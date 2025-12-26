ΔΙΕΘΝΗ
Καλιφόρνια: Σφοδρές βροχοπτώσεις σαρώνουν την πολιτεία - Τρεις νεκροί, πλημμύρες και κατολισθήσεις

Περίπου 100.000 κάτοικοι έμειναν χωρίς ρεύμα έως το βράδυ της Πέμπτης ανήμερα των Χριστουγέννων

Καλιφόρνια: Σφοδρές βροχοπτώσεις σαρώνουν την πολιτεία - Τρεις νεκροί, πλημμύρες και κατολισθήσεις
Φωτ. από τις πλημμύρες στην Καλιφόρνια / Χ
Σφοδρές βροχοπτώσεις σαρώνουν μεγάλα τμήματα της Καλιφόρνιας, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους έως την παραμονή των Χριστουγέννων.

Οι ισχυρές καταιγίδες, που αναμένονται να συνεχιστούν μέχρι σήμερα, έφεραν έως 27 εκατοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές της κομητείας του Λος Άντζελες, προκαλώντας εκκενώσεις και οδηγώντας στο κλείσιμο μεγάλων οδικών αρτηριών της Καλιφόρνιας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιχειρήσεις διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που είχαν εγκλωβιστεί σε οχήματα λόγω των αυξανόμενων υδάτων. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Τετάρτη για το Λος Άντζελες και άλλες κομητείες της νότιας Καλιφόρνιας.

Περίπου 100.000 κάτοικοι της πολιτείας βρέθηκαν χωρίς ρεύμα έως το βράδυ της Πέμπτης. Το Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι «πιθανές είναι πολλές ξαφνικές πλημμύρες» και ότι «πολλά ρέματα ενδέχεται να πλημμυρίσουν, επηρεάζοντας ενδεχομένως μεγαλύτερους ποταμούς».

Ένας 64χρονος άνδρας από το Σαν Ντιέγκο σκοτώθηκε την Τετάρτη το πρωί από πτώση δέντρου. Ένας ακόμη άνδρας, 74 ετών, έχασε τη ζωή του από τα νερά της πλημμύρας το Σαββατοκύριακο, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να τον διασώσει από όχημα στην πόλη Ρέντινγκ. Τέλος, μια γυναίκα περίπου 70 ετών πέθανε τη Δευτέρα αφού παρασύρθηκε στη θάλασσα από μεγάλο κύμα.

Σε ορισμένες περιοχές της κομητείας Σαν Μπερναντίνο ισχύουν προειδοποιήσεις εκκένωσης, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο το πρωί της Πέμπτης.

Οι ταχύτητες του ανέμου στην περιοχή του κόλπου ξεπέρασαν τα 161 χλμ/ώρα σε έναν παρατηρητήριο κοντά στο Σαν Χοσέ, σύμφωνα με το San Francisco Chronicle.

Στην πόλη Άλταντένα, κοντά στο Λος Άντζελες, οι πλημμύρες προκάλεσαν κατολίσθηση σε περιοχή με περιορισμένη βλάστηση, η οποία δεν μπορούσε να απορροφήσει τα νερά λόγω των πυρκαγιών που είχαν καταστρέψει την περιοχή τον Ιανουάριο, όπως μετέδωσε η CBS News.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προειδοποίησε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στους δρόμους κατά την περίοδο των εορταστικών μετακινήσεων.

«Παρακαλώ, όλοι οι κάτοικοι του Λος Άντζελες να είναι ασφαλείς και εξαιρετικά προσεκτικοί στους δρόμους, αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθούν», δήλωσε. «Μην υποτιμάτε αυτή την καταιγίδα».

Με πληροφορίες από BBC

