Υπόθεση Πελικό: Kάθειρξη 20 ετών στον σύζυγο Ντομινίκ για τους βιασμούς της Ζιζέλ

Ένοχος για όλες τις κατηγορίες κρίθηκε ο Ντομινίκ Πελικό, στην υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία και όλη την Ευρώπη, ενώ ένοχοι κρίθηκαν όλοι οι κατηγορούμενοι στη δίκη - ορόσημο.

Η ποινή που επιβλήθηκε στον Ντομινίκ Πελικό είναι κάθειρξη 20 ετών, η μεγαλύτερη που προβλέπεται για το αδίκημα αυτό στη Γαλλία. Ο βιαστής σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό κρίθηκε ένοχος για όλα τα αδικήματα που του έχουν αποδοθεί. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου, είναι ένοχος για διακεκριμένο βιασμό κατά της Ζιζέλ Πελικό, για απόπειρα βιασμού και διακεκριμένο βιασμό κατά της συζύγου έτερου συγκατηγορούμενού του και για τη λήψη εικόνων σεξουαλικής φύσεως της κόρης του, Καρολίν Νταριάν και των συζύγων των δύο γιων του. Όπως μεταδίδει το BBC, κατά το άκουσμα των ετυμηγοριών, ο Πελικό κάθεται σκυφτός στην καρέκλα του και κλαίει.

Με το άκουσμα της απόφασης, η Ζιζέλ Πελικό έγειρε το κεφάλι της στον τοίχο, ενώ τα παιδιά του εθεάθησαν να σιγοψιθυρίζουν μεταξύ τους. Αργότερα, εθεάθησαν οργισμένα με την ανακοίνωση των ποινών που επιβλήθηκαν στους συγκατηγορούμενους του πατέρα τους για τους βιασμούς της Ζιζέλ.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, οι πέντε δικαστές έκριναν ένοχους όλους τους κατηγορούμενους -«tous coupables» στα γαλλικά. Από τους 51 κατηγορούμενους, το γαλλικό δικαστήριο έκρινε 47 από αυτούς ένοχους για βιασμό, δύο ένοχους για απόπειρα βιασμού και δύο ένοχους για σεξουαλική επίθεση. Ένας άνδρας είναι φυγάς και δικάζεται ερήμην του.

Ο «μιμητής του Πελικό» Ζαν-Πιερ Μαρεσάλ είναι ο δεύτερος άνδρας που έλαβε ετυμηγορία – κρίθηκε ένοχος για απόπειρα βιασμού και βιασμό της συζύγου του, καθώς και για ναρκωτικές ουσίες. Ο 63χρονος έχει παραδεχτεί ότι ακολούθησε το παράδειγμα του Ντομινίκ Πελικό, νάρκωνε τη γυναίκα του για πέντε χρόνια, τη βίαζε και κάλεσε τον Ντομινίκ να τη βιάσει επίσης. Είπε ότι αυτό που έκανε στη σύζυγό του ήταν «φρικτό» και παραδέχτηκε: «Ήμουν βιαστής, αλλά δεν είμαι πια». Ο Ζαν-Πιερ Μαρεσάλ καταδικάστηκε σε 12 χρόνια κάθειρξη. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει 17 χρόνια.

Όλες οι ποινές που επιβλήθηκαν στους ενόχους -πλην του Πελικό- είναι χαμηλότερες από την εισαγγελική πρόταση, γεγονός που προκάλεσε αναταραχή στο δικαστήριο.

"Honte a la justice" - «Ντροπή στη δικαιοσύνη», φωνάζουν δεκάδες διαδηλωτές έξω από το ποινικό δικαστήριο της Αβινιόν, θεωρώντας μικρές τις ποινές κάθειρξης από 3 έως 13 έτη που επέβαλε το δικαστήριο στους 50 συγκατηγορούμενους του Πελικό. Ήδη έχουν υψωθεί και πανό με το σύστημα αυτό.

Οι ποινές αυτές είναι κατά μέσο όσο δύο έτη χαμηλότερες από τις ποινές που είχε ζητήσει στην αγόρευσή της η εισαγγελέας.

Η συνήγορος του Ντομινίκ Πελικό, Μπεατρίς Ζαβαρό εξήλθε από τη δικαστική αίθουσα και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, μετά το τέλος της δίκης. «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη εάν θα ασκήσουμε έφεση κατά της ετυμηγορίας εντός 10 ημερών, του χρονικού περιθωρίου δηλαδή που μας δίνει ο νόμος», είπε.

Νωρίτερα, καταχειροκροτούμενη έφθασε στο δικαστήριο της Αβινιόν νωρίς το πρωί της Πέμπτης η Ζιζέλ Πελικό.

Από νωρίς το πρωί έξω από το δικαστήριο έχει συγκεντρωθεί πλήθος που συμπαραστέκεται στη Ζιζέλ. Η ίδια φορά στον λαιμό της το μεταξωτό φουλάρι - σύμβολο της συμπαράστασης που έχει από όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο, είναι δώρο από οργάνωση γυναικών που έχουν υποστεί βιασμό από την Αυστραλία και η Ζιζέλ Πελικό το έχει φορέσει ξανά κατά τη διάρκεια της δίκης. Ένα τεράστιο πανό που γράφει «Ευχαριστούμε Ζιζέλ» έχει τοποθετηθεί στα τείχη εντός των οποίων βρίσκεται το δικαστήριο, ενώ δεκάδες τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι περιμένουν την απόφαση - περί τα 165 μέσα ενημέρωσης - συμπεριλαμβανομένων 76 ξένων - έχουν ζητήσει διαπίστευση.

Επί σχεδόν μια δεκαετία, η 72χρονη Ζιζέλ Πελικό ναρκωνόταν από τον τότε σύζυγό της Ντομινίκ, ο οποίος στη συνέχεια καλούσε δεκάδες άντρες που είχε στρατολογήσει μέσω Διαδικτύου να τη βιάσουν στο κρεβάτι της, στο σπίτι της, ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη και είχε πλήρη άγνοια. Σήμερα, καθώς η δίκη ολοκληρώνεται, η 72χρονη γυναίκα έχει μετατραπεί σε φεμινιστική εικόνα. Ήταν απόφασή της να παραιτηθεί από την ανωνυμία της και να διεξαχθεί αυτή τη δίκη ανοιχτά - σύμφωνα με τα λόγια της, κάνοντας «ανταλλαγή ντροπής» από το θύμα στον βιαστή.

Αν και ο Ντομινίκ Πελικό έχει παραδεχτεί τις κατηγορίες εναντίον του, οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους άνδρες που δικάζονται, αρνούνται ότι αυτό που έκαναν ήταν βιασμός. Οι εισαγγελείς, ωστόσο, έχουν ζητήσει ποινές φυλάκισης που κυμαίνονται από τέσσερα έως 20 χρόνια, τη μέγιστη ποινή για την κατηγορία του βιασμού στη Γαλλία.

