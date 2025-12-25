ΔΙΕΘΝΗ
Κέιτ Μίντλετον-Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα από το κοινό που επιτρέπεται να κρατήσουν τα παιδιά τους

Τα τρία παιδιά τους λαμβάνουν δεκάδες δώρα, αλλά υπάρχουν επίσημοι βασιλικοί κανόνες για αυτά που προέρχονται από το κοινό

Φωτ. Κέιτ Μίντλετον και Πρίγκιπας Ουίλιαμ με τα παιδιά τους / Getty Images
Κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, τα τρία παιδιά του Πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον λαμβάνουν δεκάδες δώρα από το κοινό.

Όμως υπάρχουν επίσημοι βασιλικοί κανόνες για τα δώρα που προέρχονται από το κοινό και μπορούν να κρατήσουν και τους ακολουθούν τόσο ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ όσο και η Κέιτ Μίντλετον.

Κατά την παραδοσιακή χριστουγεννιάτικη βόλτα τους στο Σάντρινγκχαμ, όπου η βασιλική οικογένεια περνά τις ημέρες των γιορτών, ο πρίγκιπας Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σαρλότ και ο πρίγκιπας Λούις δέχονται κάθε χρόνο δεκάδες δώρα από το κοινό, όπως λουλούδια, σοκολάτες, βιβλία και λούτρινα παιχνίδια.

Μάλιστα το 2024, ο πρίγκιπας Λούις δέχτηκε τόσα πολλά δώρα που χρειάστηκε τη βοήθεια του πατέρα του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, για να τα μεταφέρει. Σύμφωνα με το βασιλικό πρωτόκολλο, τα δώρα που μπορούν να κρατήσουν τα παιδιά της βασιλικής οικογένειας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Επιτρέπονται λουλούδια, τρόφιμα και αντικείμενα μικρής αξίας (κάτω από 150 λίρες), ενώ άλλα δώρα μπορεί να επιστραφούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Τα επίσημα ωστόσο δώρα, γίνονται μέρος της Βασιλικής Συλλογής.

Η παράδοση των δώρων από το κοινό έχει μακρά ιστορία, με φωτογραφίες που δείχνουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι να λαμβάνουν δώρα κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων περιφορών τους τη δεκαετία του 1980 και του 1990.

Σήμερα, τα παιδιά του Ουίλιαμ συνεχίζουν αυτήν την παράδοση, απολαμβάνοντας τη χαρά της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ από την πλευρά του, σχολίασε χαριτολογώντας ότι τα καλύτερα δώρα για τα παιδιά του είναι «λουλούδια για τη Σαρλότ και σοκολάτες για τον Γεώργιο και τον Λούι, πολύ εύκολο!».

Με πληροφορίες από PEOPLE

