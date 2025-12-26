Μόσχα: Πρώην Ρώσος διπλωμάτης καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ των ΗΠΑ

Δικαστήριο στη Μόσχα καταδίκασε την Παρασκευή Ρώσο πρώην διπλωμάτη σε κάθειρξη 12 ετών, σε ποινική αποικία υψίστης ασφαλείας, με την κατηγορία ότι μετέδιδε κρατικά μυστικά σε αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ (γεν. 1987), πρώην υπάλληλος του ρωσικού ΥΠΕΞ, κρίθηκε ένοχος για προδοσία. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά την πολυετή αποστολή του στις Ηνωμένες Πολιτείες «μετέφερε ενεργά απόρρητες πληροφορίες» σε αμερικανικές υπηρεσίες, «έναντι χρημάτων».

Ο Κονοβάλοφ είχε συλληφθεί από την FSB τον Μάρτιο του 2024. Η υπηρεσία δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των πληροφοριών που φέρεται να παρέδωσε ούτε για την αμερικανική υπηρεσία με την οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, συνεργαζόταν. Ωστόσο, δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή της σύλλυψής του. Από αμερικανικής πλευράς δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο.

🇷🇺🇺🇸 Former Russian MFA employee Arseniy Konovalov sentenced to 12 years in prison for treason after passing classified information to US intelligence — FSB



He was detained last March after he returned from a "business" trip to the US pic.twitter.com/VXOGzRxrJc — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 26, 2025

Η εφημερίδα Kommersant ανέφερε ότι ο Κονοβάλοφ είχε υπηρετήσει ως δεύτερος γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Χιούστον, από το 2014 έως το 2017.

