωπαίους συμμάχους του, αλλά και την ελπίδα που έχει πως οι Αμερικανοί θα τον βοηθήσουν να τερματιστεί ο πόλεμος
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Axios: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να διαρκέσει έως τον Σεπτέμβριο

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή μετρούν ήδη δύο εβδομάδες και συνεχίζουν. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα διαρκέσουν 4 με 6 εβδομάδες. Γιατί όμως όλοι προβλέπουν μια μακροχρόνια κρίση;
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / Τραμπ: «Ήξερα για τα Στενά του Ορμούζ, όπως και ότι ο Μπιν Λάντεν θα επιτίθετο στους Δίδυμους Πύργους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε για ακόμη μία φορά πως στο βιβλίο του, με τίτλο «The America We Deserve», είχε προβλέψει την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους
THE LIFO TEAM
ΗΠΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΙΡΑΚ ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΡΑΝ

Διεθνή / «Mission Accomplished;» - Η θριαμβολογία του 2003 που στοιχειώνει τη σημερινή σύγκρουση με το Ιράν

Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ και η πτώση του καθεστώτος του Σαντάμ Χουσεΐν - Με αφορμή τον πόλεμο ΗΠΑ - Ιράν σήμερα, πολλοί αναλυτές βλέπουν ανησυχητικές ομοιότητες ανάμεσα στις δύο συγκρούσεις
THE LIFO TEAM
 
 