Με ειρωνικό ύφος απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην αναφορά του Μάριο Ντράγκι ότι δεν κατάφερε να συνομιλήσει τηλεφωνικά μαζί του σήμερα, εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Ιταλός πρωθυπουργός ενημέρωσε το κοινοβούλιο της χώρας του για την κατάσταση στην Ουκρανία.

«Η χθεσινή μας σύνδεση, κατά την Ευρωπαϊκή Σύνοδο, με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι ήταν δραματική. Μας είπε ότι δεν έχει άλλο χρόνο, ότι η Ουκρανία δεν έχει άλλο χρόνο, ότι ο ίδιος και η οικογένειά του είναι ο στόχος της ρωσικής εισβολής. Είχαμε συμφωνήσει να ξαναμιλήσουμε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί, αλλά δεν κατέστη δυνατό. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν μπόρεσε να είναι διαθέσιμος», είπε ο Μάριο Ντράγκι, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου ήρθε μέσω των social media, καθώς σε ανάρτηση ανέφερε ότι την επόμενη φορά θα προσπαθήσει να αλλάξει το πρόγραμμα του πολέμου για να μιλήσει με τον Ιταλό πρωθυπουργό συγκεκριμένη ώρα.

«Σήμερα στις 10:30 στις πύλες του Τσερνιχίβ, του Χοστομέλ και του Μελιτοπόλ υπήρξαν σφοδρές μάχες. Άνθρωποι σκοτώθηκαν. Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να αλλάξω το πρόγραμμα του πολέμου για να μιλήσω με τον Μάριο Ντράγκι συγκεκριμένη στιγμή. Στο μεταξύ, η Ουκρανία συνεχίζει να πολεμά για τον λαό της», έγραψε στο Twitter ο Ζελένσκι.



Today at 10:30 am at the entrances to Chernihiv, Hostomel and Melitopol there were heavy fighting. People died. Next time I'll try to move the war schedule to talk to #MarioDraghi at a specific time. Meanwhile, Ukraine continues to fight for its people.