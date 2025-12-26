ΗΠΑ: Ακυρώσεις και καθυστερήσεις χιλιάδων πτήσεων λόγω κακοκαιρίας

Καθυστερήσεις ή ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων καταγράφονται σήμερα στις ΗΠΑ, εν μέσω της αυξημένης κίνησης λόγω της εορταστικής περιόδου, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές.

Οι πληροφορίες έγιναν γνωστές από τον εξειδικευμένο ιστότοπο παρακολούθησης της εναέριας κυκλοφορίας FlightAware και τη μετεωρολογική υπηρεσία NWS.

«Σφοδρές χιονοπτώσεις» αναμένονται στην περιοχή της Νέας Υόρκης αργά το βράδυ της Παρασκευής και μέχρι το πρωί του Σαββάτου, καθώς και στα Βραχώδη Όρη. Χιονόνερο και χαλάζι προβλέπεται ότι θα πέσει στη ζώνη των Μεγάλων Λιμνών.

Ο «ατμοσφαιρικός ποταμός», το καιρικό φαινόμενο που συνοδεύεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στην Καλιφόρνια «θα εξασθενήσει προς το τέλος της ημέρας», προβλέπει εξάλλου η NWS.

An atmospheric river will wind down through today across California with lingering heavy rainfall, heavy mountain snow, and gusty winds. Heavy snow is also expected in the Cascades and Rockies. A wintry mix of freezing rain, sleet, and snow will cause hazardous travel conditions… pic.twitter.com/2xrGp5wdsa — National Weather Service (@NWS) December 26, 2025

Συνολικά, ακυρώθηκαν 1.364 πτήσεις και 4.267 κατέγραφαν καθυστερήσεις μέχρι τις 20:30 (ώρα Ελλάδας). Περισσότερο επηρεάστηκαν τα αεροδρόμια στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο.

The Winter Storm Warning has been expanded to include southeastern CT. The heaviest snowfall (rates of 1 to 2 inches per hour) will occur between 6pm and midnight, moving west to east across the area. Go to https://t.co/3iQD1GJhcP for more details.#NYCwx #NYwx #CTwx #NJwx pic.twitter.com/MJeoRR94vH — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) December 26, 2025

Στη Νέα Υόρκη και στη γειτονική Πολιτεία του Νιου Τζέρσι αναμένονται έως και 20 εκατοστά χιονιού κατά τόπους και οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους «να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους». «Όλοι οι Νεοϋορκέζοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Αποφύγετε εάν είναι δυνατόν την οδήγηση και προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς», προέτρεψε ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς.