ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Υπό ποιους όρους η Ρωσία θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία

Την ώρα που διεθνείς αναλυτές βλέπουν πως η Ρωσία καθυστερεί κάθε σχέδιο, για συνάντηση Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία δύο εβδομάδων στον Ρώσο πρόεδρο για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Υπό ποιους όρους o Πόύτιν θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Βλαντίμιρ Πούτιν / Getty Images
0

Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σε νέα συνέντευξή του αναφέρθηκε στους όρους υπό τους οποίους ο Βλαντίμιρ Πούτιν, θα αποδεχόταν μία ειρηνευτική συμφωνία με Ουκρανία.

Την ώρα που διεθνείς αναλυτές βλέπουν πως η Ρωσία καθυστερεί κάθε σχέδιο, για συνάντηση Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία δύο εβδομάδων στον Ρώσο πρόεδρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του, ελπίζοντας να τερματιστεί ο πόλεμος.

Έχει ήδη γίνει γνωστό, πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν ζητά η Ουκρανία να παραδώσει την ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς, να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες για ένταξη στο ΝΑΤΟ, να παραμείνει ουδέτερη αλλά και να κρατήσει δυτικά στρατεύματα εκτός της χώρας.

Την ίδια ώρα κατά τη διάρκεια νέας συνέντευξης του στο NBC News, ο Σεργκέι Λαβρόφ εικάζει πως μια ομάδα χωρών, περιλαμβανομένων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Αναλυτικότερα, ανέφερε πως ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ντόναλντ Τραμπ, συζήτησαν το θέμα εγγυήσεων ασφαλείας, και πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εγείρει το θέμα στις άκαρπες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022. Σε εκείνες τις συνομιλίες, η Ρωσία και η Ουκρανία συζήτησαν για μόνιμη ουδετερότητα της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας από τα πέντε μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και άλλες χώρες.

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως η ομάδα αυτή, θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει τη Γερμανία, την Τουρκία αλλά και άλλες χώρες.

«Οι χώρες αυτές θα παρείχαν εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, η οποία πρέπει να είναι ουδέτερη, δεν πρέπει να ανήκει σε οποιονδήποτε στρατιωτικό συνασπισμό και θα πρέπει να μην έχει πυρηνικά», ξεκαθάρισε.

Τέλος, κατέστησε επίσης, σαφές πως η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, ότι η Μόσχα θέλει την προστασία των Ρωσόφωνων στην Ουκρανία και πως θα πρέπει να γίνει μια εδαφική συζήτηση με την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Διεθνή / Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ποιο είναι το διακύβευμα για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Διεθνή / Τετραήμερη εργασία: Γιατί το «9-5» πέντε ημέρες την εβδομάδα είναι μοντέλο άλλου αιώνα και «δεν ταιριάζει πλέον»

Σχεδόν το 11% του εργατικού δυναμικού στο Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει πλέον ότι εργάζεται τέσσερις ημέρες σε πλήρη και μερική απασχόληση, σύμφωνα με ανάλυση
LIFO NEWSROOM
Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Διεθνή / Ο Ζελένσκι συγκρούεται με τον Τραμπ για το Ντονμπάς – Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απορρίπτει τις πιέσεις για παραχώρηση εδαφών στο Ντονμπάς, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ποιο είναι το διακύβευμα για την Ουκρανία
LIFO NEWSROOM
Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Διεθνή / Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Η πολιτική Τραμπ και οι απρόβλεπτες ενέργειες των ΗΠΑ αναγκάζουν Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία να εξετάσουν εναλλακτικά σχέδια ασφάλειας στην Ασία, προκαλώντας αβεβαιότητα για την περιφερειακή σταθερότητα
THE LIFO TEAM
Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Διεθνή / Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους
LIFO NEWSROOM
Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Διεθνή / Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το MV Doulos Phos, πρώην επιβατηγό πλοίο και αποστολικό σκάφος, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ινδονησία, διατηρώντας την ιστορική του κληρονομιά και προσφέροντας εμπειρία θάλασσας στην ξηρά
LIFO NEWSROOM
Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
 
 