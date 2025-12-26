Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τα στοιχεία που έβαλαν στο μικροσκόπιο των αρχών τον γιο

Σοκ έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, όπου μέχρι πρόσφατα η θεωρία ήταν ότι η γυναίκα αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο και έχασε τη ζωή της από αμέλεια.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο γιος της, όπως προκύπτει από την αστυνομία, τη νάρκωσε και την έκαψε.

Ο εντοπισμός της Ελένης Παπαδοπούλου

Yπενθυμίζεται πως ήταν απόγευμα της 29ης Ιανουαρίου 2022 όταν η Πυροσβεστική κλήθηκε να κατασβήσει φωτιά σε διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικού του σπιτιού την απανθρακωμένη σορό της άτυχης γυναίκας, στον καναπέ.

Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής που ερεύνησαν το διαμέρισμα της 87χρονης, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το σώμα της και ο γύρω χώρος είχαν διαβραχεί με μεγάλη ποσότητα εύφλεκτου υγρού πριν τη φωτιά, μέθοδος που παρέπεμπε ξεκάθαρα σε πρόθεση και εγκληματική ενέργεια.

Ο 60χρονος γιός της, παρουσίαζε τον θάνατο της ως δυστύχημα και δήλωνε κατηγορηματικά ότι η υπόθεση είχε «κλείσει».

Τα στοιχεία που «έδειξαν» τον γιο

Οι αντιφάσεις που έπεσε στις καταθέσεις του ο 60χρονος γιος της, ειδικά για το πότε είδε τελευταία φορά τη μητέρα του, το γεγονός ότι το διαμέρισμα δεν είχε ίχνη παραβίασης, τα χρέη που ξεπερνούσαν τα 400.000 ευρώ αλλά και η κόντρα που φέρεται να είχε με τη μητέρα του γιατί είχε βάλει πωλητήριο στο διαμέρισμα, κάτι που δεν ήθελε η 87χρονη, είχαν προκαλέσει υποψίες στους αστυνομικούς. Δεν δίσταζε μάλιστα να κλειδώνει τη μητέρα του και να κρατά αποκλειστικά εκείνος τα κλειδιά, ακόμη κι όταν έλειπε σε ταξίδια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.





Στις τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στη σορό της 87χρονης εντοπίστηκε ηρεμιστική ουσία, μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα μόλις στο 5% ενώ διαπίστωσαν ότι ο θάνατος της είχε προηγηθεί της φωτιάς.

Το πόρισμα που σχημάτισε ο εισαγγελέας από τη δικογραφία, είναι ότι ο γιος της, πρώτα της έδωσε υπνωτικά χάπια που προκάλεσαν τον θάνατό της και στη συνέχεια έβαλε φωτιά για να κρύψει τα ίχνη του και να δώσει την εντύπωση ατυχήματος. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση και μετά την σύλληψη του.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Τι έπαιξε καθοριστικό ρόλο

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα έπαιξαν συγκεκριμένα συμβάντα.

Ένας από τους πυροσβέστες που βρέθηκε στο σημείο αντιλήφθηκε οσμή βενζίνης στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας από τον 1ο όροφο έως και τον 3ο όροφο, ακριβώς έξω από το διαμέρισμα του θύματος.

Επιπλέον, στο θύμα δεν είχε συνταγογραφηθεί η ουσία που βρέθηκε κατά τις τοξικολογικές εξετάσεις ενώ σύμφωνα με τους μάρτυρες δε λάμβανε κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ



