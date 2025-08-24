ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS Facebook Twitter
0

Για μήνες, το Πεντάγωνο εμποδίζει την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς ATACMS για πλήγματα σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Η διαδικασία έγκρισης από το Υπουργείο Άμυνας έχει ουσιαστικά «παγώσει» κάθε απόπειρα χρήσης τους, παρότι το Κίεβο ζήτησε τουλάχιστον μία φορά να τους αξιοποιήσει εναντίον στόχου στη Ρωσία.

Ο μηχανισμός έγκρισης, που σχεδιάστηκε από τον υφυπουργό Άμυνας Έλμπριτζ Κόλμπι, δίνει τον τελευταίο λόγο στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος αποφασίζει αν η Ουκρανία μπορεί να εξαπολύσει πυραύλους ATACMS με εμβέλεια έως 300 χλμ.

Ο Λευκός Οίκος εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή συνδέεται με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει για ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Μόσχα. «Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος: ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να τελειώσει», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ.

Η απόφαση αυτή ανατρέπει την πολιτική του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος είχε επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί ATACMS εναντίον στόχων στη Ρωσία. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει χαρακτηρίσει «ανόητη» αυτή την επιλογή, υποστηρίζοντας ότι απλώς «κλιμακώνει τον πόλεμο».

Αν και οι ATACMS και άλλοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς, όπως οι βρετανικοί Storm Shadow, δεν έχουν αλλάξει τις ισορροπίες, έδωσαν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να απειλεί ρωσικά κέντρα διοίκησης και αεροδρόμια μακριά από το μέτωπο. Ωστόσο, πλέον ακόμα και η χρήση του Storm Shadow υπόκειται σε αμερικανικό έλεγχο, καθώς βασίζεται σε δεδομένα στόχευσης των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απείλησε με νέες κυρώσεις και δασμούς αν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός, αλλά μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανέβαλε την απόφαση, κρίνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος «έδειξε διάθεση για ειρήνη».

Στο μεταξύ, η Ουκρανία αναπτύσσει δικά της όπλα μεγάλου βεληνεκούς, όπως drones που πλήττουν ρωσικά διυλιστήρια, ενώ ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την κατασκευή νέου πυραύλου cruise με το όνομα «Flamingo».

Παράλληλα, το Πεντάγωνο ενέκρινε πώληση 3.350 κατευθυνόμενων πυραύλων ERAM, με εμβέλεια έως 450 χλμ., οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν στην Ουκρανία σε περίπου έξι εβδομάδες. Ωστόσο, και η χρήση τους θα απαιτεί την ίδια διαδικασία έγκρισης.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να δυσχεράνουν τις ουκρανικές επιχειρήσεις και να αφήσουν τη Μόσχα με στρατηγικό πλεονέκτημα, την ώρα που το Κίεβο πιέζεται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
Προειδοποιητικά πυρά στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Απειλείται «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση, λέει η Πιονγκγιάνγκ

Διεθνή / Προειδοποιητικά πυρά στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας: Απειλείται «ανεξέλεγκτη» σύγκρουση, λέει η Πιονγκγιάνγκ

Οι νοτιοκορεάτικες ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν πως υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά - Είπαν ότι στρατιώτες της Βόρειας Κορέας πέρασαν τα σύνορα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη
LIFO NEWSROOM
«Πολύ άρρωστοι και πολύ κουρασμένοι»: Η πραγματικότητα του λιμού στη Γάζα που το Ισραήλ αρνείται

Διεθνή / «Πολύ άρρωστοι και πολύ κουρασμένοι»: Η πραγματικότητα του λιμού στη Γάζα που το Ισραήλ αρνείται

Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει επισήμως τη Γάζα ως περιοχή λιμού, με χιλιάδες κατοίκους να υποφέρουν από έλλειψη τροφίμων, αυξημένη φτώχεια και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης μετά από 22 μήνες πολέμου
THE LIFO TEAM
Κονγκό: Εκρηκτικά ποσοστά σεξουαλικής βίας – Χιλιάδες θύματα χωρίς καμία πρόσβαση σε φροντίδα

Διεθνή / Κονγκό: Εκρηκτικά ποσοστά σεξουαλικής βίας – Χιλιάδες θύματα χωρίς καμία πρόσβαση σε φροντίδα

Η σύγκρουση στο Κονγκό αφήνει τα θύματα σεξουαλικής βίας χωρίς ιατρική και νομική στήριξη. Οι κλινικές έχουν κλείσει, η βοήθεια έχει κοπεί και η ατιμωρησία διαιωνίζει την τραγωδία.
LIFO NEWSROOM
 
 