Ζελένσκι για την επίθεση σε ρωσικό πλοίο: «Εντυπωσιακή προσθήκη στον υποβρύχιο στόλο της Μόσχας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε την επίθεση που δέχθηκε ένα ρωσικό πλοίο στην Κριμαία, ενώ στο μήνυμά του έκανε λόγο για ένα ακόμα πλοίο που προστέθηκε στον ρωσικό υποβρύχιο στόλο της Μόσχας.

Πρόκειται για το πλοίο Novotcherkassk, το οποίο η Ρωσία επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι δέχθηκε επίθεση στην Κριμαία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να χαιρετίζει το νέο πλήγμα για τη Μόσχα.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας γνωστοποίησε πως η επίθεση έγινε γύρω στις 2.30 τοπική ώρα με τη βοήθεια πυραύλων κρουζ της «τακτικής αεροπορίας». Βίντεο στο οποίο φαίνονται μία έκρηξη αλλά και φλόγες δόθηκε στη δημοσιότητα από τον διοικητή της πολεμική αεροπορίας, Μικόλα Όλεστσουκ.

Another Russian ship is gone.



Russian Ropucha-class landing ship Novocherkassk was destroyed last night in an Ukrainian strike on Feodosia port of Crimea. pic.twitter.com/dFFPRaCerD