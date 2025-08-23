ΔΙΕΘΝΗ
Οι Minessota Vikings έχουν δύο μαζορέτες που δεν είναι γυναίκες κι αυτό προκάλεσε αντιδράσεις

Οι Minnesota Vikings δείχνουν την υποστήριξή τους στους δύο άνδρες μαζορέτες της ομάδας, Blaize Shiek και Louie Conn, οι οποίοι έχουν δεχτεί σωρεία από ομοφοβικές και μισαλλόδοξες αντιδράσεις από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν ως μέλη της ομάδας το 2025.

Οι Minnesota Vikings, όπως και άλλες ομάδες, τροφοδοτούν τον ενθουσιασμό δημοσιεύοντας περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αναδεικνύει τα μέλη τους.

Στις 9 Αυγούστου, οι Vikings και ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας για την ομάδα μαζορέτων μοιράστηκαν ένα βίντεο στο Instagram παρουσιάζοντας τα μέλη της ομάδας μζορετών του ρόστερ τους.

Στο βίντεο, ολόκληρη η ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των ανδρών μαζορέτων Shiek και Conn, φαίνεται να εκτελεί με ακρίβεια τη ρουτίνα και να κουνάει τα πομ πομ.

Ενώ πολλοί οπαδοί χαιρέτισαν την ένταξη των ανδρών στην ομάδα, άλλοι γέμισαν τα σχόλια με προσβλητικές παρατηρήσεις και απειλές ότι θα σταματήσουν να υποστηρίζουν την ομάδα.

Οι Vikings απάντησαν στις επιθέσεις με μια δήλωση που έλαβε το TODAY.com: «Ενώ πολλοί οπαδοί μπορεί να βλέπουν για πρώτη φορά άνδρες μαζορέτες στους αγώνες των Vikings, οι άνδρες μαζορέτες ήταν μέρος προηγούμενων ομάδων των Vikings και από καιρό συνδέονται με το κολεγιακό και επαγγελματικό cheerleading. Το 2025, περίπου το ένα τρίτο των ομάδων της NFL θα έχει άνδρες μαζορέτες», δήλωσε η ομάδα. «Κάθε μέλος του προγράμματος Minnesota Vikings Cheerleaders έχει εντυπωσιακό χορευτικό υπόβαθρο και πέρασε από την ίδια αυστηρή διαδικασία οντισιόν. Τα άτομα επιλέχθηκαν λόγω του ταλέντου τους, του πάθους τους για τον χορό και της αφοσίωσής τους στην αναβάθμιση της εμπειρίας της ημέρας του αγώνα».

Η ομάδα κατέληξε: «Υποστηρίζουμε όλους την ομάδα μαζορετών και είμαστε περήφανοι για το ρόλο που διαδραματίζουν ως πρεσβευτές του οργανισμού».

Αντί να αφήσουν τα σχόλια να τους επηρεάσουν αρνητικά, ο Shiek και ο Conn επέλεξαν να τα αγνοήσουν.

Οι δύο ανέβασαν μια κοινή ανάρτηση στο Instagram στις 16 Αυγούστου που τους έδειχνε να ποζάρουν με τις στολές των μαζορέτων. «Περιμένετε... μήπως κάποιος είπε το όνομά μας;», έγραψαν με χιούμορ στη λεζάντα.

