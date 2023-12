Σε φυλακή στην Αρκτική ο Αλεξέι Ναβάλνι- «Είμαι καλά»

Στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς της Αρκτικής, σε απόσταση περίπου 1.900 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Μόσχας έχει μεταφερθεί ο επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι.

Το ταξίδι του Αλεξέι Ναβάλνι προς τον νέο τόπο κράτησής του, που διήρκησε 20 ημέρες, ήταν «αρκετά κουραστικό», δήλωσε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

«Αλλά είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», πρόσθεσε ο Ρώσος επικριτής του Πούτιν, αναφερόμενος στη «γενειάδα» του που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του και στα νέα χειμερινά του ρούχα, προσαρμοσμένα στις πολικές θερμοκρασίες.«Σε κάθε περίπτωση, μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι καλά. Είμαι ανακουφισμένος που επιτέλους έφθασα», δήλωσε.

1/9 I am your new Santa Claus.



Well, I now have a sheepskin coat, an ushanka hat (a fur hat with ear-covering flaps), and soon I will get valenki (a traditional Russian winter footwear). I have grown a beard for the 20 days of my transportation.